Litauen - Kosovo Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2024

Litauen - Kosovo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Holen die Litauer die ersten Punkte?

Unser Litauen - Kosovo Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 12.10.2024 lautet: Die Gäste aus dem Kosovo bringen deutlich mehr Qualität auf den Rasen. Das dürfte sich auch im Wett Tipp heute widerspiegeln.

Litauen kann sich schon seit der ersten Ausgabe der Nations League in der Spielzeit 2018/19 in der Liga C halten. Doch in diesem Jahr droht den „Trispalves“ der erstmalige Abstieg. Nach zwei Spieltagen der neuen NL-Saison haben die Litauer als einziges Team der Gruppe C2 noch keine Punkte auf dem Konto. Gibt es am Samstag im Heimspiel gegen den Kosovo endlich etwas Zählbares? Die Quoten der Litauen Kosovo Prognose machen den Hausherren keine großen Hoffnungen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,84 bei Intertops den Wett Tipp heute „Sieg Kosovo & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Litauen vs Kosovo auf „Sieg Kosovo & Unter 4,5 Tore“:

Der Kosovo hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Litauen konnte von den letzten 10 Nations-League-Spielen nur 2 gewinnen - beide mit 1:0 gegen Gibraltar

Die „Dardanët“ haben lediglich 2 der vergangenen 6 Auswärtsspiele verloren

Litauen vs Kosovo Quoten Analyse:

Die „Trispalves“ stehen in der Weltrangliste nur auf Rang 139. Lediglich sieben UEFA-Nationen sind im FIFA-Ranking schlechter platziert. So hat der Kosovo auf Platz 104 etwas die Nase vorne.

Der Unterschied in den Litauen Kosovo Quoten fällt sogar recht deutlich aus. Die Gäste werden mit Siegquoten zwischen 1,78 und 1,83 auf den Rasen geschickt. Für einen Erfolg der Gastgeber klettern die Litauen vs. Kosovo Wettquoten auf einen Schnitt von knapp unter 5,00. Wollt ihr eure Wetteinsätze schnell wieder zur Verfügung haben? Dann werft einen Blick auf unsere Übersicht der Wettanbieter mit schneller Auszahlung!

Litauen vs Kosovo Prognose: Können die Hausherren den Favoriten ärgern?

Litauen hat sich wenig überraschend noch nie für ein großes Turnier qualifiziert. In den 90er und 2000er Jahren konnten die „Trispalves“ mit zwei dritten und einem vierten Platz in den Qualifikationsgruppen für eine EM oder WM wenigstens noch ansatzweise mithalten. Danach ging es für den Fußball im baltischen Land immer weiter bergab, bis er 2022 komplett am Boden lag. Erst seit der Deutsche Reinhold Breu begonnen hat, den kompletten Betrieb zu reformieren, gibt es erste Fortschritte.

Auf dem Rasen sind diese aber noch nicht sichtbar. In 16 Spielen unter dem aktuellen Coach Edgaras Jankauskas, der sein Amt im Januar 2023 angetreten hat, gab es vier Siege (5U, 7N). Diese kamen gegen Gibraltar (2x), Lettland und Bulgarien zustande. Den Profis fehlt einfach die nötige Qualität. Hoffnung macht der 20-jährige Gvidas Gineitis, der als einziger Legionär in einer der Top-Ligen (beim FC Turin in der Serie A) unter Vertrag steht. Von den letzten 13 Heimspielen wurde lediglich ein einziges gewonnen (5U, 7N) und auch im Litauen Kosovo Tipp ist keine Besserung in Sicht.

Im Februar 2024 präsentierte der kosovarische Verband mit Franco Foda einen neuen Coach. Mit den „Dardanët“ soll der ehemalige Nationaltrainer der ÖFB-Auswahl Platz 1 in der Nations-League-Gruppe C2 holen und das kleine Balkanland dann auch zur WM 2026 führen. Bisher konnte sich der Kosovo noch für kein großes Turnier qualifizieren. Bei der Quali für die EM 2021 erreichten die Blau-Schwarzen immerhin die Playoff-Endspiele, schieden aber gleich zum Auftakt gegen Nordmazedonien aus.

In den fünf Spielen unter dem neuen Coach steht die Bilanz bei zwei Siegen (Armenien, Zypern) und drei Niederlagen (Ungarn, Norwegen, Rumänien). Der Coach kann aber mit Spielern wie Muric (Ipswich), Rrahmani (Napoli), Vojvoda (Torino), Rexhbecaj (Augsburg), Muslija (Freiburg), Rashica (Besiktas) und Zhegrova (Lille) auf einige Legionäre aus den europäischen Top-Ligen zurückgreifen. Aus dem deutschen Fußball stehen noch Paqarada (Köln), Hoti (Magdeburg), Asllani (Elversberg), Bujupi (VfB) und Sahiti (HSV) im Kader.

Litauen - Kosovo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Litauen: 1:3 Rumänien (A), 0:1 Zypern (H), 3:4 n.E. Estland (H), 2:0 Lettland (A), 1:0 Gibraltar (H)

Letzte 5 Spiele Kosovo: 4:0 Zypern (A), 0:3 Rumänien (H), 0:3 Norwegen (A), 0:2 Ungarn (A), 1:0 Armenien (A)

Letzte 5 Spiele Litauen vs Kosovo: 0:4 (A)

Beide Nationen absolvierten bisher nur ein Testspiel gegeneinander. Im März 2021 siegte der Kosovo in Pristina klar mit 4:0.

Bleiben die „Dardanët“ auch dieses Mal wieder ohne Gegentreffer?

So seht ihr Litauen - Kosovo im TV oder Stream:

12. Oktober 2024, 15 Uhr, Darius and Girenas Stadium

Übertragung Stream: DAZN

Ihr wollt die Partie zwischen Litauen und dem Kosovo live im Stream verfolgen? Dann braucht ihr ein Abo bei DAZN. Denn der Streaming-Anbieter hat sich die Übertragungsrechte für die Nations League 2024/25 gesichert.

Los geht es am Samstag im Darius and Girenas Stadion von Kaunas um 15 Uhr, ab dann könnt ihr euren Litauen Kosovo Tipp nachverfolgen.

Litauen vs Kosovo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Litauen: Gertmonas - Lasickas, Tutyskinas, Lekiatas, Girdvainis, Sirvys - Dolznikov, Vorobjovas, Slivka, Matulevicius - Kucys

Ersatzbank Litauen: Mikelonis, Bertasius - Barauskas, Kazukolovas, Upstas - Cernych, Golubickas, Gineitis, Milasius, Kalinauskas, Antanavicius - G. Paulauskas, V. Paulauskas

Startelf Kosovo: Bekaj - Rrudhani, Aliti, Amir Rrahmani, Hadergjonaj - Berisha, Emerllahu, Rexhbecaj - E. Krasniqi, Albion Rrahmani, Rashica

Ersatzbank Kosovo: Muric, Saipi - I. Krasniqi, Dellova, Vojvoda, Paqarada, Hoti - Muslija, Zhegrova, Rrudhani, Jashari - Asllani, Bujupi, Sahiti

Die Gäste müssen am Samstag auf wichtige Spieler wie Beka (Luzern), Fazliji (St. Gallen) und Muriqi (Mallorca) verzichten.

Bei den Hausherren dürfte in der Litauen Kosovo Prognose in der Defensive Utkus von Cercle Brügge vermisst werden.

Unser Litauen - Kosovo Tipp: Sieg Kosovo & Unter 4,5 Tore

Die Aussage, dass hier zwei Welten aufeinandertreffen, wäre sicherlich etwas vermessen. Denn der Kosovo hat unter den Nationalmannschaften in Europa auch noch nicht für großes Aufsehen gesorgt.

Doch die Gäste vom Balkan sind zurecht mit ihrer deutlich höheren Qualität die Favoriten. Bringen die „Dardanët“ ihr Können auch nur ansatzweise auf den Rasen, müssten am Ende drei Punkte dabei herausspringen. Dabei dürfen die Zuschauer aber kein Torfestival erwarten.