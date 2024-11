Irland - Finnland Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 12:29 Uhr Irland - Finnland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer muss den Gang in Liga C hinnehmen?

Unser Irland - Finnland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.11.2024 lautet: Die Finnen haben in der Nations-League-Gruppe B2 noch null Punkte auf dem Konto. Auch das Gastspiel in Dublin im Wett Tipp heute verspricht keine Besserung.

In der Nations-League-Gruppe B2 machen sich nach vier von sechs Spieltagen aller Voraussicht nach Griechenland (12 Punkte) und England (9 Punkte) die beiden ersten Plätze unter sich aus. Dahinter kämpfen Irland (3 Punkte) und Finnland (0 Punkte) gegen den Abstieg in die Liga C. Das Hinspiel im Oktober in Helsinki hatten die Iren für sich entschieden. Am Donnerstag steigt das Rückspiel in Dublin. Auch dieses Mal spricht laut den Quoten der Irland Finnland Prognose vieles für die „Boys in Green“.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,86 bei Winamax den Wett Tipp heute „Sieg Irland & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Irland vs Finnland auf „Sieg Irland & Unter 4,5 Tore“:

Der Heimvorteil und die Position in der Weltrangliste sprechen für Irland

Die „Boys in Green“ haben schon das Hinspiel in Helsinki gewonnen

Finnland wartet seit 6 Spielen auf einen Sieg

Irland vs Finnland Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste liegen beide Nationen auf den Plätzen 63 und 66 eigentlich sehr nahe beieinander. Trotzdem schicken die Irland vs Finnland Quoten die Hausherren am Donnerstag als überraschend klare Favoriten auf den Platz.

So spielt für die Buchmacher, unter denen sich auch einige PayPal Wettanbieter befinden, der Heimvorteil eine große Rolle. Für einen Sieg der „Boys in Green“ bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 1,68. Auf der Gegenseite bezahlen die Bookies für einen Erfolg der Gäste Irland gegen Finnland Wettquoten zwischen 5,25 und 5,50.

Irland vs Finnland Prognose: Holen die Hausherren den benötigten Punkt?

Die letzten vier großen Turniere, die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie die Europameisterschaften 2021 und 2024, fanden ohne Irland statt. Letztmals hatten sich die „Boys in Green“ für die EURO 2016 qualifiziert. So rutschten die Kicker von der grünen Insel in der Weltrangliste auf Rang 63 ab. Schlechter als Platz 70 war man im FIFA-Ranking noch nie platziert. Damit diese Serie ein Ende nimmt, wurde im Juli 2024 Heimir Hallgrimsson als neuer Nationaltrainer verpflichtet.

Ein wirklicher Aufschwung hat unter dem neuen Coach aber noch nicht eingesetzt. In vier Partien unter dem Isländer reichte es nur für einen Sieg (3N). Insgesamt konnten die Iren gerade mal zwei der vergangenen zehn Länderspiele für sich entscheiden. In diesem Zeitraum erzielte die Auswahl lediglich vier Tore und gestattete dem Gegner siebenmal eine Weiße Weste. In der Nations League hält sich Irland seit dem ersten Wettbewerb konstant in der Gruppe B. Dabei stehen in 20 Partien nur drei Siege und sechs Remis zu Buche, ein weiterer Erfolg soll im Irland Finnland Tipp dazukommen.

Die finnische Nationalmannschaft blickt auf ein schwaches Jahr 2024 zurück. In acht Partien reichte es gerade mal zu einem Sieg und einem Remis bei sechs Niederlagen. So gerät auch Coach Markku Kanerva immer mehr unter Druck. Dieser bekam vor kurzem mit dem Trainerteam bestehend aus Jani Honkavaara, Teemu Tainio und Tim Sparv neue Assistenten zur Seite gestellt, die allerdings parallel zu ihrer Tätigkeit noch bei Vereinen unter Vertrag stehen. Auf Fortschritte wartet die Mannschaft aber immer noch.

Die „Huuhkajat“ ist seit sechs Spielen ohne Sieg (1U). In diesem Zeitraum kassierten die Nordeuropäer immer mindestens zwei Gegentore pro Spiel. 2018/19 hatten die Finnen in der Nations League den Aufstieg in die Liga B geschafft. Dort konnte sich die Auswahl 2020/21 und 2022/23 halten. Nun droht aber der Abstieg. Am Donnerstag wollen die Gäste in der Irland Finnland Prognose die fünfte Niederlage in Folge vermeiden. Das war der Nationalmannschaft schon seit Oktober 1994 nicht mehr passiert.

Irland - Finnland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 0:2 Griechenland (A), 2:1 Finnland (A), 0:2 Griechenland (H), 0:2 England (H), 0:3 Portugal (A)

Letzte 5 Spiele Finnland: 1:3 England (H), 1:2 Irland (H), 0:2 England (A), 0:3 Griechenland (A), 2:2 Schottland (A)

Letzte 5 Spiele Irland vs Finnland: 2:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 3:0 (A), 3:0 (H)

Diese Paarung wurde bisher nur sechsmal ausgetragen. Die Iren liegen im direkten Vergleich knapp mit drei Siegen zu zwei Niederlagen vorne (1U). Das Hinspiel in der Nations League am 10. Oktober in Helsinki ging mit 2:1 an die „Boys in Green“.

Bis zur 57. Minute hatten die Hausherren geführt. Zwei Zeigerumdrehungen vor dem offiziellen Ende traf Irland zum Sieg. Bei den erwarteten Toren (1,49 zu 1,10) und den Gesamtschüssen (15:7) hatten die Gäste auch die Nase vorne.

In den letzten vier Aufeinandertreffen zwischen beiden Nationen fielen zusammengenommen gerade mal fünf Tore (Schnitt von 1,66). Wird dieser Durchschnitt auch am Donnerstag nicht übertroffen, bekommt ihr für den Irland Finnland Tipp „Unter 2,5 Tore“ bei Merkur Bets eine Quote von 1,57.

Wenn ihr noch Infos über diesen Anbieter braucht, teilen wir unsere Merkur Bets Erfahrungen bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen und der Sportwetten App mit euch.

So seht ihr Irland - Finnland im TV oder Stream:

14. November 2024, 20:45 Uhr, Aviva Stadium, Dublin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat auch die UEFA Nations League fest in der eigenen Hand. Nur in Österreich, der Schweiz und in Deutschland sind die Spiele der jeweiligen heimischen Nationalmannschaft im Free-TV zu sehen. So braucht ihr für die Partie zwischen Irland und Finnland ein Abo bei diesem Streaming-Anbieter.

Anpfiff im Aviva Stadium von Dublin ist am Donnerstag um 20:45 Uhr.

Irland vs Finnland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Irland: Kelleher - O‘Shea, Collins, Scales, Manning - Cullen, Knight - Johnston, Szmodics - Parrott, Ferguson

Ersatzbank Irland: Travers, O‘Leary (Tor), Doherty, O‘Dowda, O‘Brien, McGuinness, Molumby, Azaz, Moran, Johnston, Ebosele, McAteer, Cannon

Startelf Finnland: Hradecky - Alho, Hoskonen, Ivanov, Uronen - Schüller, Pelota, Kamara - Antman, Pohjanpalo, Lod

Ersatzbank Finnland: Joronen, Sinisalo (Tor), Pikkarainen, Tenho, Niskanen, Ollila, O‘Shaughnessy, Nissilä, Kairinen, Suhonen, Valakari, Pukki, Källman, Hakans

Irland muss auf Spieler wie Seamus Coleman, Shane Duffy, Adam Idah, Robbie Brady und Chiedozie Ogbene verzichten.

Bei den Finnen fehlen im Kader laut Irland Finnland Prognose Profis wie Fredrik Jensen, Adam Stahl, Tomas Galvez, Leo Vaisanen, Leo Walta und Topi Keskinen.

Unser Irland - Finnland Tipp: Sieg Irland & Unter 4,5 Tore

Beide Teams haben in den letzten Monaten nicht wirklich viel Momentum gesammelt. Zudem sahen weder die „Boys in Green“ noch die „Huuhkajat“ im Spiel nach vorne stark aus. So erwarten wir ein enges Spiel mit wenigen Toren.

Am Ende haben die Hausherren weniger Probleme als die Gäste. Zudem spricht auch der Heimvorteil für die Iren. Irland braucht mindestens einen Punkt, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Wir trauen den Gastgebern, die schon das Hinspiel in Finnland gewinnen konnten, auch im zweiten Duell einen Sieg zu.