Liverpool - Leverkusen Champions League Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 12:00 Uhr Liverpool - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holen die Reds den vierten CL-Sieg?

Unser Liverpool - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Liverpool eroberte zuletzt in der Premier League die Tabellenspitze und will in unserem Wett Tipp heute auf internationaler Ebene an diese Leistung anknüpfen.

Der FC Liverpool erkämpfte zuletzt auf heimischem Boden im englischen Oberhaus einen knappen 2:1-Erfolg gegen Brighton und kletterte auf Platz 1 der Tabelle. Aus diesem Grund gehen die Engländer mit breiter Brust in unsere Liverpool Leverkusen Prognose und werden nichts unversucht lassen, ihre Siegesserie fortzusetzen. Der amtierende deutsche Meister aus Leverkusen kam kürzlich im Gipfeltreffen gegen Stuttgart trotz klarer Feldvorteile nicht über ein torloses Remis hinaus.

Beide Konkurrenten sind offensiv sehr gefährlich. In unserem Liverpool Leverkusen Wett Tipp heute spielen wir „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,87 bei Betway.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Leverkusen auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Liverpool hat bisher alle 3 Partien in der Königsklasse gewonnen.

Leverkusen blickt in der Champions League auf 6 Tore in 3 Spielen.

Die Reds haben beide direkte Duelle gegen Leverkusen an der Anfield Road siegreich gestaltet.

Liverpool vs Leverkusen Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kick-off sind die Rollen in diesem Match verteilt. Die Hausherren aus dem englischen Oberhaus sind als leichter Favorit auf drei Punkte gesetzt und bringen eine durchschnittliche Liverpool Leverkusen Wettquote von 1,70 mit sich. Ein verlockender Wert, da die Reds beide Heimspiele gegen den amtierenden deutschen Meister siegreich gestalteten.

Die Bookies rechnen mit einem offensiv geführten Match und gehen von drei oder mehr Toren aus. Zumindest deutet in unserem Liverpool Leverkusen Tipp eine Quote von 1,50 auf diesen Spielausgang hin.

Liverpool vs Leverkusen Prognose: Ist mit einem offensiven Spektakel zu rechnen?

Liverpool ist gemeinsam mit Aston Villa das einzige Team, das in der Königsklasse neun Punkte aus drei Spielen holte. Dabei war die Konkurrenz mit dem AC Mailand (3:1), FC Bologna (2:0) und RB Leipzig (1:0) keineswegs zu verachten. Vor allem die Offensive konnte überzeugen und erzielte sechs Tore an den vergangenen drei CL-Spieltagen. Die Abwehr hat nur ein Gegentor zugelassen.

Auch im englischen Oberhaus geht die Formkurve der Reds steil nach oben. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Nottingham standen zuletzt fünf Siege und ein Remis zu Buche. Wie bereits erwähnt, beförderte das 2:1 gegen Brighton am vergangenen Samstag das Team von Trainer Arne Slot direkt an die Spitze der Tabelle.

Der neue Übungsleiter Arne Slot legte somit als Nachfolger von Jürgen Klopp einen Traumstart hin und hat die Fühler auch in der Königsklasse nach der Tabellenspitze ausgestreckt. Zu Hause ist Liverpool in der Premier League eine Bank und setzte sich in vier der fünf Spiele durch. Die letzten drei Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu drei oder mehr Toren. Darüber hinaus wurde nur in einem der vergangenen vier PL-Heimduelle die Null gehalten.

Liverpool - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Brighton (H), 3:2 Brighton (A), 2:2 FC Arsenal (A), 1:0 RB Leipzig (A), 2:1 FC Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 VfB Stuttgart (H), 3:0 SV Elversberg (H), 2:2 Werder Bremen (A), 1:1 Stade Brest (A), 2:1 Eintracht Frankfurt (H).

Letzte Spiele Liverpool vs. Leverkusen: 3:1 (A), 3:1 (H), 2:4 (A), 1:0 (H).

Leverkusen gab sich bisweilen auf internationaler Ebene keine Blöße und ist nach wie vor ungeschlagen. Dabei startete der Bundesligist mit einem 4:0 gegen Feyenoord in den Wettbewerb. Der zweite Matchday brachte auf heimischem Boden einen knappen 1:0-Triumph gegen AC Mailand zum Vorschein. Zuletzt überraschte die Werkself jedoch mit einem schwachen 1:1 beim französischen Vertreter Stade Brest.

In erster Linie spielten die Leverkusener offensiv stark auf und erzielten sechs Tore in drei CL-Begegnungen. Die Abwehr musste sich ähnlich wie Liverpool nur ein Gegentor ankreiden lassen.

Dennoch zeichnete sich kürzlich ein klarer Abwärtstrend ab. Nur einer der vergangenen fünf Bundesliga-Spieltage war von Erfolg gekrönt. Dem knappen 2:1 gegen Frankfurt stehen vier Remis gegenüber. In der Bundesliga-Tabelle reicht es derzeit nur für Rang 4. Der Rückstand zum Spitzenreiter aus München ist auf sieben Punkte angewachsen. Dennoch ist die Offensive der Werkself in den gegnerischen Stadien keineswegs zu unterschätzen und erzielte zehn Tore in vier Fernduellen. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite sechs Gegentore ankreiden lassen. 75 Prozent der Auswärtsspiele brachten drei oder mehr Tore zum Vorschein.

05. November 2024, 21:00 Uhr, Anfield, Liverpool

05. November 2024, 21:00 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Sportwetten-Fans, die über ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime verfügen, dürfen sich freuen. Das Duell wird nämlich einschließlich der Vorberichte auf Prime Video bereits ab 20:00 Uhr am Dienstag übertragen. Im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen.

Liverpool vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas - Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo - Darwin

Ersatzbank Liverpool: Jaros, Gomez, Quansah, Robertson, Bradley, Endo, Morton, Jones, Luis Diaz

Startelf Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie - G. Xhaka, Andrich, Frimpong, Wirtz, Grimaldo - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Aleix Garcia, Palacios, Tella, Hofmann, Onyeka, Schick

Liverpool muss weiterhin auf den verletzten Keeper Alisson verzichten. Einmal mehr dürfte Caoimhin Kelleher ihn im Kasten vertreten. Der Ire hielt im englischen Oberhaus nur in einem von vier Duellen die Null. Für offensive Momente sorgt bei den Reds Mohamed Salah. Der Neuner erzielte in der Premier League sieben Tore und war in der CL einmal erfolgreich.

Wenngleich es bei der Werkself zuletzt etwas kriselte, ist der Bundesligist vor allem offensiv nicht zu unterschätzen. Vieles geht dabei über Victor Boniface, der sechs Treffer in der Liga verzeichnete. In der Königsklasse wartet der Mittelstürmer weiterhin auf seinen ersten Torerfolg. Wesentlich treffsicherer war Florian Wirtz auf internationaler Ebene mit drei Toren. Ein weiterer Treffer wird in unserer Liverpool Leverkusen Prognose mit einer Quote jenseits der 4,00 versüßt.

Unser Liverpool - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Liverpool ist auf internationaler Ebene eine Macht und giert nach der Tabellenführung. In der Premier League konnte diese am vergangenen Spieltag übernommen werden. In unserem Liverpool Leverkusen Tipp sind die Engländer ebenfalls zu favorisieren. Dennoch gilt es, die Gäste aus Leverkusen keineswegs zu unterschätzen. Aus diesem Grund ist ein Remis nicht zu auszuschließen.

Beide Mannschaften erzielten im Laufe der Königsklasse jeweils sechs Tore und legten einen gesunden Offensivdrang an den Tag. Somit dürfte ebenfalls mit drei oder mehr Toren zu rechnen sein.