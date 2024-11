Leverkusen - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 07:00 Uhr Leverkusen - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Torreiches Duell des Meisters?

Unser Leverkusen - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Die Werkself geht als klarer Favorit ins Duell mit dem FCH. Mit Gegenwehr und einigen Toren ist im Wett Tipp heute aber zu rechnen.

Am 23. November 2024 stehen sich Bayer Leverkusen und der FC Heidenheim in der Bundesliga gegenüber. Da Bayer Leverkusen momentan auf Platz 4 steht und Heidenheim den 14. Platz belegt, ist dies eine wichtige Partie für beide Teams, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Bayer Leverkusen, das unter der Leitung von Xabi Alonso starke Heimleistungen zeigt, dürfte optimistisch in dieses Spiel gehen. Florian Wirtz, der von Bayern München und Real Madrid umworben wird, und Jeremie Frimpong, der das Interesse von Manchester City geweckt hat, sind Schlüsselspieler, die man im Auge behalten sollte.

Auf der anderen Seite kämpft Heidenheim unter Coach Frank Schmidt ums Überleben in der Liga. Spieler wie Marvin Pieringer und der kürzlich zurückgekehrte Denis Vavro könnten eine entscheidende Rolle spielen.

Empfohlene Wetten beinhalten eine Wette auf “Über 3,5 Tore”, da vergangene Duelle oft torreich waren. Wir erwarten einen spannenden Kampf, wobei Bayer Leverkusen als Favorit gilt.

Daher lautet unser Leverkusen Heidenheim Wett Tipp heute: "Über 3,5 Tore" zu einer Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Heidenheim auf “Über 3,5 Tore”:

Unser empfohlener Wett-Tipp für dieses Spiel lautet: “Über 3,5 Tore”. Die letzten Begegnungen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Heidenheim waren häufig von vielen Toren geprägt, was auf ein weiteres torreiches Spiel hinweist.

Zudem ist Bayer Leverkusen in starker Form und hat in den letzten Heimspielen beeindruckende Leistungen gezeigt. Heidenheim kämpft zwar um den Verbleib in der Liga, hat aber auch gezeigt, dass es Tore schießen kann.

Bayer Leverkusen hat eine Serie von sechs ungeschlagenen Heim-Pflichtspielen.

Die letzten Duelle waren torreich und offensiv geprägt.

Beide Teams haben in den letzten Spielen eine Anfälligkeit für Gegentore gezeigt.

Leverkusen vs Heidenheim Quoten Analyse:

Für das anstehende Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Heidenheim gelten die Hausherren als klare Favoriten. Das unterstreichen Leverkusen Heidenheim Quoten für den Heimsieg von lediglich 1,18, die auch in einigen Sportwetten Apps verlockend erscheinen. Mit einer beeindruckenden Serie von sechs ungeschlagenen Pflicht-Heimspielen und starken Leistungen in der BayArena bleibt Leverkusen schwer zu schlagen.

Auf der anderen Seite kämpft Heidenheim um den Ligaverbleib, was sich auch in den Leverkusen Heidenheim Wettquoten widerspiegelt. Ein Auswärtssieg wird mit einer stolzen Quote von 13,0 belohnt. Leverkusen hat die letzten Begegnungen dominiert und zeigt sich defensiv stabil, was die niedrige Quote für einen Heimsieg rechtfertigt.

Leverkusen vs Heidenheim Prognose: Analyse Leverkusen

Leverkusens jüngste Leistungen: UNUSU

In den letzten fünf Spielen hat Bayer Leverkusen gemischte Resultate erzielt, mit zwei Unentschieden, zwei Siegen und einer Niederlage. Interessanterweise hat das Team in diesen Spielen zweimal eine Weiße Weste behalten und durchschnittlich 1,20 Tore pro Spiel erzielt.

Leverkusen - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Bochum (A), 0:4 Liverpool (A), 0:0 VfB Stuttgart (H), 3:0 Elversberg (H), 2:2 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 Wolfsburg (H), 2:0 Hearts of Midlothian (A), 0:1 Kiel (A), 1:2 Hertha BSC (A), 0:0 Hoffenheim (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Heidenheim: 2:1 (A), 4:1 (H), 1:2 (A).

In der BayArena, wo die Werkself in dieser Saison ungeschlagen ist, zeigt sie eine starke Defensive und Stabilität. Der Trainer Xabi Alonso scheint seine Mannschaft gut vorbereitet zu haben, um sich den Platz in den oberen Rängen der Bundesliga zu sichern.

Leverkusens Schlüsselspieler

Florian Wirtz ist zweifellos der Schlüsselspieler für Bayer Leverkusen. Der talentierte 21-Jährige ist ein dynamischer Offensivspieler, der in dieser Saison bereits für jede Menge Aufsehen gesorgt hat. Mit Interesse von Vereinen wie Bayern München und Real Madrid macht er sich durch kreative Spielzüge und entscheidende Pässe unverzichtbar.

Ein weiterer herausragender Spieler ist Victor Boniface, der mit sechs Toren der Top-Torjäger der Mannschaft ist. Seine Fähigkeit, Chancen zu kreieren und seine Abschlussstärke werden gegen Heidenheim entscheidend sein. Ein Schlüsselduell wird das Aufeinandertreffen von Boniface und FC Heidenheims Abwehrchef Patrick Mainka sein.

Erwartete Aufstellung für Leverkusen:

Torhüter: Lukas Hradecky

Abwehr: Arthur, Jonathan Tah, Piero Hincapié

Mittelfeld: Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Robert Andrich, Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Nathan Tella

Angriff: Patrik Schick

Leverkusens Sperren & Verletzungen

Die Verletzungssituation bei Bayer Leverkusen könnte einen erheblichen Einfluss auf die Performance haben. Mehrere Schlüsselspieler sind derzeit verletzt, was die Kaderplanung für Trainer Xabi Alonso erschwert.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Amine Adli Beinbruch Spätmärz 2025

Jeanuel Belocian Fußverletzung Ende November 2024

Nordi Mukiele Hüftverletzung Ende November 2024

Edmond Tapsoba Unklar In wenigen Tagen

Bezüglich Sperren gibt es derzeit keine Spieler, die für das bevorstehende Spiel gesperrt sind, was ein Glücksfall für die Mannschaft ist. Die Rückkehr von Tapsoba und Belocian könnte wichtig sein, um die Defensive zu stärken, während Adlis Fehlen bis März eine Herausforderung bleibt.

Leverkusen - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Schlüsselstürmer: Patrik Schick

Mittelfeldmotoren: Granit Xhaka, Robert Andrich

Verteidigungsstärke: Zwei Zu-Null-Spiele in den letzten fünf Spielen

Bayer Leverkusen setzt typischerweise auf eine flexible 3-4-2-1-Formation, die eine solide defensive Grundstruktur mit dynamischen Angriffsmöglichkeiten kombiniert. Der Hauptaufbau des Spiels erfolgt oft über die zentralen Mittelfeldakteure Xhaka und Andrich, die sowohl defensiv absichern als auch offensiv Akzente setzen.

Frimpong und Grimaldo agieren als Flügelspieler und sorgen für Breite und zusätzliche Angriffs-Tiefe durch schnelle Läufe und präzise Flanken. Schick ist als alleinige Spitze der primäre Torjäger, unterstützt durch die kreativen Zehner Florian Wirtz und Nathan Tella.

Leverkusen vs Heidenheim Prognose: Analyse Heidenheim

Heidenheims jüngste Leistungen: NSNNU

Der FC Heidenheim konnte in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg verbuchen, was ihre aktuelle Form zeigt. Im Durchschnitt haben sie nur 0,80 Tore pro Spiel erzielt.

Trotz dieser nicht ganz überzeugenden Serie haben sie gegen die Hearts einen wichtigen 2:0 Auswärtssieg und ein respektables 0:0-Unentschieden gegen Hoffenheim erreicht. Dies zeigt, dass sie in der Lage sind, sich gegen starke Gegner zu behaupten.

Heidenheims Schlüsselspieler

Der FC Heidenheim wird viel von seinem Top-Torjäger Marvin Pieringer erwarten, der bisher vier Tore erzielt hat. Er ist entscheidend für die Angriffsbemühungen und könnte für Bayer Leverkusens Verteidiger wie Jonathan Tah eine Herausforderung darstellen.

Ein weiterer Spieler, der im Auge behalten werden muss, ist Niklas Dorsch, der im Mittelfeld für Stabilität sorgt und das Spiel dirigiert.

Erwartete Aufstellung für Heidenheim:

Torwart: Kevin Müller

Abwehr: Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Tim Siersleben

Mittelfeld: Omar Traoré, Niklas Dorsch, Jan Schöppner, Jonas Föhrenbach

Sturm: Maximilian Breunig, Marvin Pieringer, Léo Scienza

Die individuellen Duelle, insbesondere im Mittelfeld, könnten spielentscheidend sein.

Heidenheims Sperren & Verletzungen

Der FC Heidenheim geht mit einigen Verletzungssorgen in diese Partie. Dies könnte die Leistung erheblich beeinflussen, besonders gegen ein starkes Team wie Bayer Leverkusen.

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback

Julian Niehues Kreuzbandverletzung Ende Dezember 2024

Thomas Keller Fitnessmangel In ein paar Tagen

Luka Janes Schulterverletzung Ende November 2024

Marnon Busch Leistenverletzung Anfang Dezember 2024

Lennard Maloney Hüftverletzung Fraglich

Paul Wanner Rückenverletzung Anfang Dezember 2024

Diese Ausfälle, insbesondere im Mittelfeld und in der Verteidigung, könnten die Stabilität des Teams beeinträchtigen und Trainer Frank Schmidt vor taktische Herausforderungen stellen.

Heidenheim - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-3

Schlüsselstürmer: Marvin Pieringer

Mittelfeldspieler: Niklas Dorsch, Jan Schöppner, Jonas Föhrenbach, Omar Traoré

Abwehrstärke: Zwei Spiele ohne Gegentor in den letzten fünf Partien.

Bemerkenswerte Strategie: Verteidigungsorientiert mit schnellen Kontern über die Flügelspieler.

Frank Schmidt setzt auf eine kompakte Abwehr mit drei zentralen Verteidigern, die durch zwei defensive Mittelfeldspieler unterstützt werden. Dies sorgt für eine stabile Defensive, die schnelle Konter ermöglicht, besonders über die rechten und linken Mittelfeldspieler.

Die Offensivreihe ist flexibel, wobei Pieringer als zentraler Stoßstürmer agiert und mit Breunig und Scienza zusammenarbeitet, um die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen. Heidenheim wird versuchen, durch eine kompakte Defensive und schnelle Gegenangriffe Bayer Leverkusen zu überraschen.

Unser Leverkusen - Heidenheim Tipp: Über 3,5 Tore

Die Duelle waren bisher recht ausgeglichen, wobei Leverkusen die Oberhand behielt. Vor allem die jüngsten Begegnungen waren torreich und spannend. Dies deutet darauf hin, dass das kommende Spiel am 23. November 2024 erneut ein packendes Aufeinandertreffen wird. Mit Bayer Leverkusen als klarem Favoriten dürfte dieses Spiel also keineswegs langweilig werden.

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Heidenheim findet in der BayArena statt, einem der modernsten Stadien der Bundesliga. Die BayArena bietet Platz für ca. 30.210 Zuschauer und ist bekannt für ihre beeindruckende Atmosphäre sowie die hervorragende Akustik, die die Fans noch näher ans Geschehen bringt.

Leverkusen wird wohl versuchen, das Heimspiel-Tempo aufrechtzuerhalten, während Heidenheim defensiv gut organisiert auftreten muss, um dem Druck standzuhalten.