Kasachstan - Österreich Tipp, Prognose, Quoten 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 07:00 Uhr Kasachstan - Österreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleibt die ÖFB-Auswahl auf Kurs Richtung „Gruppensieg“?

Unser Kasachstan - Österreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.11.2024 lautet: Die Reise nach Kasachstan und ein Auswärtsspiel bei den Adlern bringen viele Strapazen mit sich. Im Wett Tipp heute rechnen wir trotzdem mit einem klaren Sieg der Gäste.

Nach vier Spieltagen herrscht in der Nations-League-Gruppe B3 große Spannung. Mit Norwegen, Österreich und Slowenien stehen drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze (alle 7 Zähler). Wer steigt direkt auf? Wer muss in die Playoffs? Die ÖFB-Auswahl kann mit einem Gastspiel beim bisher noch sieglosen Schlusslicht Kasachstan am Donnerstag wichtige Punkte sammeln. Die Quoten der Kasachstan vs Österreich Prognose gehen auch von einer erfolgreichen Reise der Rot-Weiß-Roten aus.

Darum tippen wir bei Kasachstan vs Österreich auf „Sieg Österreich HC -1″:

Kasachstan wartet seit 8 Spielen auf einen Sieg

Österreich ist gegen die Adler noch ohne Niederlage

In der FIFA-Weltrangliste liegt die ÖFB-Auswahl klar vorne

Kasachstan vs Österreich Quoten Analyse:

Die ÖFB-Auswahl belegt in der Weltrangliste aktuell Platz 23. Damit hat man im Vergleich mit den Kasachen, die lediglich auf Rang 107 geführt werden, klare Vorteile. Das schlägt sich auch in den Kasachstan vs Österreich Quoten nieder.

Mehr als eine Quote von 1,31 ist bei den besten Buchmachern für einen Sieg von Rot-Weiß-Rot nicht drin. Dafür wird ein Heimsieg mit Kasachstan gegen Österreich Wettquoten zwischen 8,50 und 10,50 belohnt.

Kasachstan vs Österreich Prognose: Können die Adler wieder einen Favoriten ärgern?

Seit Juni 2024 wird die Mannschaft von Kasachstan vom ehemaligen russischen Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow betreut. Der Auftakt unter dem neuen Teamchef war ein vielversprechendes 0:0 daheim gegen Norwegen. Die folgenden drei Partien wurden aber alle verloren. Auf ein 0:3 in Slowenien und ein 0:4 in Österreich folgte ein 0:1 daheim gegen Slowenien. So stehen die Adler in der Nations League kurz vor dem Abstieg in Liga C.

Vor allem in der Offensive bekommt die Auswahl unter Tschertschessow nicht viel gebacken. In den ersten vier Partien unter dem neuen Coach steht lediglich ein Expected-Goals-Wert im Schnitt von 0,24 Toren zu Buche. Mit sieben Gegentoren in den drei Partien brachte diese Harmlosigkeit in der Offensive aber auch der Defensive keine Stabilität, das wird sich auch im Kasachstan Österreich Tipp nicht ändern. Fast alle Spieler im Kader verdienen ihr Geld in der Heimat. Bekanntester Spieler ist Bakhtiyar Zaynutdinov von Besiktas Istanbul.

Anfang September sah es so aus, als wäre die Euphorie in Österreich unter Coach Ralf Rangnick verflogen. In den ersten beiden Partien nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen die Türkei blieb die ÖFB-Auswahl mit einem 1:1 in Slowenien und einem 1:2 in Norwegen ohne Sieg. Die Gegner hatten das Spiel der Österreicher anscheinend entschlüsselt. Doch inzwischen ist klar, dass diese beiden Ergebnisse nur ein kurzes Zwischentief waren. Mit einem 4:0 gegen Kasachstan und dem 5:1-Kantersieg über Norwegen meldete sich das österreichische Nationalteam eindrucksvoll in der Nations League zurück.

In diesen beiden Spielen brachte die Auswahl wieder die Energie und die Intensität auf den Platz, mit denen man bei der Europameisterschaft 2024 zu einem Geheimfavoriten erklärt wurde. Nun hat Österreich den Sieg in der Nations-League-Gruppe B3 in der eigenen Hand. Dafür muss man am Donnerstag in Kasachstan und drei Tage später in Wien gegen Slowenien gewinnen. Gegen die Norweger waren die Rot-Weiß-Roten nach hohen Bällen unheimlich effizient und erzielten gleich drei der fünf Treffer durch Kopfbälle. Danach möchte die ÖFB-Auswahl die erste Teilnahme an einer WM seit 1998 schaffen.

Kasachstan - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 0:1 Slowenien (H), 0:4 Österreich (A), 0:3 Slowenien (A), 0:0 Norwegen (H), 2:3 Aserbaidschan (A)

Letzte 5 Spiele Österreich: 5:1 Norwegen (H), 4:0 Kasachstan (H), 1:2 Norwegen (A), 1:1 Slowenien (A), 1:2 Türkei (H)

Letzte 5 Spiele Kasachstan vs Österreich: 0:4 (A), 0:4 (A), 0:0 (H), 0:0 (H), 0:2 (A)

Nach fünf Duellen wartet Kasachstan noch auf das erste Tor und den ersten Sieg gegen Österreich. Vor allem die Auswärtsbilanz ist aus Sicht der Adler mit null Punkten und 0:10 Toren ziemlich bitter für die Kasachstan Österreich Prognose.

Dafür konnten die Kasachen dem ÖFB-Team in den beiden Heimspielen jeweils ein 0:0 abknöpfen. Diese beiden torlosen Remis stammen aus der EM- und der WM-Quali in den Jahren 2011 und 2012.

Die Auswahl von Kasachstan wartet seit vier Spielen auf einen Treffer. Wir können uns gut vorstellen, dass sich diese Serie am Donnerstag fortsetzt. Dann bekommen wir bei Bet365 für den Kasachstan vs. Österreich Tipp „Kasachstan Unter 0,5 Tore“ eine Quote von 1,80.

So seht ihr Kasachstan - Österreich im TV oder Stream:

14. November 2024, 16 Uhr, Zentralstadion, Almaty

Übertragung TV: ORF1

Übertragung Stream: ORF1, DAZN

Die Fußball-Fans in Österreich können das Gastspiel ihrer Mannschaft in Kasachstan live im Free-TV und im Stream im ORF verfolgen.

In Deutschland ist die Partie der ÖFB-Auswahl dagegen nur beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Anpfiff im Zentralstadion von Almaty ist um 16 Uhr (MEZ).

Kasachstan vs Österreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kasachstan: Shatskiy - Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy - Tagybergen, Darabayev, Zaynutdinov, Islamkhan, Chesnokov - Aimbetov

Ersatzbank Kasachstan: Pokatilov, Zarutski (Tor), Astanov, Kasym, Ulshin, Samorodov, Shushenachev, Zhaksybayev, Baltabekov, Zhaksylykov, Skvortsov, Payruz

Startelf Österreich: Pentz - Posch, Trauner, Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald, Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Ersatzbank Österreich: Hedl, Schlager (Tor), Querfeld, Stöger, Adamu, Weimann, Gregoritsch, Wimmer, Svoboda, Grillitsch, Seidl, Danso, Weber

Mit Kevin Danso und Maximilian Wöber kehren zwei Akteure in den ÖFB-Kader zurück, die zuletzt gefehlt hatten.

Weiterhin muss Coach Ralf Rangnick in der Kasachstan gegen Österreich Prognose auf den verletzten Kapitän David Alaba verzichten.

Unser Kasachstan - Österreich Tipp: Sieg Österreich HC -1

Daheim können die Kasachen ein recht unangenehmer Gegner sein. Das musste Österreich schon zweimal am eigenen Leib erfahren. Auch Norwegen (0:0) und Slowenien (1:0) taten sich in der laufenden Nations-League-Saison zu Gast bei den Adlern schwer.

Österreich hat nach zwei Kantersiegen und insgesamt neun erzielten Toren wieder in die Spur gefunden. Die größte Herausforderung für die Auswahl von Coach Rangnick ist die Reise nach Almaty. Noch nie in seiner 122-jährigen Länderspiel-Geschichte ist das ÖFB-Team weiter östlich angetreten. Ein Sechseinhalb-Stunden-Flug und der große Zeitunterschied müssen verkraftet werden.

Im Hinspiel Mitte Oktober hatten die Rot-Weiß-Roten aber schon den Klassenunterschied zwischen beiden Teams aufgezeigt. Die guten Ergebnisse der Kasachen gegen die Norweger und die Slowenen waren zudem sehr glücklich zustande gekommen. Da Österreich nun wieder in der Spur und auf den Gruppensieg aus ist, trauen wir den Gästen einen klaren Sieg zu.