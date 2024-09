Köln - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 23:00 Uhr Köln - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der KSC weiterhin ungeschlagen?

Unser Köln - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.09.2024 lautet: Beide Teams gehören zu den offensivstärksten im Unterhaus. Im Wett Tipp heute gehen wir daher von einigen Toren aus.

Fußball ist besonders unterhaltsam, wenn es Tore gibt. In unserer Köln Karlsruhe Prognose treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison bereits öfter ins Schwarze getroffen haben. Selbst ließen sie allerdings auch schon den einen oder anderen Gegentreffer zu.

Wir sehen daher die Voraussetzungen für ein torreiches Duell als gegeben an und würden uns nicht wundern, wenn wir ein echtes Torspektakel erleben. Wir halten es aber mal bewusst klein und entscheiden uns für den Köln Karlsruhe Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,53 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Köln vs Karlsruhe auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Köln stellt mit 14 Toren die beste Offensive der 2. Bundesliga.

Karlsruhe hat bereits 12 Treffer erzielt.

Alle bisherigen 6 Kölner Zweitliga-Partien in dieser Spielzeit endeten mit mindestens 3 Toren.

Köln vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher fällt überraschend deutlich zugunsten der Geißböcke aus. Die Köln Karlsruhe Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen bei den meisten Bookies nur knapp über der Marke von 1,50. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 5,25 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg des KSC.

Unter diesen Umständen ist der Tipp auf die „Doppelte Chance X2″ eine Überlegung, die man anstellen muss, zumal die Köln Karlsruhe Wettquoten hierfür bei circa 2,30 liegen. Mit einem Gratiswetten Code wäre diese Option für uns eigentlich ein Muss, da die Gäste in dieser Saison noch ungeschlagen sind und dieser Tipp auch deshalb für uns Value hat.

Köln vs Karlsruhe Prognose: Tore satt im Heimstadion der Geißböcke

Sekunden haben gefehlt und der 1. FC Köln hätte Düsseldorf am vergangenen Spieltag die erste Zweitliga-Niederlage seit über sieben Monaten oder umgerechnet 19 Partien zugefügt. Am Ende gab es aber in der fünften Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 2:2-Endstand.

Für die Kölner selbst war das nach der unnötigen 1:2-Heimpleite gegen Magdeburg, bei der die Geißböcke auf einen Expected Goals-Wert von 4,64 kamen, das zweite sieglose Zweitliga-Spiel in Folge. Auch wenn er gegen den FCM die Zielgenauigkeit vermissen ließ, ist der Effzeh in der Offensive brandgefährlich und für den Köln Karlsruhe Tipp nicht zu unterschätzen.

Mit insgesamt schon 14 Toren stellt das Team von Trainer Gerhard Struber zusammen mit dem HSV die beste Offensive im Unterhaus. Das ist ein Aspekt, der für unsere Köln Karlsruhe Prognose spricht. Saisonübergreifend konnte der Effzeh in den letzten neun Pflichtspielen immer treffen. Allerdings gab es in acht dieser letzten neun Partien auch Gegentreffer.

Kurios: Die Kölner gaben an den Spieltagen fünf und sechs insgesamt 27 Schüsse ab, die dann auch zumindest auf das gegnerische Tor gingen. Der KSC gab in der gesamten Saison nur 26 solcher Schüsse ab. Alle Abschlüsse einbezogen, also auch jene, die nicht aufs Tor gingen, kommt Köln auf 144. Kein anderes Team erreichte überhaupt eine dreistellige Anzahl.

Köln - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Magdeburg (H), 3:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H), 2:2, 3:2 n.V. Sandhausen (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:2 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H), 2:1 Braunschweig (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 SF Lotte (A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Karlsruhe: 2:0 (H), 2:1 (A), 0:0 (H), 2:0 (A), 1:2 (A)

Karlsruhe kommt im bisherigen Saisonverlauf auf gerade einmal 71 und damit halb so viele Abschlüsse wie der Gegner. Ligaweit hatte bislang nur Nürnberg weniger Abschlüsse als der KSC. Dafür machten die Badener aus ihren verhältnismäßig wenigen Chancen viel. Denn sie erzielten an den bisherigen sechs Spieltagen immerhin schon zwölf Tore.

Im Schnitt erzielten die Karlsruher damit genau zwei Treffer pro Partie. Tatsächlich trafen sie an fünf der bisherigen sechs Spieltage mindestens doppelt. Zuletzt schafften sie es in vier Zweitliga-Partien in Folge mindestens zweimal auf die Anzeigetafel - so auch am vergangenen Spieltag beim 2:2 in Magdeburg.

Mit einem Dreier beim FCM hätte der KSC einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. So aber stellten die Badener mit nunmehr „nur“ 14 Punkten nach sechs Spieltagen ihren Rekord aus ihrer Aufstiegs-Saison 2006/07 lediglich ein. Nur aufgrund des einen Treffers schlechteren Torverhältnisses stehen die Gäste aktuell auf Rang 2 hinter punktgleichen Düsseldorfern.

Saisonübergreifend hat der KSC nur eines seiner letzten 16 Pflichtspiele verloren (11S, 4U). Aktuell ist er seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Das alles sind Zahlen, die den eingangs ebenfalls erwähnten Köln Karlsruhe Tipp „Doppelte Chance X2″ untermauern. Über die verschiedenen Sportwetten Apps ließe sich diese Wette bequem platzieren.

Der Effzeh hat nur eines der letzten zehn Pflichtspiel-Duelle mit den Badenern verloren (6S, 3U). Die letzten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs liegen allerdings schon über zehn Jahre zurück. Insofern hat diese Bilanz für unsere Köln Karlsruhe Prognose nicht allzu viel Aussagekraft.

Köln vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Urbig; Thielmann, Hübers, Pauli, Paqarada; Martel, Huseinbasic, Ljubicic, Maina; Lemperle, Downs

Ersatzbank Köln: Schwäbe, Carstensen, Finkgräfe, Heintz, Kainz, Obuz, Olesen, Adamyan, Tigges, Waldschmidt

Startelf Karlsruhe: Weiß; Jung, Beifus, Kobald, Günther; Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek; Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Conte, Geller, Heußer, Herold, Pfeiffer, Hunziker, Pinto Pedrosa

Da spielt bei einer Bewertung schon eher die Tatsache eine Rolle, dass Karlsruhe keines der letzten neun Duelle mit einem Bundesliga-Absteiger verloren hat (5S, 4U). Mit mindestens einem weiteren Remis könnten die Badener den diesbezüglichen Rekord des VfL Bochum von zehn ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Folge gegen Absteiger einstellen.

Hierzu muss man aber fairerweise festhalten, dass der KSC im Profifußball nur beim VfB Stuttgart (21) mehr Auswärts-Niederlagen kassierte als in Köln (18).

Unser Köln - Karlsruhe Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In Partien der Kölner sind an den bisherigen sechs Spieltagen im Schnitt 3,8 Tore pro Partie gefallen. Nur in den Spielen Schalkes gab es mehr Treffer. In den Begegnungen des KSC gab es im Schnitt immerhin 3,2 Tore. Der Effzeh konnte in allen bisherigen sieben Pflichtspielen in dieser Saison treffen, die Badener in sechs von sieben Partien. Die Geißböcke trafen in fünf ihrer letzten sechs Begegnungen mindestens doppelt, die Karlsruher netzten in jedem ihrer letzten fünf Pflichtspiele mindestens zweimal. Es ist also alles angerichtet für eine torreiche Auseinandersetzung.