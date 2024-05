Pacers - Bucks Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2024

Unser Pacers - Bucks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 03.05.2024 lautet: Die Indiana Pacers empfangen die Bucks zum Do-or-Die-Spiel in der ersten Runde der diesjährigen Playoffs. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine deutlich verbesserte Offensive der Hausherren.

Die Pacers vergaben im fünften Spiel die Chance, gegen enorm ersatzgeschwächte Bucks die Führung zu übernehmen und gingen mit einer schwachen Leistung in Milwaukee unter. Das dürfte sich vor allem am offensiven Ende des Feldes vor heimischer Kulisse ändern, was uns zu unserer favorisierten Wette für das kommende Match bringt. In der Playoff-Serie führen die Pacers mit 3:2.

Unser Wett Tipp heute: „Pacers Über 110,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Pacers vs Bucks auf „Pacers Über 110,5 Punkte“:

Die Pacers erzielten in den Heimspielen dieser Serie jeweils mindestens 120 Punkte.

Die Pacers stellten die zweitbeste Offensive der regulären Saison.

Die Pacers legten in ihren Heimspielen in dieser Saison im Schnitt 125,5 Punkte auf.



Pacers vs Bucks Quoten Analyse:

Trotz der herben Schlappe in Spiel 5 sehen die besten deutschen Wettanbieter das Team aus Indianapolis im kommenden Duell als klaren Favoriten das Parkett beschreiten. Das dürfte auch an der langen Liste an Verletzten bei den Bucks liegen, die nicht nur Giannis Antetokounmpo über die gesamte Playoff-Serie vermissen, sondern nun auch noch den sehr wahrscheinlichen Ausfall von Co-Star Damian Lillard verkraften müssen. Daher liegt die Quote für einen Heimsieg der Pacers bei sehr niedrigen 1,26, während ein Sieg der Bucks auswärts mit einer Quote von 3,60 beziffert wird.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei recht moderaten 213,5 Punkten. Im Schnitt fielen in den bisherigen fünf Partien dieser Serie 224 Punkte, was eine „Über 213,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,90 recht attraktiv erscheinen lässt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Bucks Prognose: Der Angriff der Pacers muss es richten!

Die Pacers konnten sich zu Beginn der Serie vor allem auf ihren Neuzugang Pascal Siakam verlassen, der in den ersten beiden Partien jeweils über 30 Punkte auflegte. Seitdem blieb der Kameruner jedoch immer unter der Marke von 20 Punkten. Auch Tyrese Haliburton läuft weiterhin seiner Form der ersten Saison-Monate hinterher und kommt bisher auf einen schwachen Schnitt von 15,8 Punkten.

Dafür konnte Stretch Big Myles Turner vor allem mit seinem Shooting überzeugen und verwandelte in dieser Serie 45 Prozent seiner Würfe von Downtown für im Schnitt 22 Punkte und dürfte auch im kommenden Match eine tragende Rolle übernehmen.

Die Bucks mussten schon in den letzten beiden Matches auf die Dienste von ihrem Star-Duo verzichten, was sich im anstehenden Duell sehr wahrscheinlich nicht ändern wird, da sowohl „The Greek Freak“ als auch Lillard mit „unwahrscheinlich“ im Verletzten-Bericht aufscheinen. Letzterer spielte in seinen ersten drei Playoff-Partien in diesem Jahr groß auf und kam auf einen überragenden Schnitt von 32 Punkten.

In Abwesenheit der beiden Allstars konnte Khris Middleton im letzten Spiel übernehmen und führte seine Farben mit 29 Punkten zum verdienten Heimsieg. Auch im nächsten Duell mit den Pacers lastet nun die größte offensive Last auf den Schultern des US-amerikanischen Flügelspielers, der wieder auf die meisten Abschlüsse seines Teams kommen wird. Solltet ihr mit einem weiteren starken Auftritt von Middleton rechnen, könntet ihr eine „Middleton Über 26,5 Punkte“-Wette mit einer Quote in Höhe von 1,86 mit einem starken Sportwetten Bonus verbinden, um eure Gewinnchancen zu maximieren.

Pacers - Bucks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 92:115 Bucks (A), 126:113 Bucks (H), 121:118 Bucks (H), 125:108 Bucks (A), 94:109 Bucks (A).

Letzte 5 Spiele Bucks: 115:92 Pacers (H), 113:126 Pacers (A), 118:121 Pacers (A), 108:125 Pacers (H), 109:94 Pacers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Bucks: 92:115 (A), 126:113 (H), 121:118 (H), 125:108 (A), 94:109 (A).



Die Pacers gewannen die letzten vier Heimspiele in Folge gegen die Bucks und legten dabei im Schnitt 128,5 Punkte auf, was weit über der von uns favorisierten Wette mit 110,5 Punkten für das Team von Coach Carlisle liegt.

Doch auch die Bucks sorgten gegen die schwache Defense der Pacers in Indianapolis regelmäßig für einen ordentlichen Output. So erzielte Milwaukee in keinem der letzten zehn Auswärtsspiele gegen die Pacers weniger als 110 Punkte.

Solltet ihr auf der Suche nach einem sehr risikoreichen Tipp für euren Wettschein und das kommende Match zwischen den Pacers und Bucks sein, könnte „Sieg Pacers & Beide Teams Über 110 Punkte“ mit einer Quote von 8,25 etwas für euch sein. Immerhin konnten beide Teams diese Marke in den letzten sechs Spielen in Indianapolis in Folge übertreffen.

Unser Pacers - Bucks Tipp: Pacers Über 110,5 Punkte

Die Pacers erzielten in den letzten sechs Heimspielen gegen die Bucks mindestens 120 Punkte und sollten auch in der anstehenden Partie ihr Heil im Angriff suchen. Der Ausfall von Damian Lillard stellt zwar in der Verteidigung von Milwaukee ein Upgrade dar, trotzdem sollte Indiana mit Siakam und Haliburton über ausreichend Creation verfügen, um zu effizienten Abschlüssen zu kommen.