Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 27.4.24

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Das vergangene Duell im DFB-Pokal hat Fußball-Deutschland ein aufregendes Spiel geboten. Im Wett Tipp heute erwarten wir ein ähnlich spektakuläres Aufeinandertreffen.

Die beiden besten Mannschaften der Rückrunde haben am vergangenen Spieltag einen Sieg verpasst. Sorgen um den erhofften Leckerbissen im Top-Spiel zwischen Leverkusen und Stuttgart machen wir uns dennoch nicht, dafür war der letzte Vergleich im DFB-Pokal (3:2-Sieg für Bayer) zu attraktiv. Beide Mannschaften verwöhnen die Bundesliga in dieser Spielzeit mit exzellenten Auftritten und großer Offensivkraft.

Das erhoffen wir uns in unserem Wett Tipp heute erneut und spielen bei ODDSET eine Quote von 1,83 auf die Match-Kombi „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs VfB Stuttgart auf „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“:

Leverkusen (2,5 Tore pro Spiel) und Stuttgart (2,3 Tore pro Spiel) haben 2 der 4 besten Offensiven der Bundesliga

Nur Bayern (63,34 xG) hat aus dem Spiel heraus mehr erwartbare Tore erspielt als der VfB (52,08 xG) und Bayer 04 (50,13 xG).

Viel Spielfluss: Nur Bayern foult seltener (9,0) pro Spiel als die Schwaben (9,5) und die Werkself (9,2).



Leverkusen vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Stuttgart brachte die Werkself im DFB-Pokal an die Grenze einer Niederlage und stellt keine einfache Aufgabe für Bayer dar. Allerdings verlor Leverkusen nur eines der letzten 25 Pflichtspiel-Duelle und wird mit Wettquoten bis 1,73 auch in den Sportwetten Apps favorisiert.

Bisher hat der VfB aber jedes seiner sechs Top-Spiele am Samstagabend in dieser Spielzeit gewonnen. Vielleicht sind die Siegquoten zwischen 4,20 und 4,75 also spielbarer als gedacht.

Leverkusen vs VfB Stuttgart Prognose: Pure Spielfreude

Die Meisterschaft hat Leverkusen bereits in der Tasche, doch ein frühzeitiges Austrudeln der Saison ist der Werkself nicht gestattet. Mit dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und dem anstehenden Halbfinale in der Europa League gegen AS Rom bestehen Hoffnungen auf ein Titel-Triple.

Insofern erwarten wir keinen Abbruch der Spielfreude, weder bei B04 noch bei den Schwaben. Leverkusen (60) und Stuttgart (59) erzielten in dieser Spielzeit bislang extrem viele Tore aus dem Spiel heraus.

Ausreichend Spielfluss für das Erarbeiten von Großchancen sollte in dieser Paarung gegeben sein. Der frischgebackene deutsche Meister (9,2) und der Tabellen-Dritte (9,5) greifen nach Bayern München (9,0) seltener als jedes andere Bundesliga-Team zu einem Foul.

Darüber hinaus wissen die beiden Bundesligisten, wie das Leder in der gefährlichen Zone erobert wird. Leverkusen erobert pro 90 Minuten die meisten Bälle im letzten Drittel (6,6), Stuttgart die drittmeisten (5,5). Unübertroffen sind elf Stuttgart-Treffer nach hohen Ballgewinnen.

Leverkusen - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Dortmund (A), 1:1 West Ham (A), 5:0 Werder Bremen (H), 2:0 West Ham (H), 1:0 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Werder Bremen (A), 3:0 Frankfurt (H), 1:0 Dortmund (A), 3:3 Heidenheim (H), 3:0 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. VfB Stuttgart: 3:2 (H), 1:1 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 4:2 (H).



Hat das Sturm-Duo der Schwaben den Heißhunger auf Torerfolge nicht vergessen, muss sich die B04-Defensive auf einen intensiven Abend einstellen. Serhou Guirassy (25 Tore) und Deniz Undav (17 Tore) sind der gefährlichste Doppel-Sturm der Bundesliga (42 Tore).

Während der deutsche Nationalspieler in den letzten fünf Liga-Spielen an sieben Toren direkt beteiligt war (3 Tore, 4 Assists), hat der zweitbeste Angreifer der Bundesliga zuletzt acht Tore in neun Liga-Spielen erzielt.

Fünf der vorangegangenen Spieltage endeten für den VfB nicht, bevor die Schwaben „Über 1,5 Tore“ im Spiel erzielt hatten. Zudem erzielten die Schwaben im Laufe der Rückrunde 30 Tore in 13 Auftritten (2,3 Tore pro Spiel). Somit schreiben wir der Quote von 2,70 bei ODDSET für „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“ einen „Value“ zu, den ihr nicht liegen lassen solltet und den ihr mit diesem ODDSET Bonus kombinieren könnt.

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen

Zwei Mannschaften, die aktuell die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen, sind eine tolle Wahl für ein Bundesliga-Top-Spiel. Leverkusen (75 Tore) und Stuttgart (68 Tore) sind absolut imstande, diese Paarung mit einigen Treffern auszustatten.