Lille - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

Unser Lille - Juventus Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Der OSC gehört aktuell zu den formstärksten Teams im europäischen Fußball. Im Wett Tipp heute ist gegen die „Alte Dame“ aber maximal ein Punkt drin.

Der OSC Lille konnte in der Champions-League-Saison 2024/25 mit Real Madrid (1:0) und Atletico Madrid (3:1) schon zwei große Namen besiegen. Nun wollen die „Doggen“ den dritten Streich. Denn am Dienstag ist der italienische Rekordmeister Juventus Turin zu Gast beim Olympique Sporting Club. Die Quoten der Lille Juventus Prognose trauen den Hausherren zumindest einen Fight auf Augenhöhe zu.

Darum tippen wir bei Lille vs Juventus auf „Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore“:

Juve hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die „Alte Dame“ ist in dieser Serie-A-Saison noch ungeschlagen

Von den letzten vier Duellen gegen italienische Teams konnte der OSC nur eines gewinnen

Lille vs Juventus Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gäste mit 594 Mio. Euro zu 263 Mio. Euro klar die Nase vorne. Da aber auch der Heimvorteil eine Rolle spielt, kommen die Lille vs Juventus Wettquoten zu keinem eindeutigen Urteil.

Lille vs Juventus Prognose: Die Hausherren hoffen auf die Heimstärke

Lille landete in der Vorsaison der Ligue 1 auf dem vierten Rang. Trotz der besten Platzierung seit der Spielzeit 2020/21 wurde beim OSC Coach Paulo Fonseca durch Bruno Génésio ersetzt. Und nach zehn Spieltagen stehen die Doggen unter dem neuen Mann wieder auf Rang 4. Ab Anfang September musste die Mannschaft eine kleine Durststrecke mit nur nur einem Punkt aus drei Ligapartien hinnehmen. Seit fünf Spielen sind die Nordfranzosen aber wieder ungeschlagen. Das 1:1 am Freitag daheim gegen Olympique Lyon war das zweite Remis in diesem Zeitraum.

In der Königsklasse kassierte der „Olympique Sporting Club“ zum Auftakt eine 0:2-Pleite bei Sporting Lissabon. Dann folgten aber die schon erwähnten Siege gegen die beiden Vereine aus Madrid. Dabei kommt die Mannschaft nur auf 18 Schüsse in dieser CL-Saison. Nur eines von 36 Teams kann hier einen noch geringeren Wert vorweisen. Drei der vier Tore wurden durch Einwechselspieler erzielt. Acht der letzten neun Europapokal-Heimspiele konnte der OSC gewinnen. Seit der Niederlage gegen Sporting ist Lille in acht Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 3U).

Juve erzielte mit dem dritten Rang am Ende der Spielzeit 2023/24 das beste Ergebnis seit 2019/20. Trotzdem trat Thiago Motta im Sommer die Nachfolge von Massimiliano Allegri an. Und in der Serie A ist die „Alte Dame“ nach elf Saisonspielen immer noch ungeschlagen. Allerdings spielten die Bianconeri schon sechsmal Remis. So reichen fünf Siege und sechs Unentschieden aktuell nur für den fünften Rang. In den ersten acht Liga-Partien unter Motta hatte der Juventus FC lediglich ein Tor kassiert. Gegen Inter Mailand (4:4) und Parma (2:2) setzte es dann an zwei folgenden Spieltagen sechs Gegentreffer.

In Turin setzt man ganz streng auf den Neustart mit einer jungen Elf. Die unerfahrene Mannschaft lässt aber noch die nötige Konstanz vermissen. In der Champions League startete Juve mit einem 3:1 daheim gegen PSV und einem 3:2 gegen RB Leipzig. Der Sieg bei den Sachsen kam trotz Unterzahl und 1:2-Rückstand zustande. Das war der erste Auswärtserfolg in der Königsklasse seit Oktober 2021 gewesen. Im letzten CL-Heimspiel setzte es aber dann eine 0:1-Heimpleite gegen den VfB. Die Generalprobe für das Duell gegen Lille gewann man am Samstag mit 2:0 bei Udinese.

Lille - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille: 1:1 Olympique Lyon (H), 2:0 RC Lens (A), 3:1 Atletico Madrid (A), 0:0 AS Monaco (A), 2:1 FC Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Udinese Calcio (A), 2:2 Parma FC (H), 4:4 Inter Mailand (A), 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:0 Lazio Rom (H)

Letzte Spiele Lille vs Juventus:

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Die Gesamtbilanz von Lille gegen Mannschaften aus Italien steht bei sechs Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen. Von den letzten vier Duellen konnte der OSC nur eines gewinnen (1U, 2N).

Juventus kommt in seiner Europapokal-Historie gegen französische Vereine auf 19 Erfolge, sieben Unentschieden und acht Pleiten. Von den jüngsten vier Vergleichen haben die Turiner sogar drei verloren (1S).

Lille vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lille: Chevalier - Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson - André, Mukau, Zhegrova, Gomes, Sahraoui - David

Ersatzbank Lille: Mannone (Tor), Zedadka, Lachaab, Malouda, Fernandez-Pardo, Bouaddi, Bakker, Bayo, Touré

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Locatelli, Thuram, Weah, T. Koopmeiners, Weah - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio (Tor), Gil, Rouhi, Adzic, Fagioli, McKennie, Conceicao, Cabal, Mbangula, Yildiz

Lille-Coach Bruno Genesio hat in dieser CL-Saison schon zehn Änderungen an seiner Startelf vorgenommen, so viele wie kein anderer Trainer. Und auch dieses Mal sind wohl Wechsel nötig. Die Hausherren müssen sowieso auf Spieler wie Fernandes, Cabella, Haraldsson, Bentaleb, Umtiti, Mbappé und Tiago Santos verzichten.

Dann verletzten sich am vergangenen Spieltag auch Meunier, Sahraoui und Angel Gomes. Ob von den Dreien jemand rechtzeitig fit wird, ist noch unklar. Die Gäste müssen ohne Douglas Luiz, González, Milik und Bremer auskommen. Zudem fehlt Danilo nach seiner Roten Karte gegen den VfB.

Die Personalsituation auf beiden Seiten müssen wir in der Lille Juventus Prognose auf jeden Fall berücksichtigen.

Unser Lille - Juventus Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Die junge Mannschaft von Juventus ist in dieser CL-Saison eine kleine Wundertüte. Dennoch ist die Truppe von Coach Thiago Motta kaum zu bezwingen. In 14 Pflichtspielen setzte es gerade mal eine Pleite.

Auf der Gegenseite ist Lille unserer Meinung nach noch nicht die Übermannschaft, die nach Real und Atletico nun auch noch den italienischen Rekordmeister besiegt. Vor allem nicht mit den großen Verletzungssorgen.