Karlsruhe - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten 23.08.2024

Unser Karlsruhe - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.08.2024 lautet: Im Wildparkstadion ist mit einer spannenden Begegnung zu rechnen. Der KSC wirkt bisher gefestigter und ist in unserem Wett Tipp heute leicht zu favorisieren.Beide Konkurrenten sammelten zuletzt im DFB-Pokal gehörig Selbstvertrauen und verbuchten Kantersiege. Dabei setzte sich der Karlsruher SC souverän gegen Sportfreunde Lotte (5:0) durch und Elversberg zelebrierte in Hildesheim einen 7:0-Triumph.

Beide Mannschaften gehen in der Karlsruhe Elversberg Prognose mit breiter Brust ins Kräftemessen. Aufgrund des Heimrechts sehen wir den KSC vorne und tendieren zu einem Heimsieg. Bet-at-home gewährt eine Quote von 1,70 für „Sieg Karlsruhe“.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Elversberg auf „Sieg Karlsruhe“:

Karlsruhe vs Elversberg Quoten Analyse:

Karlsruhe vs Elversberg Prognose: Kann der KSC seine positive Bilanz gegen die SVE fortführen?

Die Recken aus Karlsruhe sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der erste Spieltag brachte gegen Nürnberg zu Hause einen knappen 3:2-Erfolg mit sich. Das zweite Bundesliga-Duell führte in Düsseldorf zu einem torlosen Remis. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist die Elf von Trainer Christian Eichner, der den Klub bereits seit Februar 2020 betreut, voll im Sold.

Bereits in der vergangenen Spielzeit wusste der KSC zu überzeugen und landete am Ende auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf die Aufstiegszone betrug acht Punkte. Vor allem offensiv hinterließ die Elf von Trainer Eichner in der letzten Spielzeit Eindruck und erzielte hinter Düsseldorf (72) und Hertha BSC (69) die meisten Tore (68). Satte 40 Treffer kamen dabei auf heimischem Boden zustande. Kein einziges Heimspiel gegen Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte ging in der vergangenen Spielzeit verloren (6S, 3U). Vier der sechs Erfolge kamen dabei mit zwei oder mehr Toren Vorsprung zum Vorschein.