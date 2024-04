AS Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser AS Rom - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.05.2024 lautet: Die Alte Dame verlässt ihr vertrautes Heim nur ungern und ist seit sechs Liga-Auswärtsspielen sieglos. In unserem Wett Tipp heute bleibt der Tabellen-Dritte in der Ferne auf der Suche nach dem Rezept zum Siegen.

Weil Fiorentina das Halbfinale in der Conference League erreicht hat, ist der Serie A in der kommenden Spielzeit ein fünfter Platz für die Königsklasse sicher. Den fünften Rang belegt aktuell die Roma, die in der Heim-Tabelle auf Position drei liegt (17 Spiele, 36 Punkte).

Juve verteidigt derweil den dritten Platz in der italienischen Spitzenliga, ist in der Ferne aber seit sechs Ligaspielen sieglos. Für unseren Wett Tipp heute gehen wir daher auf „Sieg AS Rom (DNB)“ und spielen bei Happybet die dazugehörige Quote von 1,92.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Juventus auf „Sieg AS Rom (DNB)“:

Nur eines der letzten 6 Duelle zwischen diesen beiden Teams endete für die gastgebende Mannschaft mit einer Niederlage.

Juventus hat zuletzt nur eines von 8 Ligaspielen gewonnen.

Juve hat in 4 der letzten 6 Ligaspiele kein Tor erzielt.

AS Rom vs Juventus Quoten Analyse:

Die Rückrunde verläuft für die Roma (30 Punkte) und Juventus Turin (19 Punkte) vollkommen unterschiedlich. Die Hausherren könnten mit Siegquoten zwischen 2,70 und 2,85 für euren Sportwetten Bonus interessant sein.

Juve hängt mal wieder in einer Ergebniskrise fest und hat nur eines der letzten acht Ligaspiele für sich entschieden. Als Tabellen-Dritter betreten die Gäste den Rasen mit Quoten bis 2,72 dennoch nicht als Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Juventus Prognose: Zu Hause ist ein Rom-Treffer garantiert

Daniele de Rossi sieht seine Träume wahr werden, wenn die Roma ihren fünften Tabellenplatz in der Serie A bis zum Ende der Spielzeit behaupten kann. Eine der besten Rückrunden ligaweit (30 Punkte) macht die Hausherren zum heißesten Anwärter auf den letzten CL-Platz.

Zuletzt gewannen die Giallorossi nur zwei von fünf Ligaspielen. Trotzdem ist ihre Form gegenüber der Alten Dame deutlich stabiler. Juve gewann nur eines der acht vergangenen Ligaspiele und droht, den dritten Tabellen-Platz noch zu verlieren.

Das Manko der Gäste ist weiterhin im Sturm verortet, der in vier der letzten sechs Liga-Partien ohne Treffer vom Feld geschlichen ist. Ein Heimspiel ohne eigenes Tor ist der Roma bis jetzt noch nicht unterlaufen.

Juve hingegen hat in zwei der letzten drei Auswärtsspiele nicht getroffen und wartet seit sechs Gastauftritten auf einen Dreier. Die jüngere Vergangenheit dieser Paarung deutet darauf hin, dass die Suche nach diesem Spieltag weitergeht. Nur eine der letzten sechs Begegnungen zwischen AS Rom und Juventus Turin endete mit einer Niederlage für die Hausherren.

AS Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 Neapel (A), 1:3 Bologna (H), 2:1 AC Milan (H), 2:1 Udinese (A), 1:0 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 AC Milan (H), 1:2 Lazio Rom (A), 2:2 Cagliari (A), 0:0 Torino (A), 1:0 AC Florenz (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Juventus: 0:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 3:4 (H), 0:1 (A)

Im Schnitt erzielte die Mannschaft von Daniele de Rossi bislang 2,12 Treffer pro Heimspiel. Damit kann die Auswärts-Offensive der Alten Dame bei Weitem nicht mithalten (1,41 Tore pro Auswärtsspiel).

Der Unterschied in den erbeuteten Punkten über die letzten acht Spieltage zwischen AS Rom (15) und den Bianconeri (8) ist ein weiterer Anhaltspunkt, der die Hausherren unserer Meinung nach zum Favoriten aufsteigen lässt.

Aus dem Spiel heraus jubelten die Gastgeber bislang deutlich öfter (37) als der italienische Rekordmeister (30) und nach Standards (jeweils 12 Tore) gibt es keinen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden italienischen Top-Teams.

Vor den Augen der Zuschauer im Olimpico di Roma erzielten die Giallorossi in 59 Prozent ihrer Partien mindestens zwei eigene Treffer. Gelingt ihnen das gegen eine der besten Defensiven der Serie A erneut, wartet bei Happybet eine Quote von 2,90 für die entsprechende Wette „AS Rom Über 1,5 Tore“.

Unser AS Rom - Juventus Tipp: „Sieg AS Rom (DNB)“

Der Heimvorteil und die bessere Rückrunde sind erste Indikatoren für einen Vorteil der Hausherren. Darüber hinaus ist die Roma im Angriff deutlich erfolgreicher unterwegs (1,8 Tore pro Spiel) als Juve (1,4 Tore pro Spiel).