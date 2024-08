Lille OSC - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 15:05 Uhr Lille OSC - Fenerbahce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Setzt Mourinho jetzt auf Angriffsfußball?

Unser Lille OSC - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 06.08.2024 lautet: In zwei Vergleichen mit Lugano hat sich Fenerbahce einen 6:4-Schlagabtausch genehmigt und gewonnen. Im Wett Tipp heute denken wir erneut an einige Tore.

Zwei Mannschaften mit neuem Trainer duellieren sich in der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse. Lille wird neuerdings von Bruno Genesio trainiert. Ein erstes Pflichtspiel unter dem 57-Jährigen gab es aber noch nicht. Die Vorbereitung lief durchwachsen und das könnte unserem Wett Tipp heute gut tun. Die türkischen Gäste haben Jose Mourinho an der Seitenlinie stehen. Überraschend trug Fenerbahce in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Lugano zu zwei Partien mit „Über 2,5 Toren“ bei.

Eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ spielen wir auch für diese Begegnung und erhalten dafür bei Sunmaker eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Lille OSC vs Fenerbahce auf „Über 2,5 Tore“:

Die Hintermannschaft von Fenerbahce ist chaotisch und ließ in 2 Spielen 4 Gegentore durch Lugano zu.

Der Sturm ist dagegen extrem gut besetzt und wurde jüngst durch Youssef En-Nesyri zusätzlich verstärkt.

Fenerbahce hat in 3 der letzten 4 Spiele (inklusive 2 Testspiele) „Über 3,5 Tore“ erzielt.

Lille OSC vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Spurlos gehen die Olympischen Spiele 2024 auch an der Champions-League-Qualifikation nicht vorbei. Lille steht für diese Begegnung das eigene Stadion nicht zur Verfügung, sodass die Hausherren ins Stade du Hainaut nach Valenciennes ausweichen müssen.

Trotzdem tauchen bei den verschiedenen Buchmachern „nur“ Siegquoten bis 2,10 für einen Erfolg der Doggen auf. Fenerbahce hingegen könnte bei Siegquoten von circa 3,75 eine Option für eine Gratiswette sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lille vs Fenerbahce Prognose: Fehlende Balance

Mannschaften von Jose Mourinho sind eher für ihre pragmatische Herangehensweise bekannt als für ein Spektakel und fehlende Balance zwischen Angriff und Abwehr. Bei Fenerbahce zeigt die Mourinho-Elf zu Beginn seiner Amtszeit aber noch untypische Muster.

Die Kanarienvögel haben die neutralen Zuschauer in der zweiten Qualifikationsrunde bestens unterhalten. Verantwortlich waren dafür zwei Faktoren: Eine durchlässige Defensive und ein individuell gut besetzter Angriff.

Insgesamt setzte sich der türkische Vizemeister gegen Lugano mit 6:4 durch und konnte sich bei vier Treffern von Edin Dzeko bedanken. Nach der zweiten Qualifikationsrunde tütete Fenerbahce noch einen Transfer-Coup ein. Es war kein Verteidiger, sondern Sevilla-Angreifer Youssef En-Nesyri.

Er gibt dem portugiesischen Trainer eine weitere fantastische Option für den Offensivbereich. Ob das notwendig war, sei bei drei von zuletzt vier Partien mit „Über 3,5 erzielten Toren“ mal dahingestellt.

Lille OSC - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille OSC: 3:1 Celta Vigo (H), 0:1 Wolfsburg (A), 2:2 Genk (A), 1:0 Gent (A), 2:2 Nizza (H).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:1 Lugano (H), 4:3 Lugano (A), 5:1 Hull (H), 4:0 Strasbourg Alsace (H), 0:1 Hajduk Split (H).

Letzte 5 Spiele Lille OSC vs. Fenerbahce: 1:1 (A), 2:1 (H).

Dem Unterhaltungswert dieser Begegnung schadet der Neuzugang keinesfalls. Im Gegenteil: Die letzte Saison in La Liga (16 Tore) hat sein Näschen für das gegnerische Tor unterstrichen.

Zudem sollte die Verteidigung von Lille noch nicht auf höchstem Niveau agieren können. Der Abgang von Top-Innenverteidiger Leng Yoro, sowie die Ausfälle von Innenverteidiger Samuel Umtiti und Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb schwächen den Gastgeber, der noch ohne Pflichtspielminuten im neuen Spieljahr ist.

Dagegen könnte vom Angriff der Doggen nach dem 3:1-Sieg im abschließenden Test gegen Celta Vigo mehr Gefahr ausgehen, als noch zuvor gedacht. Fenerbahce muss auf Mittelfeldmann Fred verzichten und war bereits mit dem Brasilianer schlecht organisiert.

Bislang gab es zwischen den beiden Klubs zwei Duelle, in denen jeweils beide Mannschaften ein Tor erzielt haben. Wir sehen in dieser Paarung genügend Potenzial, um einen Happybet Bonus auf die Quote von 1,77 für „Beide Teams treffen“ zu platzieren.

Unser Lille OSC - Fenerbahce Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften müssen sich unter ihrem neuen Mann an der Seitenlinie noch zurechtfinden und werden daher mehr als üblich von der individuellen Qualität ihrer Spieler abhängig sein. Der Attraktivität dieser Begegnung wird das nicht schaden, sondern eher zu mehreren Treffern beitragen.