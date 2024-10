Köln - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2024

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 23:00 Uhr Köln - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Fehlt Köln die Balance im Spiel?

Unser Köln - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Die beste Offensive im deutschen Unterhaus ist wegen der vielen Gegentore nur halb so viel wert. Im Wett Tipp heute könnte das ein weiteres Mal bestraft werden.

Der SSV Ulm ist endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Nach zwei Siegen in Serie sind die Gäste in unserer Köln Ulm Prognose eine Gefahr für die unausgeglichenen Geißböcke, denen bereits 13 Gegentore eingeschenkt wurden. Zu selten profitieren die Hausherren in dieser Spielzeit von ihrer formidablen Angriffsreihe.

Felix Higl (4 Tore) ist bislang der beste Stürmer im Kader des Aufsteigers und war an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils erfolgreich. In unserem Köln Ulm Wett Tipp heute fahren die Spatzen nicht ohne eigenen Torerfolg nach Hause. Bei Happybet spielen wir eine Quote von 1,80 auf „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Köln vs Ulm auf „Beide Teams treffen“:

Ulm erzielte in den beiden vorangegangenen Liga-Spielen je 3 Treffer.

Köln stellt mit 18 Saisontoren den besten Sturm der 2. Liga.

Köln hat bereits mehr Gegentore (13) als die Gäste (9) zugelassen.

Köln vs Ulm Quoten Analyse:

Kein Buchmacher wagt es, bei den Köln Ulm Quoten für eine Ausnahme zu sorgen. Stattdessen übersteigt die maximale Siegquote des Bundesliga-Absteigers nirgendwo die Grenze von 1,28.

Nach zwei Spatzen-Siegen in Serie laden die Köln Ulm Wettquoten zu einer Value-Wette auf einen „Sieg Ulm“ ein. Die dazugehörigen Siegquoten von circa 10,00 sind vorrangig mit einer Gratiswette spielbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Ulm Prognose: Laufstark aber gefährdet

Im Köln Ulm Tipp treten die beiden laufstärksten Mannschaften der 2. Liga gegeneinander an. Ulm spulte als Team die meisten Kilometer aller Zweitligisten ab (839,8 km), gefolgt von den Geißböcken (833,5 km).

Die meisten dieser Wege gingen bei den Geißböcken in Richtung des gegnerischen Strafraums. Köln stellt bis jetzt die torreichste Offensive im deutschen Unterhaus (18 Tore) und laut erwartbaren Toren (19,7 xG) ist das mehr als verdient.

Pro Spiel gaben die Domstädter 8,9 Torschüsse ab - kein Liga-Konkurrent erarbeitete sich mehr als 6,3 Torschüsse pro Partie (Darmstadt). Ebenso hat Gerhard Struber seinen Akteuren viele verschiedene Wege in die gefährlichen Zonen an die Hand gegeben. Der Bundesliga-Absteiger nutzt diese gerne und sammelte mit Abstand die meisten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner (260).

Der Blick in die Defensive geht den Hausherren bei ihrem offensiven Mindset allerdings zu oft verloren. Köln kassierte bereits 13 Gegentreffer und ist unter den Top 12 der 2. Liga die anfälligste Hintermannschaft.

Köln - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 4:4 Karlsruhe (H), 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Magdeburg (H), 3:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Ulm: 3:1 Braunschweig (H), 3:1 Elversberg (A), 1:2 Nürnberg (H), 1:4 Augsburg (A), 0:0 Paderborn (A).

Letzte Spiele Köln vs. Ulm: 2:2 (A), 1:1 (H).

Am vergangenen Spieltag wurde das Risiko im Spiel der Geißböcke extrem bestraft. Obwohl die Struber-Elf bereits nach 15 Minuten mit 3:0 gegen den KSC in Führung lag, endete die Partie mit einem 4:4.

Inklusive dieser beiden liegen gelassenen Punkte verlor der Bundesliga-Absteiger bereits neun Punkte nach eigener Führung (ebenso wie Ulm) - nur D98 ging fahrlässiger mit einem Vorsprung um.

Die ambitionierten Rheinländer befinden sich aktuell in einem Strudel der Verzweiflung. Seit drei Liga-Spielen ist der ambitionierte Klub sieglos. In allen drei Begegnungen gab es ein festes Muster: Köln ging in Führung, vergab diese aber in allen Partien und holte nur zwei von neun möglichen Zählern.

Egal, welche Mannschaft in dieser Partie die Führung übernimmt, ein Ausgleichstreffer ist in der Köln Ulm Prognose bis zur letzten Sekunde möglich. Vor allem die Hausherren leiden unter ihrer fehlenden Kompetenz, eine Führung zu verwalten und liegen bereits sechs Zähler hinter den Aufstiegsrängen.

Den Gästen ist das obere Drittel der 2. Liga ziemlich unwichtig. Für die Spatzen geht es eigentlich nur darum, den Klassenerhalt nach zwei Aufstiegen in Folge zu halten.

So seht ihr Köln - Ulm im TV oder Stream:

5. Oktober 2024, 13 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Eine besondere Rolle wird dabei Mittelstürmer Felix Higl zuteil, der mittlerweile bei vier Saisontoren steht und bei den letzten beiden Siegen jeweils ein Tor erzielen konnte.

Sobald die Domstädter den Angreifer mit der Rückennummer 33 im Köln Ulm Tipp außer Acht lassen, droht ein Gegentor und auch ein Punktverlust, denn: Immer wenn Higl getroffen hat, sammelten die Gäste drei Zähler.

Köln vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Urbig, Thielmann, Pauli, Hübers, Pacarada, Lemperle, Huseinbasic, Martel, Maina, Waldschmidt, Downs

Ersatzbank Köln: Schwäbe, Heintz, Finkgräfe, Carstensen, Olesen, Kainz, Obuz, Potocnik, Tigges

Startelf Ulm: Thiede, Strompf, Kolbe, Reichert, Allgeier, Brandt, Hyryläinen, Rösch, Chessa, Higl, Krattenmacher

Ersatzbank Ulm: Seybold, Geyer, Meier, Stoll, Ludwig, Ulrich, Nelson, Castelle, Röser

Dennoch startet die Mannschaft von Thomas Wörle geschwächt in der Köln Ulm Prognose. Stammtorhüter Christian Ortag verletzte sich am vorangegangenen Spieltag an der Schulter und wird vorerst ausfallen.

Der Schlussmann spielte bislang eine hervorragende Saison, verhinderte rund 2,3 Tore (6.) und war ein wichtiger Faktor für die bisherige Punkteausbeute des SSV.

Unser Köln - Ulm Tipp: Beide Teams treffen

Im RheinEnergieStadion können sich die Zuschauer auf eine unterhaltsame Partie freuen. Köln ist im Angriff brandgefährlich, leistet sich in der Verteidigung aber extrem viele Unaufmerksamkeiten, mit denen sich Ulm in der Lotterie um den Sieg halten wird.