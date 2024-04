Kaiserslautern - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten 20.4.24

Unser Kaiserslautern - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2024 lautet: Die zwei schwächsten Teams der Rückrunde treten am Betzenberg gegeneinander an. In unserem Wett Tipp heute genießt die gastgebende Mannschaft einen kleinen Vorteil.

Wer sich am kommenden Wochenende gerne einen Thriller ansehen möchte, sollte bei diesem Zweitliga-Duell einschalten. Die zwei schwächsten Mannschaften der Rückrunde treffen am Betzenberg aufeinander und das geteilte Ziel beider Teams ist nicht weniger, als drei Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Die Roten Teufel haben im eigenen Stadion die Chance, einen direkten Konkurrenten im Tabellen-Keller zu überholen. Genau das erwarten wir in unserem Wett Tipp heute und spielen bei Interwetten eine Quote von 1,85 auf “Sieg Kaiserslautern”.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Wiesbaden auf “Sieg Kaiserslautern”:

Kaiserslautern (45,7 xG) hat deutlich mehr erwartbare Tore gesammelt als Wiesbaden (38,7 xG).

Wiesbaden hat in den letzten beiden Zweitliga-Gastspielen jeweils 3 Gegentore zugelassen.

Ragnar Ache hat in der Rückrunde (10) fast so viele Tore erzielt wie das gesamte Team von Wiesbaden (12).



Kaiserslautern vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die Roten Teufel haben unter Friedhelm Funkel zuletzt erstmals drei Niederlagen in Serie kassiert und am vergangenen Spieltag nicht zum ersten Mal eine Führung spät aus der Hand gegeben. Dennoch trauen die Buchmacher den Hausherren in ihren Sportwetten Apps mit Quoten bis 1,85 einen Dreier zu.

Vermutlich liegt das an der Form der Gäste, die zuletzt sogar vier Zweitliga-Partien in Folge verloren haben. Gewinnt der SVWW dieses wichtige Abstiegsduell, könnt ihr euch in der Spitze auf eine Quote von 4,00 einstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Wiesbaden Prognose: Unterschiedsspieler Ragnar Ache

Viel mehr Bedeutung als dieser Krimi kann einem Zweitliga-Spiel in den letzten Zügen der Saison nicht zugeschrieben werden. Kaiserslautern (3) und Wiesbaden (4) verloren zuletzt mehrere Liga-Spiele in Serie und sind die beiden schwächsten Teams der Rückrunde.

Umso bedeutender kann die Unterstützung von den Rängen werden. Die Roten Teufel holten bislang 66 Prozent ihrer Zähler am Betzenberg und sammelten 58 Prozent ihrer Punkte vor heimischer Kulisse.

Friedhelm Funkel kann in dieser brenzligen Situation vor allem auf einen Spieler bauen: Ragnar Ache. Der Top-Torschütze der Hausherren hat mittlerweile 16 Saisontore erzielt und an den beiden vorangegangenen Spieltagen getroffen.

Im Laufe der Rückrunde hat der drittbeste Angreifer der 2. Bundesliga bereits zehn Treffer erzielt und war damit fast genauso erfolgreich wie die gesamte Mannschaft aus Wiesbaden (12 Tore).

Kaiserslautern - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 Fürth (A), 1:2 HSV (A), 2:0 Saarbrücken (A), 1:3 Düsseldorf (H), 1:1 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:2 Düsseldorf (H), 1:3 Rostock (A), 0:1 Osnabrück (H), 3:1 Mannheim (H), 0:3 HSV (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Wiesbaden: 1:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (H).



Allgemein haben die Pfälzer einen klaren Vorteil hinsichtlich ihrer Qualitäten im Angriff. Kaiserslautern hat sich in dieser Spielzeit Torchancen im Wert von 45,7 erwartbaren Treffern erspielt (8.), Wiesbaden steht nur bei 38,7 xG (13.).

Ein Problem der Hausherren ist das stetige Verspielen einer Führung. In der Zweitliga-Tabelle der ersten 45 Minuten rangiert die Funkel-Mannschaft mit 50 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Wiesbaden hat defensiv zuletzt nur wenig auf die Kette bekommen und in beiden vorangegangenen Gastauftritten jeweils drei Gegentore zugelassen. Sie selbst erzielten in einem Drittel ihrer Auswärtsspiele keinen einzigen Treffer (33 Prozent).

Kaiserslautern hat in 50 Prozent der Heimspiele “Über 2,5 Tore” erzielt. Das gelang dem SVWW nur in 13 Prozent der Gastauftritte. Dieser Interwetten Bonus scheint in der Quote von 3,15 für “Kaiserslautern Über 2,5 Tore” bestens aufgehoben.

Unser Kaiserslautern - Wiesbaden Tipp: Sieg Kaiserslautern

Die Defensivreihen beider Mannschaften waren zuletzt eher enttäuschend. Umso wichtiger wird der offensive Output in diesem Vergleich werden. In diesem Bereich hat Kaiserslautern einen klaren Vorteil und mit Ragnar Ache einen echten Knipser auf dem Feld.