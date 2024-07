Humphries - Wade Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2024

von SPORT1 Betting 19.07.2024 • 13:00 Uhr Humphries - Wade Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts World Matchplay Wette | Wer zieht ins Finale ein?

Unser Humphries - Wade Sportwetten Tipp zum Darts World Matchplay Spiel am 20.07.2024 lautet: James Wade fühlt sich beim Major in Blackpool traditionell wohl und steht mal wieder im Halbfinale. Im Wett Tipp heute ist „The Machine“ nun zwar der klare Außenseiter, könnte dem großen Favoriten Humphries aber einen engen Fight liefern.

Für die Runde der letzten Vier musste man James Wade beim Darts World Matchplay 2024 nicht unbedingt auf dem Zettel haben. Doch das Event im Winter Gardens von Blackpool zählt laut eigener Aussage zu den Lieblingsturnieren des Engländers. In diesem Jahr will es „The Machine“ nochmal wissen und steht zum neunten Mal im Halbfinale. Nur zu gerne würde sich der 41-Jährige nach 2007 den zweiten Triumph bei dem Major sichern. Doch in der Runde der letzten Vier trifft Wade auf den amtierenden Weltmeister und Führenden der PDC Order of Merit Luke Humphries. Die Wettquoten setzen dabei klar auf „Cool Hand Luke“.

Wir rechnen damit, dass der Außenseiter dem Favoriten durchaus Paroli bieten kann und spielen mit einer Quote von 1.58 bei Bet365 die Wette Sieg Wade mit HC+6,5

Darum tippen wir bei Humphries vs Wade auf „Sieg Wade mit HC+6,5″:

Humphries stand beim World Matchplay noch nie im Finale

Wade erreichte beim World Matchplay schon 9-mal das Halbfinale und gewann 2007 das Turnier

„The Machine“ führte nach dem Achtelfinale die Statistik der Aufnahmen zwischen 100 und 180 Punkten an

Humphries vs Wade Quoten Analyse:

Schaut man auf die PDC Order of Merit, trifft hier die Nummer 1 auf die Nummer 22. Wenig überraschend geht „Cool Hand Luke“ somit bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer befinden, als Favorit ans Oche.

Bei der Humphries Wade Prognose bekommt ihr für einen Sieg des amtierenden Weltmeisters maximal eine Quote von 1.17. Auf der Gegenseite wartet der fünffache Wetteinsatz auf euch sollte „The Machine“ ins Endspiel einziehen. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 33 Legs“ gespielt.

Humphries vs Wade Prognose: Wird die Nummer 1 der Welt der Favoritenrolle gerecht?

Auch nach seinem Titel bei der PDC WM 2024 lässt Luke Humphries nicht locker und bestätigt konstant seinen Status als Nummer 1 der Welt. Kein Profi hat in den letzten Monaten einen besseren Average gespielt als der Mann aus Newbury. Zudem holte sich „Cool Hand Luke“ in dieser Saison auf der European Tour und beim World Cup of Darts zwei weitere Titel. Beim World Matchplay legte Humphries in Runde 1 gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko extrem stark los und brachte einen Average von 108,76 ans Board.

In Runde 2 ging es gegen den formstarken Stephen Bunting mit einem 11:7 und einem Schnitt von 102,34 dann deutlich enger zu. Und auch im Viertelfinale gegen Dimitri van den Bergh entwickelte sich eine enge Partie. Der Belgier konnte das Duell bis zum Zwischenstand von 10:11 ausgeglichen gestalten. Am Ende war der Engländer konstanter und machte weniger Fehler. So ging das Match mit einem Average von 101,21 mit 16:10 an Humphries.

James Wade kommt in seiner langen Karriere auf zahlreiche Titel. Der letzte Erfolg bei einem Major stammt aus dem Jahr 2021. Auch in dieser Saison machte „The Machine“ bisher noch nicht durch gute Ergebnisse auf sich aufmerksam. Erst bei seinem Lieblingsturnier ist der Profi aus Aldershot wieder zur Stelle. In Runde 1 gegen den Niederländer Danny Noppert legte der 41-Jährige los wie die Feuerwehr und führte schon mit 6:1. Obwohl sein Gegner auf 5:7 herankommen konnte, siegte Wade am Ende mit 10:5. Sein Average hatte bei 95,91 gelegen.

Auch in Runde 2 gegen Titelverteidiger Nathan Aspinall führte „The Machine“ schon mit 4:0 lag dann nach dem 11. Leg aber auf einmal mit 5:6 hinten. Doch im Endspurt zeigte Wade das bessere Timing und entschied mit einem 93er Average die Partie mit 11:8 für sich. Im Achtelfinale führte die Nummer 22 der Welt die Statistik aller 16 Spieler mit 53 Aufnahmen zwischen 100 und 180 an. Nachdem Wade in den ersten beiden Spielen kaum die 180er getroffen hatte, legte er im Viertelfinale gegen Ross Smith nicht nur eine Schippe drauf. Mit 13 Maxima und einem Schnitt von 100,30 gewann er dieses Mal mit 16:10.

Humphries - Wade Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Humphries: 16:10 Van den Bergh, 11:7 Bunting, 10:4 Pietreczko, 5:6 Menzies, 6:4 Rydz

Letzte 5 Spiele Wade: 16:10 R. Smith, 11:8 Aspinall, 10:5 Noppert, 5:6 Usher, 6:5 Krcmar

Letzte 5 Spiele Humphries vs Wade: 6:1, 10:7, 16:10, 6:10, 6:0

Nach 16 Duellen führt Luke Humphries den direkten Vergleich mit 11 Siegen zu 6 Niederlagen an. Auch konnte James Wade lediglich eines der letzten neun Matches gegen den amtierenden Weltmeister für sich entscheiden.

Im Viertelfinale warfen beide Profis zusammen 25 180er. Wenn beide Spieler im Halbfinale nur ansatzweise an diese Form anknüpfen, dürfte der Tipp „Über 14,5 180er“ eine sichere Bank sein. Betano belohnt die Wette mit einer Quote von 1.55.

Unser Humphries - Wade Tipp: Sieg Wade mit HC+6,5

„Cool Hand Luke“ ist nicht umsonst der Weltmeister und die Nummer eins der Welt. So ist Humphries auch im Halbfinale zu Recht der Favorit und dürfte ins Endspiel einziehen. Doch die Aufgabe gegen Wade könnte schwerer werden, als von den Bookies erwartet.

In den letzten beiden Runden kam Humphries eher durch einen Arbeitssieg als durch eine Galavorstellung weiter. Zudem stand „Cool Hand Luke“ beim World Matchplay bislang noch nie im Finale

Wade fühlt sich beim Darts Worldplay dagegen extrem wohl und konnte sich im laufenden Turnier von Runde zu Runde steigern. Wir glauben somit, dass der Außenseiter einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Legs ins Ziel bringen kann.