Lecce - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 26.01.2025

Lecce - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Inter in der Ferne ungeschlagen?

Unser Lecce - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.01.2025 lautet: Bei ihren Reisen durch die italienischen Fußballstadien sammelten die Nerazzurri bislang 2,56 Punkte pro Spiel. Im Wett Tipp heute kehrt Inter Mailand erneut mit drei Zählern zurück in die Heimat.

Lehnt man die Lecce Inter Mailand Prognose an die vorangegangenen Aufeinandertreffen an, wird die Richtung dieser Wette stark vorgegeben. Die Nerazzurri gewannen ihre letzten vier direkten Duelle mit Lecce jeweils ohne Gegentor und hatten die Salentini stets im Griff.

Die großartige Auswärtsbilanz des italienischen Meisters drängt unseren Lecce Inter Mailand Wett Tipp heute ebenfalls stark in diese Richtung, sodass wir bei Bwin eine Quote von 2,10 spielen und auf “Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor” setzen.

Darum tippen wir bei Lecce vs Inter Mailand auf “Inter Mailand gewinnt ohne Gegentor”:

Lecce vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Es gibt in den Lecce Inter Mailand Quoten keine Zweifel am Sieger dieser Paarung. Die Nerazzurri reisen mit Siegquoten bis 1,35 ins Ettore Giardiniero und würden für große Schlagzeilen sorgen, sollten sie diese Begegnung verlieren.

Die Gastgeber gewannen nur eines ihrer letzten fünf Liga-Spiele und erlaubten sich am vergangenen Wochenende eine 1:5-Pleite gegen Cagliari. Aktuell trennt die Giallorossi nur noch ein Zähler von der Abstiegszone. Mehr als eine Gratiswette für einen “Sieg Lecce” würden wir bei fast zweistelligen Lecce Inter Mailand Wettquoten nicht anvisieren.

Lecce vs Inter Mailand Prognose: Schlechte Voraussetzungen

Seine Ideen konnten der schwächsten Offensive der Serie A (15 Tore) noch nicht den entscheidenden Stoß in die gewünschte Richtung geben. Stattdessen kreieren die Gastgeber weiterhin die Torchancen mit der niedrigsten Erfolgsaussicht (0,08 xG pro Schuss).

Unserem Lecce vs. Inter Mailand Tipp kommt dieser Fakt natürlich zugute. Die Hausherren erzielten in sieben von neun Liga-Spielen unter Giampolo “Unter 1,5 Tore” und blieben in zwei der vier vorangegangenen Paarungen sogar komplett ohne eigenen Treffer.