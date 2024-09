Köln - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 11:35 Uhr Köln - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Klettern die Geißböcke weiter nach oben?

Unser Köln - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Die bisherigen Leistungen des FCM verdienen Respekt. In unserem Wett Tipp heute gibt es für die Gäste aber die erste Zweitliga-Niederlage der Saison.

Das Top-Spiel des 5. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstag im RheinEnergie Stadion statt. In unserer Köln Magdeburg Prognose bereiten wir euch auf das Spitzenspiel des Sechsten gegen den Vierten vor und erklären euch, warum wir davon ausgehen, dass nach dem Spieltag der Effzeh in der Tabelle vor dem FCM stehen wird.

Die Gäste haben in dieser Zweitliga-Saison bislang sehr überzeugt. Allerdings sind mittlerweile auch die Kölner in Liga 2 angekommen und die Elbestädter hatten zudem in der Vergangenheit große Probleme in Auswärtsspielen bei Absteigern. Wir entscheiden uns für den Köln Magdeburg Wett Tipp heute „Sieg Köln & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Köln vs Magdeburg auf „Sieg Köln & Über 1,5 Tore“:

Köln hat die letzten 3 Pflichtspiele alle gewonnen.

Mit 11 Treffern sind die Geißböcke die Tormaschine der 2. Bundesliga.

Magdeburg hat die letzten 4 Auswärtsspiele bei Bundesliga-Absteigern verloren.

Köln vs Magdeburg Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter fällt eindeutig aus. Die Köln Magdeburg Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben in vielen Fällen knapp unter der Marke von 1,50, womit der Effzeh hier als klarer Favorit gehandelt wird. Der Buchmacher Happybet, der als einer der Wettanbieter mit schneller Auszahlung gilt, vergibt hier als einer der wenigen eine 1,50.

Demgegenüber stehen Köln Magdeburg Wettquoten von bis zu 6,00 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg. Dass die Gäste hier zumindest zum Torerfolg kommen, dessen sind sich die Bookies sicher. Das wird an Quoten von höchstens 1,60 für die Option „Beide Teams treffen“ überaus deutlich.

Köln vs Magdeburg Prognose: Der Lauf des Effzeh setzt sich fort

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, als es zum Auftakt gegen den HSV mit Ex-Trainer Steffen Baumgart eine 1:2-Heimniederlage gab und man auch in Elversberg nicht über ein 2:2 hinauskam, hat sich Köln mittlerweile so richtig eingespielt. Im DFB-Pokal bei Drittligist Sandhausen gab es noch einen knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Doch in den folgenden beiden Zweitliga-Partien ließen die Geißböcke ihre Muskeln spielen und schlugen zunächst Braunschweig zu Hause mit 5:0 sowie im Anschluss auch Schalke auswärts mit 3:1. Die Königsblauen waren zuvor über sieben Monate lang oder umgerechnet neun Zweitliga-Heimspiele in Folge ungeschlagen geblieben.

Vor allem für den neutralen Zuschauer waren die bisherigen Partien des Effzeh sehr unterhaltsam. In jedem der bisherigen fünf Pflichtspiele der Kölner in dieser Saison gab es mindestens drei Tore zu sehen. Zuletzt gab es vier Mal in Folge sogar mindestens vier Treffer zu bestaunen.

Entsprechend würde sich für uns auch der Köln Magdeburg Tipp „Sieg Köln & Über 2,5 Tore“ anbieten, der zum Beispiel bei ODDSET eine Quote von 1,87 bringt. Das nötige Wettguthaben dafür könnte man zudem über den ODDSET Bonus generieren. Mit elf Treffern hat der Bundesliga-Absteiger nach vier Zweitliga-Spieltagen die meisten.

Köln - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H), 2:2, 3:2 n.V. Sandhausen (A), 2:2 Elversberg (A), 1:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 4:3 Osnabrück (A), 4:0 Nürnberg (A), 2:2 Schalke (H), 1:2 Kickers Offenbach (A), 3:1 Braunschweig (A)

Letzte Spiele Köln vs Magdeburg: 1:1 (A), 3:0 (H), 2:5 (A)

Magdeburg steht dem mit neun eigenen Treffern in fast nichts nach. In den letzten vier Pflichtspielen traf der FCM zehn Mal ins Schwarze. Vor der Länderspielpause setzten sich die Elbestädter mit 4:0 in Nürnberg durch und kletterten bis auf Rang vier. Sie sind eines von fünf Teams, das nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage ist.

Bemerkenswert: Während die Magdeburger in den beiden Heimspielen jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen sind, haben sie ihre beiden Auswärtspartien gewonnen. Das 4:0 beim Club war der höchste Zweitliga-Auswärtssieg in der Klub-Historie. Noch nie hat der FCM drei Zweitliga-Auswärtspartien in Folge für sich entscheiden können.

Dabei wird es nach unserem Dafürhalten auch erstmal bleiben. Denn in den letzten beiden Spielzeiten verloren die Gäste als einziges Zweitliga-Team, das beide Saisonen im Unterhaus miterlebte, alle vier Auswärtsspiele bei einem Bundesliga-Absteiger. Weiter zurückblickend hat man fünf der letzten sechs Gastspiele bei Absteigern aus dem Oberhaus verloren (1S).

Für unsere Köln Magdeburg Prognose, die unter anderem auf einen Sieg des Effzeh abzielt, ist das ein wichtiger Aspekt. Ebenfalls spielt mit rein, dass die Geißböcke mit ihren elf Toren nach vier Spieltagen schon genauso viele haben wie in der gesamten Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison.

Es ist das insgesamt vierte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. Die bisherige Bilanz ist völlig ausgeglichen. Bei je einem Köln- und Magdeburg-Sieg gab es noch ein Remis und das alles bei 6:6 Toren.

Köln vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Urbig; Thielmann, Pauli, Hübers, Paqarada; Martel, Ljubicic, Huseinbasic, Maina; Lemperle, Downs

Ersatzbank Köln: Köbbing, Pentke, Schwäbe, Carstensen, Heintz, Soldo, Obuz, Olesen, Adamyan, Dietz, Tigges, Waldschmidt

Startelf Magdeburg: Reimann; Hugonet, Mathisen, Heber; El Hankouri, El-Zein, Gnaka, Musonda; Burcu, Kaars, Nollenberger

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Hercher, Hoti, Ito, Krampicki, Michel, Teixeira, Amaechi, Ceka

Beim 4:0 in Nürnberg trafen mit Alexander Nollenberger, Livan Burcu und Philipp Hercher gleich drei FCM-Joker. Das hatte es in der 2. Bundesliga zuvor noch nie gegeben. Wir können uns in unserer Köln Magdeburg Prognose einen Startelf-Einsatz der beiden Erstgenannten vorstellen.

Auf Seite des Effzeh ist allen voran Tim Lemperle zu erwähnen, der bei seinen drei vergangenen Einsätzen im Unterhaus an gleich vier Toren direkt beteiligt war (2 Tore, 2 Assists). Zuletzt traf er in zwei Zweitliga-Partien in Serie. Entsprechend lässt sich auch über einen Köln Magdeburg Tipp auf Lemperle als Torschützen nachdenken.

Unser Köln - Magdeburg Tipp: „Sieg Köln & Über 1,5 Tore“

Mit Ausnahme des 1:2 im DFB-Pokal bei Regionalligist Kickers Offenbach spielt der 1. FC Magdeburg bislang eine sehr starke Saison. Wir gehen aber fest davon aus, dass es am Samstag nun auch die erste Zweitliga-Pleite geben wird. Köln hat sich nach nur einem Punkt an den ersten beiden Spieltagen und dem zähen Weiterkommen in Sandhausen gefangen und zuletzt beide Zweitliga-Spiele mit 8:1 Toren gewonnen. Hinzu kommt, dass der FCM bei Bundesliga-Absteigern zuletzt regelmäßig den Kürzeren zog.