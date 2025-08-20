SPORT1 Betting 20.08.2025 • 18:00 Uhr Wer sichert sich das “Maillot Rojo”? | Jonas Vingegaard geht als klarer Favorit auf die Strecke!

Die Radsportfans dürfen sich auf das dritte große Highlight der Radsport-Saison 2025 freuen. In Abwesenheit von Tadej Pogačar wartet eine spannende Rundfahrt auf uns. Das “Rote Trikot” dürfte aber an einen bekannten Profi gehen.

Am 23. August ist es so weit: Die “Vuelta a Espana”, zusammen mit der “Tour de France” und dem “Giro d’Italia” eines der drei „Grand Tours“ im Radsport, wird in Turin gestartet. Nach drei Etappen in Italien wechselt “La Vuelta” nach Spanien und geht am 14. September 2025 in Madrid zu Ende.

23 Teams gehen an den Start. Wer sichert das “Maillot Rojo”? In Abwesenheit von Tadej Pogačar setzt Buchmacher Bet365 ganz klar auf Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Kann der Däne erstmals das drittwichtigste Etappenrennen der Welt gewinnen? Oder setzt sich ein “Außenseiter” durch?

Wir werfen einen Blick auf die Quoten im Gesamtsieger-Markt.

La Vuelta: Favoriten und Außenseiter auf den Sieg

Die “Vuelta a Espana” 2025 beinhaltet 21 Etappen und zwei Ruhetage. Neben der Gesamtsieger-Wertung werden eine Punktewertung, eine Bergwertung, eine Nachwuchswertung und eine Mannschaftswertung ausgetragen. Zu jeder Wertung gibt es bei Bet365, der konstant zu den besten Buchmachern auf dem Markt gehört, natürlich auch einen Wettmarkt.

Zudem kann auch auf eine Top-3- und eine Top-10-Platzierung der Fahrer gewertet werden. Last but not least werden auch die im Radsport klassischen Head-to-Head-Wetten angeboten. Der viermalige La Vuelta-Rekordsieger und amtierende Träger des Roten Trikots Primož Roglič geht nicht an den Start. Der neue deutsche Shooting-Star Florian Lipowitz ist auch nicht mit von der Partie.

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard nimmt nach 2020 und 2023 zum dritten Mal an der Vuelta teil. Das beste Ergebnis war 2023 der zweite Platz hinter seinem Teamkollegen Sepp Kuss. Viele Argumente sprechen in diesem Jahr für den Dänen. Einer der Hauptgründe ist sicher die Tatsache, dass sein Hauptkonkurrent Tadej Pogačar nicht am Start ist. Bei der Tour de France 2025 war Vingegaard der einzige Fahrer, der mit dem späteren Sieger mithalten konnte. Am Ende hatte der Mann vom “Team Visma/Lease a Bike” aber doch fast 4 ½ Minuten Rückstand auf Pogačar.

Zudem liegt die Strecke der diesjährigen Spanien-Rundfahrt dem dänischen Radprofi. An Tagen und Etappen, bei denen das Rennen auf einem Schlussanstieg entschieden wird, ist Vingegaard fast unschlagbar. Die meisten Experten rechnen damit, dass er beim Schlussanstieg der zweiten Etappe und im Einzelzeitfahren der fünften Etappe schon einen großen Vorsprung herausfahren wird. Für einen Sieg des Dänen gibt es allerdings gerade mal eine Quote von 1,30.

Juan Ayuso

Als größte Herausforderer von Vingegaard gelten Juan Ayuso und Joao Almeida, die das UAE Team Emirates-XRG in Abwesenheit von Tadej Pogačar als Doppelspitze anführen sollen. Im Alter von 19 Jahren schaffte es der Spanier Ayuso 2022 schon auf den dritten Platz bei der Spanien-Rundfahrt. 2023 wurde er Vierter. Im Frühjahr der laufenden Saison feierte der heute 22-Jährige mehrere Erfolge bei kleineren Eintagesrennen.

Zudem entschied er das Tirreno-Adriatico für sich und führte sein Team in den diesjährigen Giro d'Italia. Dort gewann er zwar eine Etappe, musste danach das Rennen aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Zuletzt wurde Ayuso jeweils Zweiter bei der Clásica San Sebastián und dem Circuito de Getxo. Dem Spanier liegen vor allem die kurzen, steilen Anstiege und das Zeitfahren. Ayuso hat eine Quote von 7,50.

João Almeida

João Almeida konnte 2025 schon die Baskenland-Rundfahrt, die Tour de Romandie und die Tour de Suisse gewinnen. Bei der Tour de France war er als Helfer von Tadej Pogačar am Start, musste das Rennen aber nach einem Sturz auf der 9. Etappe vorzeitig beenden. Der Portugiese wird während "La Vuelta" beim UAE Team Emirates XRG die Kapitänsrolle übernehmen. Auch der 27-Jährige hat seine Stärken im Gebirge und im Zeitfahren. Almeida hat eine Quote von 6,50.

Richard Carapaz

Der Ecuadorianer Richard Carapaz ist in Spanien auf Wiedergutmachung aus. Der Fahrer vom Team “EF Education/EasyPost” musste die Tour de France krankheitsbedingt auslassen. Zuvor hatte er beim Giro d’Italia mit dem dritten Rang im Abschlussklassement eine starke Leistung gezeigt. Schon 2020 verpasste er den Gesamtsieg bei der “Vuelta a Espana” lediglich um 24 Sekunden. 2023 wurde der 32-jährige bei der Vuelta mit drei Etappensiegen Vierter.

Für einen Triumph in Spanien von Carapaz gibt es eine hohe Quote von 15,0.

Giulio Ciccone

Last but not least blicken wir auf Giulio Ciccone. Der Italiener musste beim Giro zwar vorzeitig aussteigen (Etappe 14), meldete sich danach aber mit dem Sieg bei der Clásica San Sebastián und einem Etappensieg bei der Vuelta a Burgos eindrucksvoll zurück. Zuvor hatte er im Frühjahr mit zweiten Plätzen bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und der UAE Tour schon seine tolle Form angedeutet. Hinzu kommen ein 13. Platz beim Tirreno-Adriatico sowie ein vierter Rang bei der Tour of the Alps. Der 30-Jährige ist ein aggressiver Fahrer, der schwere Anstiege mag und sich besonders bei dreiwöchigen Rundfahrten wohl fühlt. Zudem bildet er mit Giulio Pellizzari und Antonio Tiberi ein starkes italienisches Trio.

Für einen Gesamtsieg des Italieners in Spanien gibt es eine Quote von 17,0.

Unser Vuelta Tipp: Almeida kommt unter die Top 3

Ein Tipp auf den Vuelta-Gesamtsieger ist gar nicht so einfach. Die spanische Rundfahrt ist einfach unberechenbar. Und selten läuft alles nach Plan. Doch dieses Mal spricht alles für Vingegaard. Der Däne wird in Topform an den Start gehen.

Da ihr aber mit dem "Gesamtsieger Vingegaard" aber nicht wirklich etwas verdienen könnt, haben wir mit dem Vuelta-Tipp "Almeida kommt unter die Top 3" eine gute Alternative. Für diese Wette gibt es eine Quote von 2,25

Die Top 10 des Vuelta-2025-Marktes “Gesamtsieger” bei Bet365:

Vuelta-2025 Gesamtsieger Wettquote Jonas Vingegaard 1,30 Joao Almeida 6,50 Juan Ayuso 7,50 Richard Carapaz 15,0 Giulio Ciccione 17,0 Antonio Tiberi 29,0 Derek Gee 34,0 Egan Bernal 41,0 Ben O’Connor 41,0 Mattias Skjelmose 51,0