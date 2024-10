Inter Mailand - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 09:00 Uhr Inter Mailand - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer gewinnt das 252. Derby d‘Italia?

Unser Inter Mailand - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.10.2024 lautet: Die Alte Dame wird eine Reaktion auf die erste Saison-Niederlage zeigen wollen. Doch in unserem Wett Tipp heute wird sie den amtierenden Meister nicht bezwingen.

Im Stadio Giuseppe Meazza steigt an diesem Freitag das insgesamt 252. offizielle Derby d‘Italia. In unserer Inter Mailand Juventus Prognose erfahrt ihr alles Wissenswerte zum Duell der beiden erfolgreichsten Klubs Italiens. In der Tabelle trennt den gastgebenden Zweiten und die Gäste, die als Dritter anreisen, nur ein Punkt.

Das Momentum spricht für die Nerazzurri, die auch in den letzten direkten Duellen meist besser aussahen. Wir entscheiden uns daher für den Inter Mailand Juventus Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,55 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Juventus auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Inter Mailand hat die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen.

Inter stellt mit 17 Toren die zweitbeste Offensive der Serie A.

Die Nerazzurri sind seit 4 direkten Duellen ungeschlagen.

Inter Mailand vs Juventus Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher schicken den Gastgeber als recht klaren Favoriten ins Rennen. Die Inter Mailand Juventus Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben durchgängig unter 1,80. Mit einem richtigen Tipp auf die Gäste aus Turin kann man seinen Wetteinsatz dagegen verfünffachen.

Selbst die Inter Mailand Juventus Wettquoten für die „Doppelte Chance X2″ liegen immer noch über der Marke von 2,00. Im Top-Spiel des Zweiten gegen den Dritten ist ein Sieg Juves in keinem Fall ausgeschlossen, auch wenn wir diesen für nicht so wahrscheinlich halten. Angesichts der hohen Quoten könnte man die „Doppelte Chance X2″ aber im Rahmen einer Freebet versuchen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Juventus Prognose: Vorteile bei den Nerazzurri

Glücklich, aber hochverdient konnte Inter Mailand die Generalprobe vor dem 252. Derby d‘Italia gewinnen. Im Champions-League-Match bei den Young Boys Bern war es Marcus Thuram, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 1:0-Endstand erzielte. Insgesamt kamen die Nerazzurri auf 3,27:0,92 Expected Goals und vergaben unter anderem einen Elfmeter von Marko Arnautovic.

So aber wurde es doch noch was mit dem insgesamt fünften Pflichtspielsieg in Folge und dem zweiten knappen 1:0-Erfolg in Serie. Am vergangenen Serie-A-Spieltag hatten die Nerazzurri mit dem knappsten aller Ergebnisse auch ihr Auswärtsspiel bei der AS Roma für sich entschieden.

In der Tabelle der Serie A stehen sie mit einer 5-2-1-Bilanz und 17:9 Toren auf Rang zwei mit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Napoli. Nur Atalanta Bergamo konnte in der laufenden Spielzeit in Italiens höchster Spielklasse einmal mehr treffen. Mit zehn Toren stellt Inter dafür die geteilt beste Heim-Offensive.

Insgesamt bestritten die Mailänder in dieser Saison elf Pflichtspiele, von denen sie nur das Derby gegen den Stadtrivalen AC Milan verloren haben (1:2). In sechs und damit in über der Hälfte ihrer elf Pflichtspiele konnten die Nerazzurri ihren Kasten sauber halten. Insofern erwarten wir in unserem Inter Mailand Juventus Tipp auch nicht allzu viele Tore.

Inter Mailand - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Young Boys (A), 1:0 AS Rom (A), 3:2 FC Turin (H), 4:0 Roter Stern Belgrad (H), 3:2 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Stuttgart (H), 1:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cagliari (H), 3:2 RB Leipzig (A), 3:0 FC Genua (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Juventus: 1:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)

Das liegt mitunter auch an den Gästen, die an den bisherigen acht Serie-A-Spieltagen tatsächlich erst ein Gegentor kassiert haben - und zwar am bis hierher vorletzten Spieltag. Die Kehrseite der Medaille: Schon drei Liga-Spiele von Juventus in dieser Serie-A-Saison endeten gänzlich torlos.

Nun lässt sich wahrscheinlich auch besser nachvollziehen, weshalb es in der Inter Mailand Juventus Prognose für die Wette „Über 2,5 Tore“ bereits beachtliche Quoten bis 2,22 gibt. Diesen Spitzenwert liefert aktuell NEO.bet, einer der von uns empfohlenen Wettanbieter mit deutscher Lizenz. In nur drei der acht Serie-A-Partien Juves in dieser Spielzeit gab es drei oder mehr Tore.

Anders als der Gegner hat die Alte Dame ihre Generalprobe verpatzt. Am dritten Spieltag der Champions League verloren die Turiner ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:1 durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Die Pleite ging aber völlig in Ordnung, da der italienische Rekordmeister von den Schwaben an die Wand gespielt wurde.

Bei 2,52:0,25 Expected Goals zugunsten der Gäste, die zudem noch einen Elfmeter verschossen haben, war Juve mit der knappen 0:1-Niederlage noch bestens bedient. Nachdem die Turiner keines der ersten zehn Pflichtspiele in dieser Saison verloren haben, war vor allem die Art und Weise ihrer ersten Saison-Schlappe überraschend.

So seht ihr Inter Mailand - Juventus im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 18 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist auch in dieser Saison die Anlaufstelle für die Serie A. Nur im kostenpflichtigen Stream dieses Anbieters bekommt ihr diese Begegnung zu sehen. Einige Partien zeigt DAZN im Rahmen einer Aktion auch „for free“, doch aus dem italienischen Oberhaus ist an diesem Wochenende nur das Duell zwischen Lazio Rom und Genua kostenlos verfügbar.

Der direkte Vergleich aus den vergangenen Jahren untermauert dabei unseren Inter Mailand Juventus Tipp. Denn von den letzten zehn direkten Duellen haben die Nerazzurri nur zwei verloren (5S, 3U). Aktuell sind sie seit vier direkten Begegnungen ungeschlagen.

Inter Mailand vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Di Gennaro, J. Martinez, Berenbruch, Bisseck, Correa, de Vrij, Arnautovic, Dumfries, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi

Startelf Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, K. Thuram, Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Danilo, Rouhi, Weah, Mbangula, McKennie, Conceicao

Zu Hause hat Inter die letzten beiden Vergleiche mit Juve in Serie A und Coppa Italia jeweils mit 1:0 für sich entschieden. Überhaupt waren die letzten direkten Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs recht torarm. In keinem der letzten sechs Derbys d‘Italia gab es mehr als zwei Tore. In vier dieser letzten sechs Duelle konnte zudem auch immer nur ein Team treffen.

Als Alternative zu unserem Vorschlag würden wir daher auch laut Inter Mailand Juventus Prognose die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ empfehlen. Diese ist vermeintlich sicherer, bringt allerdings auch nur Höchstquoten von 1,52.

Unser Inter Mailand - Juventus Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

In offiziellen Pflichtspielen kreuzten die beiden Kontrahenten bislang 251 Mal die Klingen. Juve führt den direkten Vergleich mit 112 Siegen zu 77 Niederlagen (62 Remis) und 353:308 Toren an. Zuletzt hinterließen allerdings die Nerazzurri den besseren Eindruck, welche die letzten fünf Pflichtspiele alle gewannen und auch keines der letzten vier direkten Duelle verloren. Wir rechnen nicht damit, dass der amtierende Meister zu Hause verliert.

Allzu viele Tore erwarten wir nicht, allerdings haben beide Teams genug Offensiv-Power, sodass es hier mindestens zwei Treffer geben sollte. Dabei bauen wir insbesondere auf die Nerazzurri, die bisher im Schnitt etwas mehr als zweimal pro Serie-A-Spieltag trafen, aber auch auf die Gäste, die nach der enttäuschenden Leistung in der Königsklasse eine Reaktion zeigen wollen.