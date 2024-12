Inter Mailand - Como Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2024

Gewinnen die Nerazzurri ihr Heimspiel gegen den Aufsteiger, was in unserer Inter Mailand Como Prognose durchaus zutreffen kann, könnten die Gastgeber bei einer Niederlage Bergamos die Tabellenspitze von Atalanta übernehmen. Dafür muss der italienische Meister zuvor jedoch einen anstrengenden Arbeitstag überstehen.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Como auf “Inter Mailand Unter 2,5 Tore”:

Inter Mailand vs Como Quoten Analyse:

Lange müssen wir uns über die Inter Mailand Como Quoten für eine klassische Drei-Weg-Wette nicht unterhalten. Der amtierende italienische Meister tritt im eigenen Stadion an und sollte bei Siegquoten bis 1,24 nicht wirklich in die Bredouille geraten.

Inter Mailand vs Como Prognose: Die erste Station

Am vergangenen Spieltag bezwangen die Fabregas-Schützlinge die zuletzt eigentlich formverbesserte AS Roma (2:0). Mehrere Wochen zuvor gelang sogar ein 3:2-Auswärtssieg beim aktuellen Tabellenführer aus Bergamo. Wie ihr seht, sollte ein Inter Mailand vs. Como Tipp nicht eindeutig in Richtung der Gastgeber ausfallen.