SPORT1 Betting 11.08.2025 • 18:00 Uhr Wer wird der neue “Capocannoniere” in der Serie A? | Lautaro Martinez geht als Favorit in die Saison!

Das Rennen um den Torschützenkönig in der italienischen Serie A verspricht in dieser Saison nach den Abgängen von Retegui und Osimhen große Spannung. Am Ende könnte ein Geheimtipp das Rennen machen.

Am 23. August beginnt in Italien die neue Saison der Serie A. Zu den beliebtesten Langzeitwetten bei den besten Wettanbietern gehört jedes Jahr der Torschützenmarkt. Auch Buchmacher Bwin hat seine Quoten zu der Frage „Wer wird Torschützenkönig der Serie A 2025/26?” schon veröffentlicht.

Hier liegt Lautaro Martinez von Inter Mailand ganz vorne. Aber grundsätzlich scheint das Rennen sehr offen zu sein. Auch wir werfen einen ausführlichen Blick auf den kommenden “Capocannoniere” und haben als Geheimtipp einen Angreifer auf dem Zettel, der eine hohe Quote einbringen würde.

Lautaro Martinez oder ein Außenseiter? Wer wird Torschützenkönig der Serie A 2025/26?

In der vergangenen Saison sicherte sich Mateo Retegui von Atalanta Bergamo mit 25 Treffern den Titel des “Capocannoniere”. Der Stürmer geht dieses Jahr in Italien aber nicht an den Start, denn er ist im Sommer nach Saudi-Arabien zu Al-Qadisiya gewechselt. Auch der beste Torschütze des Jahres 2022/23, Victor Osimhen, spielt nicht mehr in der Serie A, sondern verdient inzwischen sein Geld beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul.

So schickt Buchmacher Bwin, der in unserem Bwin Test immer bestens abschneidet, wie schon erwähnt, den Inter-Mailand-Profi Lautaro Martinez als Top-Favoriten in die neue Spielzeit. Der Argentinier sicherte sich schon 2023/24 den Titel des Torschützenkönigs (24 Tore). In der vergangenen Spielzeit netzte der 27-Jährige aber lediglich 13-mal ein. Wird Martinez dieses Mal der treffsicherste Stürmer, gibt das bei Bwin eine Quote von 5,50.

Grundsätzlich kommt voraussichtlich in der Saison 2025/26 viel Bewegung in den Markt “Wer wird Torschützenkönig?”. Denn es wurden viele neue Offensivspieler wie Kevin De Bruyne, Noa Lang (beide Napoli), Luka Modrić (Milan), Evan Ferguson (AS Rom) oder Jonathan David (Juventus) verpflichtet.

Von den Neuzugängen bekommt der vermeintliche Torschützenkönig Kevin De Bruyne beispielsweise in der Bwin App nur eine hohe Quote von 34,0 verpasst. Und sicher ist der Belgier, der zuletzt zehn Jahre im Dienst von Manchester City gestanden war, nicht als Vollstrecker, sondern eher als Vorbereiter bekannt.

Etwas anders sieht es da beim Juventus-Neuzugang Jonathan David aus. Der Kanadier erzielte in 178 Partien für den OSC Lille immerhin 87 Tore. In der Saison 2019/20 hatte David die Torschützenkrone in Belgien gewonnen. In der kanadischen Nationalmannschaft steht der Angreifer bei 35 Treffern in 66 Länderspielen.

Und auch Bwin hat David mit einer Quote von 8,00 auf Platz 3 auf dem Schirm. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wird es aber Zeit! Nach der Bwin Anmeldung wartet dann der Bwin Bonus auf euch!

Neben Lautaro Martinez und Jonathan David zählt Bookie Bwin, bei dem man mit PayPal ein- und auszahlen kann, auch Profis wie Moise Kean (6,50), Marcus Thuram (12,0), Dusan Vlahovic (15,0), Romelu Lukaku (15,0) oder Ciro Immobile (21,0) zu den heißesten Kandidaten auf die Torjägerkrone.

Immobile hat sich immerhin schon viermal in Italien den Titel des “Capocannoniere” gesichert, zuletzt 2022. Nach einem Jahr bei Besiktas mit 15 Toren in 30 Partien ist der 35-Jährige nun wieder zurück in der Serie A. Allerdings läuft der Ex-Profi des BVB nicht mehr für seinen Stammverein Lazio Rom auf, sondern für Bologna.

Wer wird Torschützenkönig der Serie A 2025/26?: Artem Dovbyk

Langzeitmärkte wie “Wer wird Meister?” oder “Wer wird Torschützenkönig?” muss man in vielen Ligen grundsätzlich sowieso mit einer vorsichtigen Strategie angehen. Nur in wenigen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, sind Tipps auf den “Meister Bayern” und den “Torschützenkönig Harry Kane” mit einem geringen Risiko verbunden.

Denjenigen unter euch, die gern etwas wagen, würden wir den Serie-A-Torschützenkönig Artem Dovbyk ans Herz legen. Bwin verpasst dem Ukrainer als “Capocannoniere” eine hohe Quote von 21,0. In der Saison 2023/24 landete Dovbyk mit 24 Toren (bei 24,2 xG) schon auf dem ersten Platz der spanischen La-Liga-Torjägerliste.

Und in der vergangenen Saison traf der 28-Jährige 12-mal für die AS Roma (11,9 xG). Dem Stürmer dürfte nun vor allem der neue Trainer der Giallorossi entgegenkommen. Denn Gian Piero Gasperini, der für einen offensiven Fußball steht, hatte in der vergangenen Spielzeit schon Mateo Retegui zum Torschützenkönig gemacht und coach nun den Hauptstadtverein.

Und euer Risiko bei diesem Tipp könnt ihr durch den aktuellen Bwin Gutschein Code etwas minimieren!

Die Top 15 im Markt “Wer wird Torschützenkönig der Serie A 2025/26?” bei Bwin:

Torschützenkönig der Serie A 2025/26 Wettquoten Lautaro Martinez 5,50 Moise Kean 6,50 Jonathan David 8,00 Marcus Thuram 12,00 Dusan Vlahovic 15,00 Romelu Lukaku 15,00 Ademola Lookman 17,00 Santiago Gimenez 17,00 Even Ferguson 21,00 Gianluca Scamacca 21,00 Ciro Immobile 21,00 Lorenzo Lucca 21,00 Artem Dovbyk 21,00 Duvan Zapata 26,00 Riccardo Orsolini 26,00