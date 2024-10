Island - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 11:00 Uhr Island - Wales Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleiben die Drachen unter dem neuen Coach ungeschlagen?

Unser Island - Wales Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: Die Isländer und Waliser hoffen in dieser Nations-League-Saison auf den Aufstieg in die Liga A. Der Wett Tipp heute geht im direkten Duell von Toren auf beiden Seiten aus.

In der Nations-League-Gruppe B4 geht es nach zwei Spieltagen noch recht eng zu. Die Türkei und Wales führen die Tabelle mit vier Punkten an, doch Island hat auf Rang 3 nur einen Zähler Rückstand. Am Freitag kommt es in Reykjavik zum direkten Duell zwischen den Isländern und den Walisern. Die Buchmacher können sich bei ihrer Island Wales Prognose für keinen klaren Favoriten entscheiden.

Auch wir tun uns etwas schwer und spielen mit einer Quote von 1,91 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Island vs Wales auf „Beide Teams treffen“:

Wales hat in der Nations League in den vergangenen 5 Gastspielen immer mindestens einen Treffer erzielt

In 12 der letzten 13 Heimspiele konnte Island auch immer mindestens ein Tor schießen

In den 7 Partien zwischen beiden Nationen fielen insgesamt 18 Treffer

Island vs Wales Quoten Analyse:

Die „Strákarnir okkar“ sind in den vergangenen Jahren in der Weltrangliste bis auf Platz 71 abgerutscht. Die Drachen aus Großbritannien haben somit mit Rang 29 im FIFA-Ranking die Nase vorne. Da aber der Heimvorteil für die Isländer dazukommt, ist in den Island Wales Quoten kein so großer Unterschied erkennbar. Ein Heimsieg wird mit Quoten zwischen 2,70 und 2,95 belohnt.

Bei den besten Buchmachern, bei denen in vielen Fällen auch Sportwetten mit PayPal möglich sind, bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste auch nur Island Wales Wettquoten zwischen 2,50 und 2,60.

Island vs Wales Prognose: Können die Gastgeber ihre Bilanz gegen die Drachen aufpolieren?

Die Zeiten, als Island mit der Teilnahme an der EM 2016 und der WM 2018 für Aufsehen gesorgt hat, sind lange her. Danach ging es für das kleine Land bergab. Ein nötiger Umbruch wurde zu spät angegangen. Zudem hatte man wenig Glück mit der Besetzung des Trainerpostens. Zudem kann ein isländischer Coach natürlich immer nur auf einen recht überschaubaren Pool an Spielern zurückgreifen. Doch immerhin standen die „Strákarnir okkar“ in der Quali für die EM 2021 und die EM 2024 jeweils im Playoff-Finale.

Dort musste man sich aber jeweils etwas unglücklich mit 1:2 gegen Ungarn bzw. die Ukraine geschlagen geben. Seit April 2023 hat nun der Norweger Age Hareide das Sagen bei der Nationalmannschaft. Kurz vor Beginn der EM 2024 konnten die Isländer mit einem 1:0-Sieg gegen England in Wembley noch einmal für ein Ausrufezeichen sorgen. Auch der Start in die Nations League war mit einem 2:0 daheim gegen Montenegro ganz ordentlich. Im zweiten Spiel setzte es allerdings eine 1:3-Pleite in der Türkei, bevor es nun im Island Wales Tipp besser laufen soll.

Nachdem Wales sich mit der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2016 und 2021 für drei große Turniere in Folge qualifiziert hatte, fand die EM 2024 in Deutschland ohne die „Dragons“ statt. Die Briten waren im Kampf um die Tickets für die Endrunde bis ins Playoff-Finale gekommen, mussten sich dort aber den Polen nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Im Juni 2024 trennte sich der Verband dann von Trainer Rob Page. Ein 0:0 zu Gast in Gibraltar und eine 0:4-Pleite in der Slowakei waren zu viel gewesen.

Nachfolger ist das walisische Fußball-Idol Craig Bellamy. Der neue Mann hat viel frischen Wind ins Nationalteam gebracht. Zudem lässt er die Mannschaft wieder offensiver agieren als seine Vorgänger. Zum Auftakt seiner Amtszeit gab es ein 0:0 daheim gegen die Türkei, danach folgte ein 2:1-Sieg in Montenegro. Der Erfolg gegen die Montenegriner war der erste Dreier in der Nations League für Wales nach sieben Partien (2U, 5N). Schon 2023/24 hatten die „Drachen“ für eine Saison in der NL-Liga A gespielt.

Island - Wales Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Island: 1:3 Türkei (A), 2:0 Montenegro (H), 0:4 Niederlande (A), 1:0 England (A), 1:2 Ukraine (A)

Letzte 5 Spiele Wales: 2:1 Montenegro (A), 0:0 Türkei (H), 0:4 Slowakei (A), 0:0 Gibraltar (A), 4:5 n.E. Polen (H)

Letzte 5 Spiele Island vs Wales: 1:3 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (A), 1:0 (H)

In den Datenbanken finden sich sieben Länderspiele zwischen Wales und Island. Die „Strákarnir okkar“ konnten dabei nur ein Duell für sich entscheiden. In der Quali für die WM 1986 gab es einen 1:0-Heimsieg.

Demgegenüber stehen fünf Siege für die Waliser und ein Remis. Die letzten vier Vergleiche gingen alle an die „Dragons“. Seit März 2014 trafen beide Mannschaften aber nicht mehr aufeinander.

Unter dem neuen Coach suchen die Waliser wieder mehr den Weg nach vorne. Das verspricht in Spielen mit Beteiligung der „Dragons“ mehr Tore. Die Buchmacher sind zwar noch etwas skeptisch, doch wir erwarten am Freitag ein paar Treffer und empfehlen somit in der Island Wales Prognose den Tipp „Über 2,5 Tore“ bei Bet-at-home.

So seht ihr Island - Wales im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Laugardalsvöllur, Reykjavik

Übertragung Stream: DAZN

Streaming-Anbieter DAZN hat sich auch die Exklusivrechte für die UEFA Nations League gesichert.

Anpfiff im Laugardalsvöllur von Reykjavik ist am Freitagabend um 20:45 Uhr, ab dann könnt ihr euren Island Wales Tipp überprüfen.

Island vs Wales: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Island: Valdimarsson - Sampsted, Hermannsson, Tomasson, Gretarsson - Sigurdsson, Thorsteinsson, Thordarson, Anderson, Gudmundsson - Oskarsson

Ersatzbank Island: Olafsson, Gunnarsson - Fridriksson, Palsson, Finnson, Gretarsson, Ingasson - Willumsson, Pordarson, Johannesson, Traustason, Ellertsson - Porsteinsson, Gudjohnsen, Willumsson

Startelf Wales: Darlow - Mepham, Williams, B. Davies, Rodon - Brooks, Roberts, Wilson, Johnson, Cooper - Moore

Ersatzbank Wales: A. Davies, Ward - Norrington-Davies, Cabango, Beck - Allen, James, Sheehan - Broadhead, Thomas, Burns, Harris, Koumas, Cullen

Joe Allen (Swansea) kehrt bei Wales in den Kader zurück, nachdem er eigentlich schon seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte.

Die Gäste müssen in der Island vs. Wales Prognose dafür ohne die verletzten Aaron Ramsey (Cardiff) und Ethan Ampadu (Leeds) auskommen.

Unser Island - Wales Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt uns bei dieser Paarung schwer. Die Isländer waren zuletzt recht heimstark, hatten es bei den jüngsten vier Heimspielen ohne Niederlage (3S, 1U) aber auch nicht mit so schwierigen Gegnern zu tun.

Die Waliser spielen auf der Gegenseite eigentlich gerne gegen Island. Doch der letzte Vergleich ist schon lange her. Zudem ist auch fraglich, wie nachhaltig der Aufschwung unter dem neuen Coach ist. Da beide Teams unter ihren neuen Trainern inzwischen aber um einiges offensiver agieren, rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.