Karlsruhe - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.12.2024

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 11:00 Uhr Karlsruhe - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Verzichtet Jess Thorup auf Rotationen in seiner Startelf?

Unser Karlsruhe - Augsburg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.12.2024 lautet: Es gab schon bessere Phasen in dieser Spielzeit für Karlsruhe. Im Wett Tipp heute verabschieden sich die Gastgeber aus dem DFB-Pokal.

In unserer Karlsruhe Augsburg Prognose ist ein ähnliches Ergebnis wie im letzten Pflichtspiel-Duell denkbar. Am 18. April 2011 gewann der FCA knapp mit 1:0 im Wildparkstadion. Die Fuggerstädter zeigten zuletzt biederen, aber effektiven Fußball und brachten sich nach einer schwierigen Phase wieder in Form.

Der KSC kassierte am vergangenen Spieltag eine 1:3-Pleite gegen den HSV, der damit erfolgreich in die Post-Baumgart-Ära gestartet ist. Für unseren Karlsruhe Augsburg Wett Tipp heute nehmen wir uns eine Quote von 2,27 bei Merkur Bets vor und spielen einen “Sieg Augsburg”.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Augsburg auf “Sieg Augsburg”:

Karlsruhe ist seit 4 Heimspielen sieglos (2U, 2N).

Karlsruhe kassierte in 4 der letzten 6 Pflichtspiele “Über 1,5 Gegentore”.

Augsburg ließ in 4 der 6 vorangegangenen Pflichtspiele “Unter 1,5 Gegentore” zu.

Karlsruhe vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Karlsruhe Augsburg Quoten fallen eigentlich überall relativ ähnlich aus. Für einen angemessenen Eindruck der Ausgangslage könnt ihr euch die Quoten in der Betano App vor Augen führen.

Dort erhalten die Gastgeber mit Siegquoten bis 2,92 nur Außenseiterchancen. Allerdings könnt ihr mit den Karlsruhe Augsburg Wettquoten von 2,32 für einen siegreichen Abend der Fuggerstädter immer noch einen stattlichen Gewinn einheimsen.

Karlsruhe vs Augsburg Prognose: Wer gewinnt, hat recht

Jess Thorup hat sich in den vergangenen Wochen konstant für eine 5-3-2-Formation entschieden und in vielen Fällen nur zwei echte Offensivkräfte aufgeboten. Neben Philipp Tietz und Alexis Claude-Maurice standen in den meisten Partien vorrangig Profis mit Stärken in der Arbeit gegen den Ball auf dem Platz.

Am vergangenen Spieltag galt dieses Muster erneut als erfolgreiches Rezept, auch wenn gegen den ziemlich angeschlagenen VfL Bochum ein Elfmeter herhalten musste, um einen 1:0-Heimsieg zu erringen.

Philipp Tietz ist neuerdings der eingeteilte Strafstoß-Schütze und erledigt seine Aufgabe vom Punkt souverän. Es war sein viertes Saisontor. Drei weitere gingen bisher auf die Kappe von Claude-Maurice.

Es ist die neue Erfolgsformel der Fuggerstädter, mit wenigen Abschlüssen zu punkten. Der FCA verlor nur eines der sechs vorangegangenen Pflichtspiele und stolzierte in drei von sechs Partien als Sieger vom Feld, was sich auch auf den Karlsruhe Augsburg Tipp auswirkt.

Karlsruhe - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:3 HSV (H), 3:2 Fürth (A), 0:1 Freiburg (H), 1:1 Preußen Münster (H), 1:2 Hannover (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Bochum (H), 0:3 Bayern (A), 0:0 Hoffenheim (H), 1:1 Wolfsburg (A), 3:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Augsburg: 0:3 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 1:0 (H), 1:1 (A).

Angefangen hat die derzeitige Erfolgs-Phase der Fuggerstädter mit einem 2:1-Heimsieg gegen den BVB, gefolgt von einem 3:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04.

Inklusive dieser beiden Paarungen hielten die Fuggerstädter vier ihrer letzten sechs Konkurrenten bei maximal einem Treffer.

Selbiges Ziel werden die Thorup-Schützlinge wohl auch gegen den Karlsruher SC verfolgen, der mit gemischten Gefühlen ins Achtelfinale gehen wird. Der KSC wartet seit vier Heimspielen auf einen Sieg und verlor zwei dieser vier Begegnungen mit 1:3 (Hertha, HSV). Zudem gewannen die Badener nur eines ihrer vier zuletzt absolvierten Pflichtspiele.

Die einst so gefährliche Angriffsreihe der Hausherren verlor zuletzt ebenfalls etwas an Esprit und erzielte in vier von fünf Begegnungen maximal einen Treffer, was für die Karlsruhe gegen Augsburg Prognose nicht unerwähnt bleiben sollte.

So seht ihr Karlsruhe - Augsburg im TV oder Stream:

04. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Wildparkstadion, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Spielt die Thorup-Elf weiterhin ihren Stiefel herunter und sammelt nur wenige Ballkontakte im letzten Drittel, könnte es einen torarmen Sieg der Gäste geben.

Wir würden uns nicht beschweren, wenn ihr diesen Intertops Gutschein für den Karlsruhe Augsburg Tipp auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore” verwendet und die Quote von 2,24 anvisiert.

Karlsruhe vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - Jung, Franke, Beifuß, Herold, Burnic, Rapp, Wanitzek, Conte, Schleusener, Zivzivadze

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Zengin, Pedrosa, Heußer, Rupp, Geller, Egloff, Hunziker, Pfeiffer

Startelf Augsburg: Labrovic - Gouweleeuw, Bauer, Matsima, Wolf, Onyeka, Rexhbecaj, Jakic, Koudossou, Claude-Maurice, Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen, Banks, Breithaupt, Maier, Kömür, Vargas, Kabadayi, Mounie, Essende

Der KSC könnte zudem unter den eigenen Schwächen in der Verteidigung leiden. Im deutschen Unterhaus gibt es aktuell nur vier Mannschaften, denen mehr als 25 Gegentreffer eingeschenkt wurden.

Augsburg wiederum hat eine achtbare Verteidigung etabliert und taucht mit 17,2 erwartbaren Gegentoren im Vergleich aller Bundesligisten in der oberen Tabellenhälfte auf (9.). Das spricht in der Karlsruhe vs. Augsburg Prognose für die Gäste.

Unser Karlsruhe - Augsburg Tipp: Sieg Augsburg

Die Fuggerstädter haben ihre bisherigen Aufgaben im DFB-Pokal souverän gelöst. Auf den 4:1-Auftaktsieg gegen Viktoria Köln folgte ein glatter 3:0-Sieg gegen Schalke. Zu Gast beim angeschlagenen KSC erwarten wir einen knappen Sieg des FCA.