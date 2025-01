Inter Mailand - Monaco Tipp, Prognose, Quoten 29.01.2025

Unser Inter Mailand - Monaco Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Die Franzosen konnten in der Königsklasse durchaus überraschen und haben nur drei Punkte weniger auf dem Konto als Inter. Im Wett Tipp heute stellen wir uns auf eine spannende, aber torarme Partie ein.

Am 29. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Champions-League-Duell im Giuseppe-Meazza-Stadion zwischen Inter Mailand und AS Monaco. Die Italiener, derzeit mit 16 Punkten auf Platz 4 der CL-Tabelle, werden in der Inter Mailand Monaco Prognose als Favorit gehandelt.

Mit einer beeindruckenden Pflichtspiel-Form (4S, 1U) hat Inter die Nase vorne. Monaco hingegen hat mit 13 Punkten in der Königsklasse überrascht, kämpft aber mit einer durchwachsenen Form (2S, 1U, 2N - 1 Niederlage nach Elfmeterschießen) in den letzten fünf Pflichtspielen.

Inters Abwehr ist stabil, mit drei Zu-Null-Spielen in den letzten fünf Pflichtspiel-Begegnungen. Monaco hat jedoch in 86 Prozent der CL-Spiele ein Tor erzielt. Ein enges und taktisches Spiel ist zu erwarten, mit weniger als 2,5 Toren.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Monaco auf “Unter 2,5 Tore”:

Inter Mailand vs Monaco Quoten Analyse: