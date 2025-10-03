Leverkusen - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2025

SPORT1 Betting 03.10.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt Bayer an den CL-Plätzen dran?

Unser Leverkusen - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.10.2025 lautet: Sowohl bei den Eisernen als auch bei der Werkself ist noch nicht klar, wohin die Reise in dieser Saison geht. Im Wett Tipp heute trifft Bayer aber auf einen Lieblingsgegner und darf so auf etwas Zählbares hoffen.

Nach fünf Spieltagen der Saison 2025/26 geht es in der Bundesliga-Tabelle noch sehr eng zu. Zwischen Platz 7 und 15 liegen gerade mal drei Punkte. Doch so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Das Duell am Samstag zwischen der Werkself und den Eisernen ist auch so ein Spiel, bei dem sich der Sieger erst mal nach oben orientieren darf.

Glaubt man bei der Leverkusen Union Berlin Prognose den Quoten der besten Buchmacher spricht sehr vieles für die Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home den Leverkusen Union Berlin Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Union Berlin auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Union ist noch ohne Sieg in Leverkusen

In 5 der letzten 6 Duelle gegen Bayer blieben die Eisernen ohne eigenes Tor

Bayer ist unter Coach Hjulmand noch ungeschlagen

Leverkusen vs Union Berlin Quoten Analyse:

Bei dieser Partie sprechen der Heimvorteil und die Qualität natürlich für die Werkself. Das schlägt sich auch in den Leverkusen vs Union Berlin Quoten nieder. Ein Heimsieg wird aktuell mit der Höchstquote von 1,72 bezahlt.

Dagegen warten bei den Top-Buchmachern, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich am besten abschneiden, für einen Erfolg der Gäste Leverkusen gegen Union Berlin Wettquoten zwischen 4,70 und 5,20 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Union Berlin Prognose: Macht Bayer endlich Fortschritte?

Seit Anfang September ist Kasper Hjulmand Trainer von Bayer Leverkusen. Der Coach steht bisher vor einer schweren Aufgabe. Er muss einerseits der Mannschaft seine Spielidee von einem dominanten Ballbesitzfußball vermitteln, andererseits aber auch gute Ergebnisse erzielen. Und das Spiel der Werkself besitzt bisher noch keine klaren Konturen. Das Offensivspiel klemmt total. Und auch spielerisch sind keine Fortschritte erkennbar. Beim schmeichelhaften 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag zu Gast beim FC St. Pauli rettete allein die individuelle Klasse den Champions-League-Teilnehmer.

So muss B04 zur Zeit über den Kampf ins Spiel finden. Immerhin findet die Werkself oft einen Weg. In den ersten drei Bundesliga-Spielen unter dem dänischen Trainer holte man immerhin sieben Punkte. Dadurch ist Bayer auf Rang 6 geklettert und hat die CL-Plätze weiterhin fest im Blick. Zudem ist Leverkusen in der Fremde seit 36 BL-Partien ungeschlagen (24S, 12U). An den letzten elf BL-Spieltagen kann Bayer allerdings lediglich drei Siege verbuchen (6U, 2N). Deswegen müssen wir bei unserem Leverkusen Union Berlin Tipp auch ein Remis einrechnen.

Nach dem 0:0 am Sonntagabend gegen den Hamburger SV steht Union Berlin nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten ganz ordentlich da. Die Partie gegen den Aufsteiger aus der Hansestadt erinnerte aber an einige schwache Auftritte aus der Vorsaison. Die Eisernen ließen die nötige Energie und Power vermissen. Zudem wirkte das Offensivspiel oft schwerfällig und im letzten Drittel unsauber. Schon in der Vorsaison kamen die Köpenicker in 34 Begegnungen gerade mal auf 35 Tore. Lediglich St. Pauli (28) und Absteiger Bochum (33) kamen auf eine schwächere Torausbeute.

Dabei war der FCU offensiv gut in die neue Saison gestartet und stand nach vier Spielen schon bei acht Toren sowie 19 Chancen. Lediglich Augsburg (43,75 Prozent) sowie Bayern München (47,82 Prozent) konnten bis dato eine bessere Chancenverwertung vorweisen als die Berliner (42,10 Prozent). Hier hatte sich die Umstellung von einem 3-3-2-2- auf ein 3-4-3-System bezahlt gemacht. Doch gegen tief stehende Gegner wie den Rothosen aus Hamburg fehlen Union die freien Räume im Umschaltspiel. Immerhin brachte das torlose Remis gegen den HSV den Männern von Coach Steffen Baumgart die erste Weiße Weste seit dem 0:0 bei Bayer Leverkusen am 12. April.

Leverkusen - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: X:X PSV Eindhoven (H), 2:1 St. Pauli (A), 1:1 Gladbach (H), 2:2 FC Kopenhagen (A), 3:1 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 HSV (H), 4:3 Eintracht Frankfurt (A), 2:4 Hoffenheim (H), 1:1 Altglienicke (A), 0:3 Borussia Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Union Berlin: 0:0 (H), 2:1 (A), 1:0 (A), 4:0 (H), 0:0 (A)

Der direkte Vergleich hat Auswirkungen auf unsere Leverkusen Union Berlin Prognose, da man einen ganz klaren Ausschlag auf die Seite der Werkself erkennen kann. In 15 Duellen hat Bayer lediglich ein Spiel gegen Union verloren.

Diese Niederlage kassierte B04 im Januar 2021 zu Gast an der Alten Försterei (0:1). Dem gegenüber stehen neun Siege und fünf Remis. In acht Gastspielen in der BayArena kommt der FCU nur auf drei Remis und fünf Tore, bei fünf Pleiten und 21 Gegentreffern.

In fünf der vergangenen sechs Duelle gegen Leverkusen blieben die Berliner auch noch ohne eigenen Treffer. Gut möglich, dass sich diese Serie fortsetzt. Für den Leverkusen Union Berlin Tipp “Weiße Weste Leverkusen” gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,50.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wird es aber Zeit! Nach der Bet365 Anmeldung wartet der Bet365 Willkommensbonus auf euch! Mit dem Bet365 Angebotscode “BETSPORT1” sichert ihr euch im Jahr 2025 bis zu 100€ in Wett-Credits!

So seht ihr Leverkusen - Union Berlin im TV oder Stream:

04. Oktober 2025, 15:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, WOW, DAZN

Die Partie zwischen Bayer und Union wird am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen. Somit könnt ihr das Spiel entweder in der Konferenz bei DAZN oder als Einzelspiel bei Sky live mitverfolgen.

Leverkusen vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Tapsoba - Tape, Andrich, Aleix Garcia, Grimaldo, M. Tillman, Ben Seghir - Kofane

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich (Tor), Belocian, Echeverri, Maza, Fernandez, Vazquez, Poku, Hofmann

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Haberer, Köhn, Burke, Ansah - Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Raab (Tor), Kemlein, Kral, Preu, Ljubicic, Skarke, Schäfer, Rothe, Jeong

B04-Stürmer Patrik Schick hat sich auf St. Pauli eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Dieser Ausfall hat durchaus eine Auswirkung auf die Leverkusen Union Berlin Prognose. Auch Tella, Palacios und Terrier fehlen der Werkself. Die Gäste müssen ohne Markgraf, Skov und Burcu auskommen.

Unser Leverkusen - Union Berlin Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Beide Vereine sind in dieser Saison noch nicht wirklich konstant. Das erschwert einen Tipp. Aber wir trauen den Hausherren am Samstag am Ende mindestens einen Punkt zu. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil, der Qualität und der Bilanz der Werkself in der BayArena gegen Union zu tun.

Auch dürfte Leverkusen nicht ganz so hoch verteidigen wie zuvor die Eintracht aus Frankfurt, die ein gefundenes Fressen für das schnelle Umschaltspiel der Eisernen wurde. Da sich beide Mannschaften in der Offensive grundsätzlich schwer tun, rechnen wir ebenfalls nicht mit allzu vielen Toren.