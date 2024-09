Kaiserslautern - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 11:20 Uhr Kaiserslautern - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wann holt der FCK den ersten Heim-Dreier?

Unser Kaiserslautern - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Nach den letzten beiden Pleiten wird es in der Pfalz langsam ungemütlich. Doch der Wett Tipp heute gegen die Rothosen verspricht keine Besserung.

Schon in der vergangenen Spielzeit musste der 1. FC Kaiserslautern lange um den Klassenerhalt bangen. In der Pfalz hatte man dann 2024/25 unter dem neuen Coach Markus Anfang auf ein sorgenfreies Jahr gehofft. Doch mit sieben Punkten aus den ersten fünf Partien haben die „Roten Teufel“ den schwächsten BL2-Start seit der letzten Abstiegs-Saison 2017/18 hingelegt. So müssen dringend Punkte her. Doch am Samstagabend sind die formstarken Hamburger zu Gast auf dem Betzenberg und nehmen auch in der Kaiserslautern HSV Prognose die Favoritenrolle ein.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs HSV auf „Sieg HSV (DNB)“:

Der FCK ist in dieser Saison noch ohne Heimsieg

Der HSV hat mit 12 Toren die beste Offensive der Liga - Kaiserslautern hat an den letzten beiden Spieltagen insgesamt 7 Gegentreffer kassiert

Der HSV hat lediglich eines der letzten 11 Pflichtspiele gegen die Pfälzer verloren

Kaiserslautern vs HSV Quoten Analyse:

Da die Hamburger in dieser Saison wieder einmal zu den großen Aufstiegsfavoriten gehören, haben sie anhand der Kaiserslautern HSV Quoten auch beim Gastspiel im Fritz-Walter-Stadion die Nase vorne.

Kaiserslautern vs HSV Prognose: Kriegt Anfang die Schotten dicht?

Markus Anfang ist der vierte Trainer binnen eines Jahres in Kaiserslautern. Auch der neue Coach bekommt das Defensiv-Problem nicht in den Griff. Schon in der Vorsaison hatte nur Schlusslicht Osnabrück (69) mehr Tore kassiert als der FCK (64). Bei den jüngsten Niederlagen daheim gegen die Hertha (3:4) und in Hannover (1:3) setzte sich dieser Trend fort. Der Abwehr fehlt es an der individuellen Klasse. Zudem ist die offensive Spielidee von Coach Anfang eine zusätzliche Last. Bisher fehlt dem Spiel der Roten Teufel jegliche Balance. Auch die Einstellung lässt vor dem Kaiserslautern HSV Tipp zu wünschen übrig.

Die Profis mussten nach dem Schlusspfiff zugeben, dass 96 den Sieg mehr wollte. Nach der zweiten Pleite in Serie steht Kaiserslautern mit sieben Punkten auf Platz 10. Zu Beginn der Saison hatte man mit zwei Siegen zu Gast bei den Aufsteigern Ulm und Münster Punkte gesammelt. Immerhin erzielte der FCK in jedem seiner letzten 16 Zweitliga-Spiele mindestens ein Tor. Zudem sind fünf Tore nach einer Standardsituation, darunter drei Tore nach Eckstößen, jeweils Liga-Bestwert. Bereits 2023/24 hatte Lautern ligaweit die meisten Standardtore erzielt (26).

In den vergangenen Jahren hatte sich der HSV gegen Aufsteiger oft schwergetan. Dieses Problem scheinen die Rothosen mit dem 5:0 gegen Regensburg und dem 4:1 gegen Münster nun abgeschüttelt zu haben. So klettert die Truppe von Trainer Steffen Baumgart langsam aber sicher in der Tabelle nach oben. Der einzige Ausrutscher war die 0:1-Pleite am 3. Spieltag zu Gast in Hannover. Die Offensive der Hanseaten kommt in dieser Spielzeit eigentlich nur auf 7,2 Expected Goals, hat aber schon zwölf Treffer erzielt.

Das bedeutet zusammen mit Köln die beste Offensive. Ein Grund dafür ist die beste Chancenverwertung der Liga (24,5 Prozent). Zudem lagen die Hamburger bereits 333 Minuten in Führung, was auch der alleinige Liga-Bestwert ist. Vor allem in der Anfangsviertelstunde ist der HSV mit fünf Treffern besonders gefährlich. Auswärts gewann die Mannschaft saisonübergreifend unter Steffen Baumgart jedoch nur zwei der letzten sieben BL2-Spiele (2U, 3N). Setzt sich dieser Trend in der Kaiserslautern HSV Prognose fort?

Kaiserslautern - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:3 Hannover (A), 1:4 VfB Stuttgart (A), 3:4 Hertha (H), 1:0 Preußen Münster (A), 2:1 Ingolstadt (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 5:0 Jahn Regensburg (H), 4:1 Preußen Münster (H), 0:1 Hannover (A), 7:1 Meppen (A), 1:1 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs HSV: 1:2 (A), 3:3 (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)

Nach 97 Pflichtspiel-Duellen, von denen 88 in der Bundesliga ausgetragen wurden, liegen die Hamburger in der Bilanz mit 44 Siegen zu 29 Niederlagen (24U) recht klar vorne. In der 2. Bundesliga ist die Bilanz mit jeweils einem Sieg und zwei Remis aber ausgeglichen.

Von den letzten elf Vergleichen mit Kaiserslautern hat der HSV nur einen verloren. Im April 2023 gab es auf dem Betzenberg eine 0:2-Pleite. In diesem Zeitraum feierten die Rothosen sonst sechs Siege, bei vier Unentschieden.

Die wackelige Abwehr der „Roten Teufel“ empfängt formstarke Offensivspieler wie Balde, Dompe, Glatzel, Königsdörffer und Selke. So ist ein Kaiserslautern vs. HSV Tipp wie „HSV Über 1,5 Tore“ nicht wirklich unwahrscheinlich.

So seht ihr Kaiserslautern - HSV im TV oder Stream:

21. September 2024, 20:30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion

Übertragung TV: Sport1, Sky Sport

Übertragung Stream: Sport1, Sky Go

Die Samstagabend-Partie in der 2. Bundesliga wird nicht nur bei Sky übertragen, sondern auch bei Sport1.

Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr.

Kaiserslautern vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Toure, Tomiak, Heuer, Wekesser - Gyamerah - Klement, Kaloc - Yokota, Hanslik - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic - Aremu, J. Zimmer, Tachie, Kaloc, Mause, Raschl, Haas, Abiama

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - S. Hefti, Elfadli, Meffert, Baldé - Richter - Glatzel, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Raab, Heyer, Katterbach, Mikelbrencis, Oliveira, Perrin, Karabec, Öztunali, Pherai, Poreba, Reis, Dompé, Sahiti, Selke

Die Hausherren müssen nur ohne Zuck auskommen. Bei den Gästen fehlen auch nur Jatta und Zumberi.

Im Angriff hat HSV-Coach Baumgart in der Kaiserslautern HSV Prognose mit Balde, Dompe, Glatzel, Königsdörffer und Selke die Qual der Wahl.

Unser Kaiserslautern - HSV Tipp: Sieg HSV (DNB)

Bei den Pfälzern gibt es ein großes Problem: Die Abwehr ist viel zu wackelig. Nun hat man auch noch den besten Angriff der Liga zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Auch der direkte Vergleich macht den Hausherren nicht viel Hoffnung.

Somit muss der FCK wohl weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten. Wir sichern unseren Tipp auf einen Dreier der Gäste aber mit der Option „Draw no bet“ ab.