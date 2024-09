Juventus - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 09:29 Uhr Juventus - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt die Alte Dame weiterhin ohne Gegentor?

Unser Juventus - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 21.09.2024 lautet: Ein Spitzenspiel des 5. Spieltags steigt in Turin. Beim Wett Tipp heute zwischen Juve und der SSC dürfen sich die Zuschauer auf ein enges Spiel und Tore auf beiden Seiten freuen.

Gleich 13 Vereine der Serie A wechselten im Sommer den Trainer und hoffen nun auf einen Aufschwung in der Saison 2024/25. Dazu gehören auch Juventus Turin und die SSC Neapel. Die erste Zwischenbilanz nach vier Spieltagen fällt bei beiden Vereinen recht positiv aus. Juve ist noch ungeschlagen und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 1. Napoli ist mit drei Siegen sogar der erste Verfolger des Tabellenführers. Aber mindestens ein Team muss am Wochenende nach dem direkten Duell etwas abreißen lassen, sollte es keine Punkteteilung geben. Bei der Juventus Neapel Prognose gehen die Gastgeber als leichte Favoriten ins Rennen.

Wir können aber keinen klaren Favoriten erkennen und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Tipwin den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Neapel auf „Beide Teams treffen“:

Neapel blieb in den letzten 6 Duellen gegen Juve nur einmal ohne eigenen Treffer

Die SSC hat in den vergangenen 3 Spielen 9 Tore erzielt

Juventus erzielte in 6 der vergangenen 9 Serie-A-Heimspiele mindestens einen Treffer

Juventus vs Neapel Quoten Analyse:

Die Turiner beendeten die vergangene Saison der Serie A auf Rang 3, während die SSC nur auf Platz 10 über die Ziellinie ging. Zusammen mit dem Heimvorteil schlägt sich das auch bei den Juventus Neapel Quoten nieder.

Der Blick in die besten Sportwetten Apps verrät uns Juventus Neapel Wettquoten im Schnitt von 2,20 für einen Sieg der Hausherren. Für einen Dreier der Gäste könnt ihr euch dagegen Quoten zwischen 3,30 und 3,50 sichern.

Juventus vs Neapel Prognose: Wer knackt die Juve-Abwehr?

Coach Thiago Motta, der in der Vorsaison Bologna sensationell in die Champions League geführt hatte, wurde in Turin mit großen Erwartungen empfangen. Der neue Mann legte beim Rekordmeister mit zwei 3:0-Siegen auch gut los. Das Team überzeugte mit Schwung, Pressing und Positionswechseln. Allerdings hießen die Gegner zum Auftakt auch nur Como und Verona. Doch immerhin hatte es für den ersten Auswärtssieg seit Januar gereicht. Nach zwei 0:0 in Folge gegen AS Rom und in Empoli kamen dann aber doch erste Zweifel an Motta auf.

Juventus ist zwar nach vier Liga-Spielen ungeschlagen und hat dabei noch kein einziges Gegentor zugelassen, doch offensiv lief es in den vergangenen beiden Spielen gar nicht. Natürlich muss das Team noch zusammenwachsen und sich an das System des Coaches gewöhnen. In der Königsklasse am Dienstag gegen die PSV zeigten sich die Bianconeri aber dann wieder von ihrer guten Seite. Nach dem 0:1-Rückstand nach etwa 20 Minuten waren die Gäste aus Eindhoven von der Rolle. Die „Alte Dame“ stand danach kompakt, ließ die Kugel laufen und konnte das Spieltempo beim 3:1-Sieg nach Belieben bestimmen.

Nach dem enttäuschenden 10. Platz am Ende der Vorsaison soll Antonio Conte die SSC wieder nach oben bringen. Der Start war aber sehr holprig. Zunächst zitterte sich Napoli gegen Zweitligist Modena gerade noch so im Elfmeterschießen in die nächste Runde. Dann setzte es zum Serie-A-Auftakt eine 0:3-Pleite bei Hellas Verona. Die Verantwortlichen und der Coach blieben aber ruhig. Stattdessen wurden letzte Transfers getätigt. Diese Ruhe scheint sich nun auszuzahlen.

Die folgenden drei Liga-Spiele haben die „Partenopei“ bei 9:1-Toren alle gewonnen und sind damit auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Coach Conte legt besonders viel Wert auf den Teamgeist. Zudem hat er mit Romelu Lukaku seinen Wunsch-Mittelstürmer bekommen, der einen Mitspieler wie Kvaratskhelia einsetzen oder selbst torgefährlich werden kann. Aus einem weiteren Grund muss man die SSC in diesem Jahr wohl wieder auf dem Zettel haben: Bei den „Gli Azzurri“ fällt die Doppelbelastung durch den Europapokal weg, was sich schon im Juventus Neapel Tipp zeigen könnte.

Juventus - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:1 PSV Eindhoven (H), 0:0 Empoli (A), 0:0 AS Rom (H), 3:0 Hellas Verona (A), 3:0 Calcio Como (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 4:0 Cagliari (A), 2:1 Parma (H), 3:0 Bologna (H), 0:3 Hellas Verona, 4:3 n.E. Modena (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Neapel: 1:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (H), 1:5 (A), 1:1 (H)

Diese Paarung wurde schon 175 Mal ausgetragen. Juventus führt den Vergleich mit 80 Siegen zu 41 Niederlagen an (53U). In Turin ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnte Napoli in 85 Versuchen lediglich neunmal alle Punkte mit nach Hause nehmen (22U, 54N).

Dafür lief es für die Partenopei in den vergangenen elf Duellen mit der „Alten Dame“ recht gut. In diesem Zeitraum gewann die SSC siebenmal und kassierte lediglich drei Pleiten bei einem Unentschieden. Die Juventus Neapel Prognose berücksichtigt dies natürlich.

Bei dieser Paarung konnte das Auswärtsteam in den letzten zwölf Vergleichen nur einmal gewinnen, bei zehn Heimsiegen. Vermeidet das Heimteam auch dieses Mal eine Niederlage, macht eine „Doppelte Chance 1X“-Wette Sinn.

Da die Quoten dafür beim Juventus vs. Neapel Tipp etwas zu niedrig sind, ergänzen wir unsere Wette mit dem Zusatz „Über 1,5 Tore“. Dadurch bekommen wir bei Bet-at-home eine Quote von 1,82. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter noch den aktuellen Bet-at-home Gutschein Code parat.

So seht ihr Juventus - Neapel im TV oder Stream:

21. September 2024, 18 Uhr, Allianz Stadium

Übertragung Stream: DAZN

Die Partie wird am frühen Samstagabend um 18 Uhr im Allianz Stadium von Turin angepfiffen.

Die Partien der Serie A sind im deutschen Raum exklusiv bei Streaminganbieter DAZN zu sehen.

Juventus vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso - Locatelli, Douglas Luiz - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Cabal, Savona, Fagioli, Thuram, McKennie, Adzic, Weah, Mbangula

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola - Politano, Kvaratskhelia - Lukaku

Ersatzbank Neapel: Contini - Caprile, Juan Jesus, Marin, Olivera, Gilmour, McTominay, Neres, Simeone, Ngonge, Raspadori, Folorunsho

Die Hausherren müssen lediglich ohne Milik und Conceicao auskommen.

Die Gäste können in der Juventus Neapel Prognose dagegen aus dem Vollen schöpfen.

Unser Juventus - Neapel Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt sehr schwer. Juve hat an den ersten beiden Spieltagen und in der Champions League unter dem neuen Trainer überzeugt. Doch zwischendurch gab es auch zwei blasse 0:0.

Nun wartet mit der formstarken SSC die bisher größte Herausforderung in dieser Serie-A-Saison. Irgendwann muss Juve auch in der Liga den ersten Gegentreffer kassieren. In der Champions League war es am Dienstag gegen Eindhoven soweit. Auch gegen Neapel rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.