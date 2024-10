Liverpool - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2024

SPORT1 Betting 01.10.2024 • 11:00 Uhr Liverpool - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holen sich die Reds den nächsten Sieg?

Unser Liverpool - Bologna Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 02.10.2024 lautet: An der Anfield Road ist der LFC gegen den CL-Debütanten aus Bologna zurecht der klare Favorit. So geht unser Wett Tipp heute auch von einem Heimsieg aus.

Liverpool misst sich im Europapokal aktuell gerne mit Vereinen aus der Serie A. Die vergangene Saison endete für die Reds mit einem Aus im Europa-League-Viertelfinale gegen den späteren Champion Atalanta Bergamo. Die neue Champions-League-Spielzeit begann für die Mannen von Coach Arne Slot mit einem 3:1-Erfolg zu Gast bei AC Milan. Am Mittwoch folgt nun das nächste Duell mit einem Team aus Italien. Königsklassen-Neuling Bologna ist zu Gast an der Anfield Road. Die Quoten trauen den Rossoblu bei der Liverpool Bologna Prognose nicht wirklich etwas zu.

Wir sehen das ähnlich und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Liverpool Bologna Wett Tipp heute „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Bologna auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“:

Liverpool hat die letzten 10 Heimspiele in einer Europapokal-Gruppenphase alle gewonnen

Die Reds haben 7 von 8 Pflichtspielen in dieser Saison für sich entschieden

Bologna steht nach 6 Partien in der Serie A lediglich bei einem Sieg

Liverpool vs Bologna Quoten Analyse:

Die Rossoblu bestreiten das erste CL-Gastspiel ihrer Vereinsgeschichte. Zudem hat man beim Marktwert mit 281 zu 923 Millionen Euro klar das Nachsehen. Diese Ausgangslage spiegelt sich auch in den Liverpool Bologna Quoten wider.

Die Wettanbieter ohne Steuer schicken die Hausherren mit einer maximalen Siegquote von 1,21 ins Rennen. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg des Serie-A-Vertreters Liverpool vs. Bologna Wettquoten im Schnitt von 14,0.

Liverpool vs Bologna Prognose: Wird die Anfield Road zur Festung?

Liverpool hat unter dem neuen Trainer Arne Slot einen guten Start in die Saison hingelegt. Der einzige Rückschlag war eine 0:1-Heimpleite am 4. Spieltag der Premier League gegen Nottingham. Die anderen sieben Pflichtspiele haben die Reds alle gewonnen. Mit dem 2:1 am Samstag in Wolverhampton übernahm der LFC sogar wieder die Tabellenführung. Die Mannschaft bewies dabei, dass sie auch ein Spiel, in dem sie ein gutes Stück von ihrer Bestform entfernt ist, siegreich gestalten kann.

Der niederländische Coach hat ansonsten viel frischen Wind an die Anfield Road gebracht. Im Sturm ist Verlass auf Mohamed Salah. Im Mittelfeld schwingen Mac Allister und Gravenberch den Taktstock. Mit nur zwei Gegentoren in sechs Premier-League-Spielen hat Liverpool auch die beste Abwehr der Liga. Nun geht es in der Königsklasse im Liverpool Bologna Tipp weiter, dabei hat man die letzten zehn Heimspiele in einer Europapokal-Gruppenphase alle gewonnen. Auch drei der vergangenen vier Vergleiche mit Serie-A-Teams gingen an die Reds.

Der Bologna FC war in der vergangenen Saison die große Überraschung in der Serie A. Die Rossoblu stellten mit 68 Punkten einen neuen Vereinsrekord auf und sorgten mit dem fünften Rang für die beste Platzierung seit dem Jahr 1966/67. Danach musste der Verein aber Erfolgscoach Thiago Motta zu Juventus ziehen lassen. Nachfolger bei den „Veltri“ wurde Vincenzo Italiano, der die Fiorentina zuletzt zweimal in Folge ins Endspiel der UEFA Conference League geführt hatte. Der Start unter dem neuen Mann ist bisher recht schwierig.

Auf der einen Seite steht mit einem 0:3 in Napoli nur eine Pleite in sieben Pflichtspielen auf dem Konto. Auf der Gegenseite feierte Bologna am 5. Spieltag mit dem 2:1 in Monza den ersten und bisher einzigen Saisonsieg. Sieben Zähler nach sechs Partien, bei 7:9 Toren, reichen aktuell nur für Rang 13, zwei Punkte vor der Abstiegszone. Am Samstag musste der BFC im Heimspiel gegen Atalanta in der 90. Minute in Unterzahl den Gegentreffer zum 1:1-Endstand hinnehmen. Zum Auftakt der CL-Saison gab es ein 0:0 daheim gegen Shakhtar Donetsk, nun soll in der Liverpool Bologna Prognose mehr herausschauen.

Liverpool - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Wolverhampton (A), 5:1 West Ham (H), 3:0 Bournemouth (H), 3:1 AC Milan (A), 0:1 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Bologna: 1:1 Atalanta Bergamo (H), 2:1 AC Monza (A), 0:0 Shakhtar Donetsk (H), 2:2 Calcio Como (A), 1:1 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Bologna: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Bologna spielte zuletzt im Intertoto Cup des Jahres 2002 gegen einen Verein aus England. Damals blieb man in zwei Duellen ohne Sieg gegen Fulham (2:2, 1:3).

Liverpool hat natürlich schon zahlreiche Partien gegen italienische Teams bestritten. Die Bilanz steht hier bei 18 Siegen, sechs Remis und 18 Niederlagen. An der Anfield Road gab es zehn Erfolge, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Mohamed Salah ist in dieser Saison schon wieder in Topform. In der Premier League steht der Ägypter bei vier Toren und vier Vorlagen. In der Vorsaison netzte der Angreifer in allen seinen vier Europapokal-Heimspielen ein.

Ein Treffer von Salah am Mittwoch wird von Merkur Bets beim Liverpool Bologna Tipp mit einer Quote von 1,83 belohnt. Unser Merkur Bets Test zeigt euch, was der Bookie alles zu bieten hat und wo er besonders gut abschneidet.

So seht ihr Liverpool - Bologna im TV oder Stream:

02. Oktober 2024, 21 Uhr, Anfield Road

Übertragung TV: DAZN 2

Übertragung Stream: DAZN

Mit Ausnahme einer Partie, die bei Amazon Prime zu sehen ist, werden alle Partien des 2. Spieltags der CL-Ligaphase 2024/25 von DAZN übertragen. So ist auch das Duell zwischen Liverpool und Bologna auf der der Streaming-Platfform zu sehen.

Los geht es am Mittwoch um 21 Uhr an der Anfield Road.

Liverpool vs Bologna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas - Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch - Diaz, Jota, Salah

Ersatzbank Liverpool: Kelleher - Bradley, Quansah, Endo, Chiesa, Gakpo, C. Jones, Gomez

Startelf Bologna: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis - Aebischer, Moro, Freuler - Orsolini, Dallinga, Ndoye

Ersatzbank Bologna: Bagnolini, Ravaglia - Corazza, de Silvestri, Miranda, Iling-Junior, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Fabbian, Castro, Urbanski, Erlic, Holm

Die Hausherren müssen ohne den langzeitverletzten Elliot auskommen. Die Einsätze von Robertson und Nunez stehen noch auf der Kippe.

Bei den Gästen kann Lucumi trotz seiner Sperre in der Serie A mitwirken. In der Liverpool Bologna Prognose sicher ausfallen werden Ferguson, Cambiaghi, Casale, Pobega und El Azzouzi. Für Castro könnte es kurzfristig reichen.

Unser Liverpool - Bologna Tipp: Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore

Die Ausgangslage ist klar: Qualität und internationale Erfahrung sprechen sowieso für Liverpool. Zudem sind die Reds traditionell sehr heimstark und in der laufenden Saison auch bestens in Form. Bologna tut sich dagegen mit nur einem Sieg bisher noch recht schwer. So wird es für die Rossoblu an der Anfield Road eine Niederlage geben. Dabei dürften aber ein paar Tore fallen.