Liverpool - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 01.12.

Liverpool - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wieso kriselt es bei den Skyblues?

Unser Liverpool - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.12.2024 lautet: Im Wett Tipp heute droht Manchester City im Schlager gegen den Spitzenreiter den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Es ist ein Spitzenspiel, nur leider steckt eines der beiden Teams in einer handfesten Krise. Für unsere Liverpool Manchester City Prognose setzen wir auf weitere Fehler in der Verteidigung der Citizens, die in den vorangegangenen Wochen bereits mehrfach zu Niederlagen geführt haben. Pep Guardiola und sein Team verloren zuletzt drei Ligaspiele in Serie (2:8 Tore). Besonders deutlich wurde es am vergangenen Spieltag gegen Tottenham (0:4).

Wir geben unseren Liverpool Manchester City Wett Tipp heute bei Intertops auf eine Quote von 1,72 für „Liverpool über 1,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Manchester City auf „Liverpool über 1,5 Tore“:

Manchester City kassierte in den letzten 3 Liga-Spielen jeweils „Über 1,5 Gegentore“.

Manchester City hat bereits 15,9 erwartbare Gegentore hingenommen (9.).

Manchester City verpasste in 3 der letzten 4 PL-Auswärtsspiele einen Sieg (1U, 2N).

Liverpool vs Manchester City Quoten Analyse:

Eine Freiwette, wie diese Intertops Gratiswette , ist ein hervorragendes Angebot für die Liverpool Manchester City Quoten, zumindest, wenn ihr euch mit den Siegquoten bis 2,10 für die Reds beschäftigt.

Die Gastgeber gewannen zehn von zwölf Liga-Spielen, während die Citizens zuletzt drei Liga-Spiele in Folge verloren haben. An den Liverpool Manchester City Wettquoten bis 3,45 für einen Auswärtssieg solltet ihr euch nicht die Finger verbrennen.

Liverpool vs Manchester City Prognose: Das Zentrum bricht zusammen

Manchester City verlor am vergangenen Wochenende das fünfte Pflichtspiel in Serie. Die 0:4-Pleite gegen Tottenham war gleichzeitig die dritte Liga-Niederlage in Folge. Noch nie musste sich Pep Guardiola in seiner Karriere mit einer vergleichbaren Krise seiner Mannschaft auseinandersetzen.

Die Gründe für den Einbruch der Skyblues sind vielfältig. Die Vorliebe des Katalanen, seinen Kader so klein wie möglich zu halten, wurde wegen der zwischenzeitlichen Verletzungs-Misere ein Problem. Das zweite Thema ergibt sich teilweise aus dem Verletzungs-Dilemma: Rodri, das Herz im Team von Guardiola, ist für Manchester City nicht zu ersetzen.

Die Citizens kassierten zuletzt acht Gegentore in nur drei Liga-Spielen (2:8). Im Laufe der ersten zwölf Spieltage nahm der amtierende Meister bereits 15,9 erwartbare Gegentreffer hin (9.).

Knapp 40 Prozent der gegnerischen Angriffe wurden durch die Mitte aufgebaut. Von dort gelangen die Gegner der Skyblues regelmäßig in gefährliche Räume. Bereits vor dem 0:4-Debakel gegen Tottenham hatte Manchester City die meisten erwartbaren Gegentore pro gegnerischem Schuss erlaubt (0,15 xGA), was im Liverpool Manchester City Tipp beachtet werden sollte.

Liverpool - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 Southampton (A), 2:0 Aston Villa (H), 4:0 Leverkusen (H), 2:1 Brighton (H), 3:2 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:4 Tottenham (H), 1:2 Brighton (A), 1:4 Sporting Lissabon (A), 1:2 Bournemouth (A), 1:2 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Manchester City: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:4 (A), 2:3 (A), 1:0 (H).

Zuletzt kassierte die Guardiola-Elf in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen „Über 1,5 Gegentore“. Erweitert ihr den Zeitraum auf die acht vorangegangenen Liga-Spiele, kassierten die Skyblues fünf Mal mindestens zwei Gegentore.

Liverpool gewann in dieser Saison zehn der zwölf Ligaspiele und erzielte in zehn Begegnungen „Über 1,5 Tore“. Zuletzt jubelten die Reds in fünf aufeinanderfolgenden PL-Partien über mindestens zwei eigene Treffer.

Zusätzlich hielt kein anderes Premier-League-Team bis jetzt häufiger die Null als der aktuelle Tabellenführer (6). Zu Hause erlaubte die Mannschaft von Arne Slot nicht mehr als drei Gegentreffer.

Manchester City hat im letzten Spielfeld-Drittel große Probleme und war bisher zu stark von Erling Haaland abhängig. Der Top-Torschütze der Premier League (12) erlebte in den Wochen vor diesem Spitzenspiel allerdings eine echte Torflaute und erzielte nur zwei Tore in sieben Liga-Spielen.

Vergibt der Norweger seine Chancen, haben die Citizens zurzeit keinen Plan B in petto, was sich auch negativ auf die Liverpool gegen Manchester City Prognose auswirkt. Die drei besten Torschützen hinter Haaland sind allesamt Defensiv-Akteure - Josko Gvardiol (3), Mateo Kovacic (3) und John Stones (2).

So seht ihr Liverpool - Manchester City im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 17 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Wer sich unter diesen Voraussetzungen eine Risiko-Wette für den Liverpool Manchester City Tipp „Liverpool gewinnt ohne Gegentor“ vorstellen kann, dem empfehlen wir die Quote von 4,55 in der Betano App .

Die Skyblues hatten zuletzt nicht nur an ihrer Schussverwandlungs-Quote von 10,38 Prozent zu knabbern (11.), sondern kamen bisher zu selten in aussichtsreiche Abschlusspositionen (0,10 xG pro Schuss).

Liverpool vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Kelleher - Bradley, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Jones, Mohamed Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez

Ersatzbank Liverpool: Davies, Jaros, Quansah, Gomez, Morton, Endo, Mac Allister, Elliott, Luis Diaz

Startelf Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Stones, Gvardiol, Gündogan, Silva, Lewis, Foden, Haaland, Savinho

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Ake, Simpson-Pusey, Wright, Matheus Nunes, McAtee, De Bruyne, O’Reilly, Grealish

Die Gastgeber dominierten die meisten ihrer bisherigen Liga-Spiele von der ersten Sekunde an und gingen in neun von zwölf PL-Begegnungen mit dem ersten Treffer der Partie in Führung.

Schon in dieser Kategorie zeigen sich die Mängel, die sich jüngst ins Spiel der Gäste eingeschlichen haben und auch in der Liverpool vs Manchester City Prognose eine Rolle spielen. Manchester City erzielte nur in 50 Prozent der bisherigen Liga-Spiele den ersten Treffer der Partie und lief zu oft einem Rückstand hinterher.

Unser Liverpool - Manchester City Tipp: Liverpool über 1,5 Tore

Manchester City zeigte sich in den vergangenen Wochen anfällig für individuelle Aussetzer und konnte dieser Tendenz keine strukturellen Lösungen entgegensetzen. Liverpool erzielte in zehn von zwölf Liga-Spielen „Über 1,5 Tore“ und sollte die aktuellen Patzer in der City-Defensive bestrafen können.