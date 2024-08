Lille OSC - Slavia Prag Tipp, Prognose, Quoten 20.08.2024

Unser Lille OSC - Slavia Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 20.08.2024 lautet: Mit einer Niederlage musste sich noch keine der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit beschäftigen. Das daraus resultierende Selbstvertrauen bringt im Wett Tipp heute nur wenige Treffer zu Tage.

Der 2:0-Auswärtssieg des OSC Lille gegen Stade Reims geriet am Wochenende zur Nebensache. Angel Gomes hatte sich in der ersten Halbzeit bei einem Zusammenprall am Kopf verletzt, gab nach seinem Krankenhausaufenthalt aber glücklicherweise bereits Entwarnung. Seine Teamkollegen können sich somit auf das anstehende Playoff-Spiel zur Europa League konzentrieren.

In der Lille OSC Slavia Prag Prognose empfangen die Doggen die Gäste aus der tschechischen Hauptstadt. Die Gäste schalteten zuvor Union Gilloise aus (3:1, 1:0). Beiden Trainern steht eine geordnete Verteidigung zur Verfügung, auf der wir unseren Lille OSC Slavia Prag Wett Tipp heute aufbauen. Für eine Quote von 1,83 spielen wir bei Bwin „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lille OSC vs Slavia Prag auf „Unter 2,5 Tore“:

Lille OSC vs Slavia Prag Quoten Analyse:

Weiterhin muss Lille seine Heimspiele wegen den Olympischen Spielen im Stade du Hainaut in Valenciennes austragen. Die Buchmacher beunruhigt das nicht, sonst wären die Siegquoten von maximal 1,80 in der Lille OSC Slavia Prag Prognose nicht zu erklären.

Lille OSC vs Slavia Prag Prognose: Bereit für die Königsklasse

Spätestens nach dem letzten Jahr sind die Cervenobili wieder zurück auf der europäischen Fußball-Landkarte. In einer Gruppe mit AS Rom, Servette FC und dem FC Sheriff holte Slavia 15 Punkte und führte am Ende der Europa-League-Gruppenphase als erster tschechischer Klub die eigene Gruppe an.