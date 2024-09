Irland - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten | 10.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 12:57 Uhr Irland - Griechenland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleibt Irland gegen Griechenland sieglos?

Unser Irland - Griechenland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.09.2024 lautet: Die Quoten zu dieser Paarung sind relativ ausgeglichen. Im Wett Tipp heute stellen wir aber einen Torerfolg der Gastgeber in Frage.

Noch nie errangen die Gastgeber im direkten Vergleich mit Griechenland einen Sieg. Unsere Irland Griechenland Prognose bedient sich aber an einer anderen Wett-Option, die speziell auf die beiden Angriffsreihen fixiert ist. Irland tauchte in Länderspielen zuletzt nur selten vor dem gegnerischen Tor auf. Wenn doch, fehlten den Spielern die Nerven.

Griechenland ist in dieser Hinsicht bedeutend besser unterwegs. Am ersten Spieltag der Nations League bezwang die hellenische Auswahl das finnische Team souverän mit 3:0. Darauf aufbauend spielen wir unseren Irland Griechenland Wett Tipp heute bei Merkur Bets zu einer Quote von 2,70 auf „Irland erzielt kein Tor“.

Darum tippen wir bei Irland vs Griechenland auf „Irland erzielt kein Tor“:

Irland erzielte in 4 der letzten 5 Länderspiele kein Tor.

Irland blieb in 3 von 4 Vergleichen mit Griechenland torlos.

Griechenland gewann 3 der letzten 5 Länderspiele zu Null.

Irland vs Griechenland Quoten Analyse:

Vergleicht ihr die Irland Griechenland Quoten auf dem Markt, findet ihr meist recht ausgeglichene Drei-Weg-Wetten. Die Gastgeber sind tendenziell eher als Außenseiter gekennzeichnet und erreichen maximal eine Siegquote von 2,92.

Ebenfalls über 2,50 fallen die Irland Griechenland Wettquoten für ein siegreiches Spiel der Gäste aus, auch wenn die Blau-Weißen zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert haben (3:0 vs. Finnland, 2:0 vs. Malta). Wollt ihr euren möglichen Gewinn zügig auf eurem Konto sehen, raten wir zu diesen Wettanbietern mit schneller Auszahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Irland vs Griechenland Prognose: Ausbau der Tabellenführung

Die Formkurve der Griechen macht der Elf vom Mittelmeer Hoffnung. Drei Siege aus den letzten fünf Länderspielen sowie zwei aufeinanderfolgende Dreier gegen Finnland (3:0) und Malta (2:0) erleichtern uns die Irland Griechenland Prognose enorm.

Speziell die Art und Weise dieser Erfolge war vielversprechend. Griechenland gewann alle drei Partien ohne Gegentor und hat gegen Irland eine Historie, die einen neuerlichen Zu-Null-Sieg der Gäste nicht ausschließt.

Durch den 3:0-Erfolg am ersten Spieltag der Nations League hat sich die hellenische Auswahl an die Spitze der Gruppe B2 gesetzt. Ein Ausbau der Tabellenführung ist gegen die Boys in Green denkbar.

Noch nie verloren die Gäste ein Länderspiel gegen Irland. Noch besser: In drei von vier Aufeinandertreffen verhinderte die Elf vom Mittelmeer ein Gegentor.

Irland - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 0:2 England (H), 0:3 Portugal (A), 2:1 Ungarn (H), 0:1 Schweiz (H), 0:0 Belgien (H).

Letzte 5 Spiele Griechenland: 3:0 Finnland (H), 2:0 Malta (A), 1:2 Deutschland (A), 2:4 n.E. Georgien (A), 5:0 Kasachstan (H).

Letzte Spiele Irland vs. Griechenland: 0:2 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:0 (A).

Der Vergleich mit Finnland (3:0) hatte alles zu bieten, was sich die Anhänger der Gäste nur vorstellen konnten. Griechenland traf nach einem gegnerischen Patzer, einer schönen Kombination aus dem Spiel heraus und in Folge einer Standardsituation.

Insgesamt verwandelten die Griechen 1,47 erwartbare Tore in satte drei Treffer und ließen im Gegenzug nur 0,59 erwartbare Gegentore zu.

Die FIFA-Weltrangliste führt Irland (58.) und Griechenland (54.) in ähnlicher Umgebung, doch aktuell sind die Gäste im Irland Griechenland Tipp wesentlich stärker auf dem Feld als die Boys in Green.

Irland gewann am achten Spieltag der EM-Qualifikation (4:0 vs. Gibraltar), ist seither aber in sechs von sieben Länderspielen sieglos geblieben (4N, 2U).

Große Probleme bereitet der Mannschaft von Heimir Hallgrimsson eine der grundlegendsten Aufgaben im Fußball - das Erzielen von Toren. Vier von fünf Partien schlossen die Gastgeber zuletzt ohne eigenen Torerfolg ab.

So seht ihr Irland - Griechenland im TV oder Stream:

10. September 2024, 20.45 Uhr, Aviva Stadium, Dublin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Gegen England kam Irland nicht über 0,65 erwartbare Tore hinaus. Ähnlich stark unterlegen war die Hallgrimsson-Elf gegen Portugal (1 Torschuss). Das Niveau dieser beiden Auswahlmannschaften sollte natürlich in der Irland Griechenland Prognose nicht unter den Tisch gekehrt werden.

In der aktuellen Verfassung geben wir den Griechen am zweiten Spieltag dennoch einen kleinen Vorteil. Mit diesem ODDSET Bonus reizt sogar die Quote von 3,80 für den Irland Griechenland Tipp „Griechenland gewinnt zu Null“.

Irland vs Griechenland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Irland: Kelleher, Coleman, Collins, O‘Shea, Doherty, Smallbone, Molumby, Brady, Ogbene, Szmodics, Idah

Ersatzbank Irland: Travers, O‘Leary, Omobamidele, Scales, O‘Brien, Knight, Browne, O‘Dowda, McAteer, Robinson, Parrot, Ferguson

Startelf Griechenland: Vlachodimos, Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Bakasetas, Bouchalakis, Mantalos, Chatzigiovanis, Ioannidis, Pelkas

Ersatzbank Griechenland: Mandas, Tzolakis, Hatzidiakos, Giannoulis, Vagiannidis, Siopis, Galanopoulos, Zafeiris, Konstantelias, Tzolis, Douvikas, Pavlidis

Vor dem gegnerischen Tor trat für Griechenland am ersten Spieltag vor allem Fotis Ioannidis in Erscheinung, der in seinem zwölften Auftritt für die hellenische Auswahl seinen ersten Doppelpack erzielte.

Alle seine vier Treffer erzielte der Stürmer von Celtic Glasgow innerhalb der letzten vier Länderspiele.

Unser Irland - Griechenland Tipp: Irland erzielt kein Tor

Die Innenverteidigung der Gäste ist mit Konstantinos Mavropanos (West Ham) und Konstantinos Koulierakis (Wolfsburg) formidabel besetzt. Werden die beiden zentralen Verteidiger doch mal überwunden, wartet mit Odysseas Vlachodimos (Newcastle) ein Gigant im Kasten.