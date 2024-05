Düsseldorf - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2024

Unser Düsseldorf - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2024 lautet: Ähnlich der Bewertung der Buchmacher sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber aus Düsseldorf in der Pflicht.

Die Mittelfranken sind kein gern gesehener Gast in der Merkur-Spiel-Arena. Vier der vergangenen sechs Aufeinandertreffen entschieden die Gäste nämlich für sich. Nach dem 1:1 auf Schalke ist die Fortuna jedoch unter Zugzwang und braucht einen Sieg, um jegliche Spannung im Kampf um Rang drei bereits im Keim zu ersticken. Die Gäste aus Nürnberg befinden sich im Formtief und gingen zuletzt viermal am Stück leer aus.

Wir visieren in unserem Wett Tipp heute einen Heimsieg mit weniger als 4,5 Toren an. Für diesen Spielausgang gewährt Betano eine Quote von 2,02.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Nürnberg auf „Sieg Düsseldorf & Unter 4,5 Tore“:

Fortuna verbuchte kürzlich 4 Liga-Heimsiege in Serie.

Nürnberg holte nur einen Punkt an den letzten 6 Spieltagen.

Düsseldorf liegt zehn Ränge vor Nürnberg und holte in der laufenden Spielzeit 19 Punkte mehr.

Düsseldorf vs Nürnberg Quoten Analyse:

Zumindest laut Buchmacher-Einschätzung ist der Drei-Wege-Markt sehr deutlich eingepreist. Alles andere als ein Heimsieg der Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen ist als Überraschung einzustufen. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,40 untermauert wird.

Zuletzt feierten die Mittelfranken jedoch zwei Erfolgserlebnisse in der Merkur-Spiel-Arena. Wer mit einem weiteren Triumph rechnet, erhält bei Wettanbietern mit deutscher Lizenz mehr als den sechsfachen Wetteinsatz.

Der Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ offenbart eine spürbare Tendenz zu mindestens drei Treffern. Nur bedingt nachvollziehbar, da die jüngsten beiden Kräftemessen in Düsseldorf lediglich jeweils zu einem Tor führten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs. Nürnberg Prognose: Revanchiert sich Nürnberg für die Hinrunde?

Trotz des 1:1 am vergangenen Spieltag auf Schalke zeigt Düsseldorf weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten (HSV) auf. Nach vier langen Jahren Zweitklassigkeit dürfen die Recken aus Nordrhein-Westfalen ernsthaft von der Relegation träumen. Vor dem Remis standen satte sechs Siege zu Buche.

Vor allem auf heimischem Boden spielten die Schützlinge von Trainer Daniel Thioune stark auf und setzten sich zuletzt gegen Hansa Rostock (2:0), Hamburger SV (2:0), Eintracht Braunschweig (2:0) und Greuther Fürth (1:0) durch. Die von Thioune bevorzugte Viererkette hielt zu Hause kürzlich viermal am Stück die Null und stand sehr sicher. Sechs der letzten sieben Heimspiele führten im deutschen Unterhaus zu weniger als 2,5 Toren.

Die letzten drei Liga-Spieltage werden gegen Nürnberg, Kiel und Magdeburg bestritten. Das Gastspiel beim Tabellenzweiten in Kiel dürfte eine Mammutaufgabe werden.

Christos Tzolis fungiert mit 18 Toren als treffsicherster Spieler in den eigenen Reihen. Zuletzt mangelte es dem Neuner an Entschlossenheit. Gegen Wiesbaden (2:0) und Schalke (1:1) ging er leer aus.

Düsseldorf - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 FC Schalke 04 (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 2:0 SV Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:4 Bayer Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:1 Karlsruher SC (H), 0:2 SC Paderborn (H), 0:2 FC Schalke 04 (A), 0:4 Holstein Kiel (H), 3:3 Hertha BSC (A).

Letzte Spiele Düsseldorf vs. Nürnberg: 5:0 (A), 0:2 (A), 3:5 n. E. (A), 0:1 (H), 0:1 (H).

Über Nürnberg ziehen dunkle Wolken auf. Mit nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Spieltagen sind die Leistungen als unterirdisch zu bewerten. Vor allem die Offensive ist als Totalausfall einzustufen und versäumte in den letzten vier Liga-Duellen einen eigenen Treffer. Darüber hinaus mangelte es dem Abwehrverbund an Geschlossenheit. Neun Gegentore an vier Spieltagen bestätigen diesen Umstand.

In der Tabelle rutschten die Mannen von Trainer Cristian Fiel auf den 13. Platz ab und müssen sich drei Spieltage vor Saisonende sogar mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen, wobei momentan ein Fünf-Punkte-Polster zum Relegationsplatz vorliegt.

Lediglich ein Triumph resultierte in den vier Auswärtspartien mit Teams auf den Plätzen 1 bis 6. Dem überraschenden 2:0 in Kiel stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen bei St. Pauli (1:5), Karlsruhe (1:4) und Hannover (0:3) gegenüber.

Vor allem defensiv steht Nürnberg auswärts sehr unsicher und muss in 15 Spielen satte 30 Gegentore hinnehmen. Nur dreimal konnte in der Ferne eine „Weiße Weste“ gehalten werden.

Wer für seinen Düsseldorf Nürnberg Tipp auf der Suche nach einem Willkommensbonus ist, könnte sein Augenmerk auf Bet365 richten. Der Bookie mit deutscher Lizenz finanziert die Wettsteuer für Kunden aus Deutschland seit 2024 aus der eigenen Tasche und bietet zudem einen zusätzlichen Bet365 Willkommensbonus in Höhe von bis zu 100 Wett-Credits an.

Unser Düsseldorf – Nürnberg Tipp: Sieg Düsseldorf & Unter 4,5 Tore

Nürnberg zeigt momentan eine unterirdische Formkurve auf und dürfte große Probleme in der Merkur-Spiel-Arena haben. Vor allem offensiv fand der Club zuletzt nicht in die Spur und wartet seit vier Spieltagen auf einen Torerfolg.

Düsseldorf agiert vor heimischer Kulisse und hat im Aufstiegskampf nichts zu verschenken. Wir tendieren zu einem engen Match, in dem sich die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen letztlich durchsetzen.