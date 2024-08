Inter Mailand - Lecce Tipp, Prognose, Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 11:00 Uhr Inter Mailand - Lecce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Lecce wieder torlos?

Unser Inter Mailand - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 24.08.2024 lautet: Das Tabellenschlusslicht gastiert beim amtierenden Meister. Im Wett Tipp heute erwarten wir keine Überraschung.

Am ersten Spieltag konnte Inter Mailand überraschend nicht gewinnen. Der amtierende Meister kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich und teilte sich die Punkte mit Genua (2:2). Ein erneuter Ausrutscher ist in unserer Inter Mailand Lecce Prognose nicht vorgesehen. Zu stark waren die Nerazzurri in der vergangenen Saison, zu viele Stammkräfte wurden gehalten.

Lecce sah am ersten Spieltag der Tatsache ins Auge, dass Atalanta Bergamo mindestens eine Gewichtsklasse über den Süditalienern unterwegs ist. Normalerweise hält sich der amtierende italienische Meister dort ebenfalls auf, weshalb wir folgenden Inter Mailand Lecce Wett Tipp heute abgeben: „Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lecce auf „Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor“:

Inter gewann die letzten 3 direkten Duelle allesamt ohne Gegentor.

Inter beendete in der letzten Spielzeit 21 Begegnungen ohne Gegentor.

Lecce blieb im letzten Freundschaftsspiel und am ersten Spieltag ohne eigenen Torerfolg.

Inter Mailand vs Lecce Quoten Analyse:

Die Buchmacher zeigen sich nach dem Unentschieden wenig besorgt um die Verfassung der Nerazzurri. Laut den Inter Mailand Lecce Quoten bis 1,22 für einen Heimsieg sind die Mailänder der einzig mögliche Sieger für Happybet und Co.

Gründe für eine mögliche Überraschung hat Lecce jedenfalls nicht am ersten Spieltag geboten. Stattdessen stiegen ihre Inter Mailand Lecce Wettquoten für einen Erfolg am zweiten Spieltag auf 14,00 an. Dementsprechend haben wir einen Sportwetten Bonus vorgesehen.

Inter Mailand vs Lecce Prognose: Nur ein Ausrutscher

Der italienische Fußball wurde im vergangenen Jahr von vorne bis hinten von Inter Mailand dominiert. Die Nerazzurri verloren nur zwei von 38 Liga-Spielen und gingen in 29 Partien als Sieger vom Feld.

Simone Inzaghi hatte nicht nur den besten Angriff der Serie A zur Verfügung (89 Tore), sondern eine mindestens ebenso beeindruckende Defensive aufgebaut. Nur 22 Gegentore und 21 Liga-Spiele mit einer Weißen Weste unterstreichen die herausragende vergangene Spielzeit der Mailänder.

Die beiden Duelle gegen Lecce wurden ebenso zu Null gewonnen (2:0, 4:0), wie das vorangegangene Aufeinandertreffen (2:0). Am zweiten Spieltag sind wir beim Blick in die Merkur Bets App froh, dass ein „Sieg Inter ohne Gegentor“ dennoch mit einer Quote von 1,70 im Inter Mailand Lecce Tipp versehen ist.

Über die 2,1 erwartbaren Gegentore am ersten Spieltag machen wir uns nur wenig Gedanken. Wir werten das Unentschieden am ersten Spieltag als Ausrutscher und erwarten Inter gegen Lecce wieder in wesentlich besserer Verfassung.

Inter Mailand - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:2 Genua (A), 1:1 Chelsea (A), 0:2 Al-Ittihad (H), 1:1 Pisa (A), 3:0 Las Palmas (H).

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:4 Atalanta (H), 0:0 Monopoli (H), 2:1 Mantova (H), 2:3 Nizza (H), 1:2 Huddersfield (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Lecce: 4:0 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (A).

Viel spricht in der Inter Mailand Lecce Prognose nicht gegen die Rückkehr zum dominanten Spielstil der Hausherren. Meister-Trainer Simone Inzaghi ist weiterhin Kapitän des Schiffs und nahezu alle wichtigen Stützen der vergangenen Spielzeit konnten gehalten werden.

Kapitän und Torschützenkönig Lautaro Martinez (24 Tore) führt die Nerazzurri weiterhin aufs Feld und wird im Angriff von Marcus Thuram begleitet, der in der Vorsaison ebenfalls starke 20 Scorer-Punkte gesammelt hat.

Zur Freude des ehemaligen Gladbachers ist sein Torinstinkt zurückgekehrt. Thuram erzielte gegen Genua beide Treffer und lieferte eine fantastische Leistung ab. Die Kombination seiner erwartbaren Tore und Assists aus der letzten Spielzeit (17,9) wurden nur von Teamkollege Lautaro Martinez (19,6) übertroffen.

Diese Fähigkeiten haben beide Spieler nicht einfach so über den Sommer verloren. Der Spieler, der Lecce am ehesten gegen diese Stürmer helfen könnte, hat den Klub im Sommer verlassen.

Marin Pongracic wechselte von Lecce nach Florenz und hinterlässt eine riesige Lücke im Zentrum der Defensive. Neuzugang Kialonda Gaspar konnte den Verlust gegen Atalanta offensichtlich nicht auffangen.

So seht ihr Inter Mailand - Lecce im TV oder Stream:

24. August, 20.45 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Gäste boten in der vergangenen Saison nur eine unterdurchschnittliche Angriffsreihe auf, der nicht mehr als 44,0 erwartbare Treffer gelungen sind (11.). Im Vergleich zum besten Angriff der Serie A (Inter: 79,2 xG) klaffte eine riesige Lücke.

Legt ihr die erwartbaren Tore von Lecce (54,8 xGA) und Inter Mailand (31,6 xGA) aus der Vorsaison nebeneinander, erkennt ihr einen ähnlichen Leistungsunterschied. Ein Sommer hat diesen Abstand nicht plötzlich aufgelöst.

Inter Mailand vs Lecce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Darmian, Mkkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Di Gennaro, Martinez, Fontanarosa, Pavard, Asllani, Frattesi, Dumfries, Augusto, Correa, Taremi, Arnautovic

Startelf Lecce: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Kialonda Gaspar, Gallo, Pierret, Ramadani, Tete Morente, Rafia, Dorgu, Krstovic

Ersatzbank Lecce: Samoa, Borbei, Früchtl, Esposito, Pelmard, Addo, Johann Helgason, Coulibaly, McJannet, Berisha, Marchwinski, Oudin, Banda, Pierotti, Burnete

Tatenlos waren die Nerazzurri im Sommer nicht. Zur Ergänzung der Angriffsreihe wurde Mehdi Taremi vom FC Porto losgeeist. Zudem geben Davide Frattesi und Piotr Zielinski dem Mittelfeld in dieser Spielzeit zusätzliche Tiefe.

Schmerzhafte Abgänge mussten die Verantwortlichen des amtierenden italienischen Meisters nicht verdauen. Nahezu jeder Leistungsträger wurde gehalten.

Unser Inter Mailand - Lecce Tipp: Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor

Inter Mailand wird am zweiten Spieltag darauf brennen, die verlorenen Punkte vom ersten Liga-Spiel wieder gut zu machen. Lecce bringt nicht die nötige Qualität nach Mailand mit und muss erstmal das 0:4 gegen Atalanta Bergamo verkraften.