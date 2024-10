LASK - Djurgarden Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2024

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 11:59 Uhr LASK - Djurgarden Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wer startet siegreich ins Turnier?

Unser LASK - Djurgarden Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 03.10.2024 lautet: Nachdem LASK auf nationaler Ebene einen kompletten Fehlstart hingelegt hatte, verzeichneten die Linzer zuletzt einen Aufwärtstrend, der sich auch in unserem Wett Tipp heute fortsetzen dürfte.

Der LASK holte zuletzt wettbewerbsübergreifend zwei Siege und ein Remis und will den Aufwärtstrend auch in der Conference League bestätigen. In unserer LASK Djurgarden Prognose spricht vieles dafür. Immerhin genießen die Recken aus Linz das Heimrecht und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Darüber hinaus mangelt es den Schweden schlichtweg an internationaler Erfahrung.

Somit spielen wir unseren LASK Djurgarden Wett Tipp heute auf „Sieg LASK“ zu einer Quote von 1,66 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei LASK vs Djurgarden auf „Sieg LASK“:

Die Linzer agieren auf heimischem Boden.

Mit 43,2 Millionen Euro zeichnen sich die Hausherren durch mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste aus Schweden (19,2 Mio.) aus.

LASK hat 4 der 6 Kräftemessen mit schwedischen Klubs im eigenen Stadion gewonnen (2N).

LASK vs Djurgarden Quoten Analyse:

Die Bookies lassen das Pendel am klassischen Drei-Weg-Markt spürbar in Richtung Heimsieg ausschlagen. LASK Djurgarden Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,60 untermauern diesen Aspekt und drängen somit die Österreicher in die Favoritenrolle.

Einige Wettanbieter ohne Steuer servieren für den Sieg der Gäste aus Schweden den bis zu fünffachen Wetteinsatz. Hierbei ist jedoch ein erhöhtes Verlustrisiko in Betracht zu ziehen. Eine sehr ausgeglichene Verteilung der LASK Djurgarden Wettquoten wird am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ geboten. Dort stellen die Bookies Werte zwischen 1,80 und 1,90 in Aussicht.

LASK vs Djurgarden Prognose: Gelingt den Schweden ein Auswärtstor?

LASK war im vergangenen Jahr in der Europa League unterwegs und bot dort eine sehr enttäuschende Vorstellung. Gegen die starke Konkurrenz wie Liverpool, Toulouse und Union Gilloise gab es nichts zu holen. Nur drei Punkte fanden nach sechs Gruppenspielen ihren Weg auf das Konto der Österreicher. Als Gruppenletzter war das Ausscheiden besiegelt. In dieser Spielzeit scheiterte der einmalige österreichische Meister in den Playoffs zur Europa League an FCSB Bukarest (1:1, 0:1) und muss somit sein Glück in der Conference League versuchen.

Auf nationaler Ebene legte LASK einen katastrophalen Einstieg hin und sah sich gezwungen, Trainer Thomas Darazs nach vier Niederlagen in Serie zu entlassen. Seine Nachfolge trat Markus Schopp an, der prompt zum Auftakt gegen BW Linz einen weiteren Misserfolg akzeptieren musste. Im Anschluss war jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend zu vernehmen. Neben dem 4:2 gegen den Grazer AK 1902 resultierte im Pokal ein 4:0 beim Drittligisten Union Mauer. Zuletzt wurden beim 1:1 gegen den einstigen Tabellenführer Rapid Wien die Punkte geteilt.

In erster Linie gilt es für den neuen Coach, an der Ausbeute im eigenen Stadion zu arbeiten, so auch im LASK Djurgarden Tipp. Nur eines der vier Heimspiele im österreichischen Oberhaus wurde erfolgreich gestaltet. Dennoch brachten 75 Prozent der Ansetzungen in der Raiffeisen Arena drei oder mehr Tore mit sich. Die Offensive erzielte im Schnitt pro Heimspiel 1,5 Treffer.

LASK - Djurgarden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 1:1 Rapid Wien (A), 4:0 Union Mauer (A), 4:2 Grazer AK (H), 0:1 BW Linz (A), 1:5 Wolfsberger AC (H).

Letzte 5 Spiele Djurgarden: 1:1 Värnamo (A), 2:1 IF Brommapojkarna (H), 0:3 GAIS Göteborg (A), 2:1 BK Häcken (A), 1:1 Mjällby (H).

Letzte 5 Spiele LASK vs. Djurgarden: -

In der vergangenen Spielzeit reichte es für Djurgarden für den vierten Tabellenplatz und somit starteten die Schweden in dieser Saison in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League. Allgemein wurden die Qualifikationsrunden sehr souverän gestaltet. Vor allem die beiden Siege in den Playoffs gegen Maribor sind als sehr stark zu bewerten und sorgten letztlich für den Einzug in die Conference League. Zum zweiten Mal nehmen die Schweden am Turnier teil. 2023 führte der Weg sogar bis ins Achtelfinale. Dort standen zwei Niederlagen gegen Lech Posen zu Buche.

Auf nationaler Ebene rangiert die Elf von Trainer Kim Bergstrand auf Rang 2 der Tabelle und holte 46 Punkte in 25 Spielen. 25 Zähler wurden dabei in der Ferne eingefahren. Somit sind die Blau-Gelben als auswärtsstark zu bewerten und wollen sich auch in Linz nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Dennoch wird es laut unserer LASK Djurgarden Prognose sehr schwierig. Schließlich zeigen sämtliche Klubs im schwedischen Oberhaus einen niedrigeren Marktwert als die Österreicher auf. Beinahe 70 Prozent der Fernduelle endeten mit drei oder mehr Toren.

LASK vs Djurgarden: Die möglichen Aufstellungen

Startelf LASK: Siebenhandl - Stojkovic, Ziereis, Talovierov, Bello - Horvath, Jovicic, Usor, Zulj, Berisha - Ljubicic

Ersatzbank LASK: Jungwirth, Renner, Bogarde, Tomas Tavares, Taoui, Entrup, Mustapha

Startelf Djurgarden: Rinne - Stahl, Tenho, Danielson, Kosugi - Sabovic, Schüller, Haarala, Hümmet, Gulliksen - Priske

Ersatzbank Djurgarden: Jansson, Larsson, Fallenius, D. Stensson, P. Therkildsen, V. Bergh, Eriksson, Wikheim, Radetinac

Marin Ljubicic übernimmt bei den Österreichern die Rolle des besten Angreifers. Viermal war er in der Liga erfolgreich und möchte auch gegen die Schweden einen Treffer erzielen. Coach Markus Schopp wird in der LASK Djurgarden Prognose vermutlich im 4-2-3-1 aufstellen und das Match aus einer Viererkette heraus gestalten, um hinten möglichst wenig zuzulassen.

Spielerisch können die Schweden nicht mit den Österreichern konkurrieren, sollten aber vor allem offensiv nicht unterschätzt werden. Primär Deniz Hümmet hat auf nationaler Ebene mit elf Toren überzeugt und traf auch in den sechs Qualifikationsspielen zur Conference League viermal.

Unser LASK - Djurgarden Tipp: Sieg LASK

Auf dem Papier sind die Österreicher als klarer Favorit gesetzt. Die Linzer agieren vor heimischer Kulisse und verfügen über spürbar mehr Potenzial in den eigenen Reihen.

Wir gehen davon aus, dass es Trainer Markus Schopp gelingt, die Qualität aus seinen Spielern herauszukitzeln. Immerhin hat die Elf seit seinem Amtsantritt nur ein Spiel verloren (2S, 1U, 1N) und ist im Aufwind.