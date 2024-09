Kiel - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2024

SPORT1 Betting 28.09.2024 • 06:00 Uhr Kiel - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Schreiben die Störche am Sonntag Geschichte?

Unser Kiel - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.09.2024 lautet: Nach dem ersten Punkt in ihrer Bundesliga-Geschichte hoffen die Kieler nun auf den ersten Sieg. Im Wett Tipp heute lässt dieser Erfolg allerdings noch etwas auf sich warten.

Eintracht Frankfurt startete am Donnerstagabend mit einem Heimspiel gegen Viktoria Pilsen in die neue Europa-League-Saison. Nach etwas mehr als einer Stunde lagen die Hessen mit 3:1 in Führung und durften sich schon auf einen gelungenen Auftakt freuen. Doch ab der 86. Minute gab die SGE den sicher geglaubten Sieg mit zwei Gegentoren noch aus der Hand. In der Liga geht es für die Männer von Coach Dino Toppmöller mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Kiel weiter. Die Kiel Frankfurt Prognose sieht die Gäste dabei recht klar vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,87 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Frankfurt auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Kein BL-Debütant ist schwächer in seine erste Saison gestartet als die KSV

Die Störche sind seit 4 Heimspielen sieglos

Die Eintracht ist seit 11 Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen

Kiel vs Frankfurt Quoten Analyse:

Mit nur einem Punkt und 5:13 Toren sind die Störche das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle. So sind den Hausherren auch die Kiel Frankfurt Quoten der Wettanbieter ohne Steuer nicht besonders freundlich gesonnen.

Am Sonntag sind die Gastgeber mit Siegquoten zwischen 4,33 und 4,50 die Außenseiter. Auf der anderen Seite gibt es für einen Erfolg der Gastmannschaft Kiel Frankfurt Wettquoten im Schnitt von 1,70.

Kiel vs Frankfurt Prognose: Ist an der Förde der Knoten geplatzt?

Bei den Auftakt-Niederlagen in Hoffenheim (2:3) und daheim gegen Wolfsburg (0:2) war Kiel jeweils nah dran an einem Punktgewinn. Am Ende stand der Aufsteiger aber mit leeren Hände da. Dann folgte das bittere und klare 1:6 gegen den FC Bayern. Danach wurde dem Kader der Störche bereits teilweise die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Am vergangenen Spieltag ließ sich die KSV aber davon nicht beeindrucken. Die Männer von Coach Marcel Rapp steckten in Bochum auch den 1:2-Pausenstand nach einer frühen Führung weg.

Eine Co-Produktion der Einwechselspieler Steven Skrzybski und Shuto Machino sorgte in der 89. Minute für den 2:2-Endstand und für den historisch ersten Punktgewinn des Vereins in der Bundesliga. Tabellarisch hat dieser Zähler sicher keine so große Bedeutung, denn kein BL-Debütant hat seit der Saison 1963/64 in seinen ersten vier Spielen weniger Punkte gesammelt als die Störche. Dafür hat die Mannschaft nun gesehen, dass sie doch mithalten kann, was sich auf den Kiel Frankfurt Tipp auswirken könnte. Saison- und wettbewerbsübergreifend sind die Kieler nun schon seit vier Heimspielen sieglos (1U 3N).

In der vergangenen Rückrunde hatte es die Eintracht nur auf einen enttäuschenden elften Platz geschafft. Trotzdem konnte man noch gerade so den sechsten Tabellenplatz verteidigen. In diesem Herbst ist die Stimmung bei den Hessen aber deutlich besser. Daran konnte auch das 3:3 in der ersten Europa-League-Partie nicht viel ändern. Denn die SGE kam nicht nur souverän im DFB-Pokal weiter (4:1 in Braunschweig), sondern sammelte in der Liga neun Punkte nach vier Spieltagen. Das ist der beste BL-Start seit acht Jahren!

Mit dem 2:0 daheim gegen Gladbach feierte Frankfurt erstmals seit fast drei Jahren wieder drei BL-Siege in Folge. Der Erfolg gegen die Fohlen war aber nicht ganz so souverän, wie er auf den ersten Blick wirkt. Nach einer guten ersten Hälfte überließ man dem Gegner das Feld und leistete sich zu viele Fehlpässe sowie Ballverluste. Nun freuen sich die Adler auf den Aufsteiger: Denn in der Vorsaison holten die Hessen gegen die Aufsteiger zehn von zwölf möglichen Punkten (3S, 1U).

Kiel - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:2 Bochum (A), 1:6 Bayern München (H), 0:2 Wolfsburg (H), 2:3 Hoffenheim (A), 3:2 Alemannia Aachen (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:3 Viktoria Pilsen (H), 2:0 Gladbach (H), 3:1 Hoffenheim (H), 0:2 Dortmund (A), 4:1 Braunschweig (A)

Letzte Spiele Kiel vs Frankfurt: 2:4 (H), 1:4 (A), 0:1 (H), 4:2 (H)

Beide Vereine trafen im Kampf um die deutsche Meisterschaft in den Jahren 1929 bis 1953 dreimal aufeinander. Damals hatte Frankfurt mit zwei Siegen und einer Niederlage die Nase vorne.

Zudem gab es diese Paarung in der 1. Runde des DFB-Pokal 1996/97. Dabei siegten die Hessen an der Förde mit 4:2. Die Eintracht ist seit elf Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (8S, 3U). Bleibt das auch in der Kiel Frankfurt Prognose so?

SGE-Angreifer Omar Marmoush kam in den vergangenen drei Spielen auf vier Tore. Netzt der Ägypter auch am Wochenende ein, bekommt ihr für diesen Kiel Frankfurt Tipp bei NEO.bet eine Quote von 2,50.

So seht ihr Kiel - Frankfurt im TV oder Stream:

29. September 2024, 15:30 Uhr, Holstein-Stadion

Übertragung Stream: DAZN

Die Sonntagsspiele in der Bundesliga sind exklusiv bei DAZN zu sehen. So braucht ihr für das Spiel zwischen Kiel und Frankfurt auch ein Abo bei diesem Streaming-Anbieter.

Anpfiff im Holstein-Stadion ist am Sonntag um 15:30 Uhr.

Kiel vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Weiner – Becker, Johansson, Geschwill – Porath, Gigovic, Knudsen, Holtby, Puchacz – Pichler, Machino

Ersatzbank Kiel: Dähne (Tor), Erras, Javorcek, Komenda, Rosenboom, Ivezic, Kelati, Remberg, Schulz, Skrzybski, Arp, Harres

Startelf Frankfurt: Kaua Santos – Kristensen, Tuta, Koch, Theate – Skhiri, Larsson – Götze, Knauff – Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Amenda, Brown, Chandler, Collins, Nkounkou, Chaibi, Dahoud, Dina Ebimbe, Bahoya, Matanovic, Uzun

Die Hausherren müssen ohne Kleine-Bekel und Bernhardsson auskommen.

Bei den Gästen fallen nur Trapp und Höjlund aus. Nach der Europa-League-Partie könnte es aber in der Kiel Frankfurt Prognose ein paar Wechsel in der Startelf geben.

Unser Kiel - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Hessen werden nach dem unnötigen 3:3 im Europapokal mit etwas Wut an die Förde reisen. Dort sind die Frankfurter zurecht die deutlichen Favoriten. Kiel tut sich bisher in der höchsten Spielklasse noch sehr schwer.

Zudem war die Eintracht in den letzten Jahren gegen Aufsteiger traditionell stark. Immerhin wartet die SGE-Defensive seit zwölf Auswärtsspielen auf eine „Weiße Weste“. Mehr als ein Tor und einen Punkt können wir den Hausherren am Sonntag aber nicht zutrauen.