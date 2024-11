Liverpool - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 27.11.2024

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 11:00 Uhr Liverpool - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verteidigt Liverpool die Tabellenspitze?

Unser Liverpool - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.11.2024 lautet: Die Reds aus Liverpool stellen in der Königsklasse das Maß aller Dinge dar und wollen auch in unserem Wett Tipp heute als Sieger vom Platz gehen.

Mit satten vier Siegen legten die Engländer im bisherigen Champions-League-Verlauf einen glatten Durchmarsch hin. Zuletzt wurde der amtierende deutsche Meister aus Leverkusen souverän mit 4:0 vom Feld gefegt. Ein ähnliches Ergebnis ist in unserer Liverpool Real Madrid Prognose nicht zu erwarten. Die Spanier gingen kürzlich auf internationaler Ebene im heimischen Santiago Bernabeu beim 1:3 gegen AC Milan leer aus und sind gegen den Tabellenführer unter Zugzwang.

Wir spielen unseren Liverpool Real Madrid Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,79 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Real Madrid auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Liverpool traf bisweilen in jedem CL-Duell und hat alle 4 Spiele gewonnen.

Real Madrid stellt mit 1,36 Milliarden Euro den teuersten Kader in der Königsklasse und ist offensiv sehr gefährlich.

Zuletzt trennten sich beide Teams im Februar 2023 an der Anfield Road mit insgesamt sieben Toren.

Liverpool vs Real Madrid Quoten Analyse:

Auch den Buchmachern ist die starke momentane Form der Recken aus Liverpool nicht verborgen geblieben. Am klassischen Wettmarkt „1x2″ zeichnet sich eine Tendenz zum Heimsieg ab. Dieser wird mit durchschnittlichen Liverpool Real Madrid Quoten von 1,82 bewertet. Die Blancos verloren das bisher einzige Auswärtsspiel in der Königsklasse. Sollte es zum ersten Sieg in der Ferne kommen, steht teilweise der bis zu vierfache Wetteinsatz im Raum.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Wettanbieter mit deutscher Lizenz zeigen für diesen Spielausgang durchschnittliche Liverpool Real Madrid Wettquoten von 1,50 auf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Real Madrid Prognose: Können die Königlichen Liverpool stoppen?

Nach vier Champions-League-Spieltagen grüßt Liverpool von der Tabellenspitze und gab sich im bisherigen Turnierverlauf keine Blöße. Alle vier Begegnungen endeten mit einem Erfolgserlebnis. Dabei war die Konkurrenz mit AC Milan (3:1), Bologna (2:0), RB Leipzig (1:0) und zuletzt Leverkusen (4:0) keineswegs zu verachten.

Vor allem defensiv machen die Reds einen sehr stabilen Eindruck und haben in den vier Paarungen nur ein Gegentor zugelassen. Somit wurden drei CL-Duelle als „Clean Sheet“ bestritten, was jedoch im Liverpool Real Madrid Tipp nicht erwartet wird.

An der Anfield Road hat Liverpool im bisherigen Turnierverlauf in zwei Duellen die Null gehalten. Die Offensive erzielte zu Hause satte sechs Tore. Trainer Arne Slot scheint genau der Richtige gewesen zu sein, um den Posten von Legende Jürgen Klopp zu übernehmen.

Eine Tatsache, die sich ebenfalls in der Premier League abzeichnet. Auch dort gaben sich die Reds keine Blöße und thronen nach zwölf Spieltagen einsam an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City ist mittlerweile auf satte acht Punkte angewachsen. Die letzten drei PL-Begegnungen wurden am Stück gewonnen. Dennoch hielten die Reds nur in einem der letzten drei Heimspiele im englischen Oberhaus die Null.

Liverpool - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 FC Southampton (A), 2:0 Aston Villa (H), 4:0 Bayer Leverkusen (H), 2:1 Brighton (H), 3:2 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 CD Leganes (A), 4:0 CA Osasuna (H), 1:3 AC Milan (H), 0:4 FC Barcelona (H), 5:2 Borussia Dortmund (H).

Letzte Spiele Liverpool vs. Real Madrid: 0:1 (A), 2:5 (H), 0:1 (H), 0:0 (H), 1:3 (A).

Real Madrid hat sich bereits am ersten Spieltag der Königsklasse nicht mit Ruhm bekleckert, mühte sich aber letztlich zu einem 3:1 gegen den deutschen Vizemeister aus Stuttgart. Im Anschluss leistete sich der amtierende CL-Gewinner jedoch einen Aussetzer in Lille und verlor mit 0:1.

Danach resultierte gegen Dortmund nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ein 5:2-Triumph. Zuletzt setzte es gegen AC Milan jedoch einen weiteren Dämpfer (1:3), der in der Liverpool vs. Real Madrid Prognose nicht ignoriert werden kann.

Trotz der durchwachsenen Leistungen ist die Offensive der Blancos keineswegs zu unterschätzen und brachte im bisherigen Turnierverlauf neun Tore zustande. Drei der vier Begegnungen in der Königsklasse endeten mit beiderseitigen Treffern und lassen auf Tore von beiden Seiten schließen. Auch auf nationaler Ebene ging es zuletzt für die Recken von Trainer Carlo Ancelotti wieder bergauf. Vier der letzten fünf Liga-Duelle wurden siegreich gestaltet. Mit einem Spiel weniger auf dem Konto beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Barcelona nur mehr vier Zähler.

Wer das Maximum aus seinem Liverpool Real Madrid Tipp herausholen möchte, könnte den Bet-at-home Gutschein nutzen. Der Bookie mit deutscher Lizenz verdoppelt die erste Einzahlung bis zu 100 Euro.

So seht ihr Liverpool - Real Madrid im TV oder Stream:

27. November 2024, 21:00 Uhr, Anfield, Liverpool (England)

Übertragung Stream: DAZN

Die Champions-League-Partie zwischen Liverpool und den Königlichen aus Madrid wird live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Dabei besteht die Möglichkeit, die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz zu verfolgen.

Liverpool vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Caoimhin Kelleher - Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Darwin Núñez, Cody Gakpo

Ersatzbank Liverpool: Vítězslav Jaroš, Ben Davies, Joe Gomez, Jarell Quansah, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott, Luis Díaz

Startelf Real Madrid: Thibaut Courtois - Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Endrick

Ersatzbank Real Madrid: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Luka Modrić, Brahim Díaz, Jesús Vallejo, Ferland Mendy, Diego Aguado

Liverpools Kader ist mit erstklassigen Spielern bestückt. Vor allem in der Offensive sorgte Mohamed Salah mit zehn Toren in zwölf PL-Spielen für Aufsehen. In der Königsklasse brachte er bisweilen erst einen Treffer zustande. In dieser ist Luis Diaz mit drei Toren der beste Angreifer. Gegen Southampton saß der Kolumbianer lediglich auf der Bank. Ob der 27-Jährige im Spitzenspiel mit Real Cody Gakpo aus der Startelf verdrängt, wird sich zeigen.

Die Königlichen aus Madrid müssen in der Offensive auf Rodrygo und Vinicius Junior verzichten. Vor allem der Ausfall von Letzterem dürfte Carlo Ancelotti treffen. Der Brasilianer ist nämlich mit acht Toren im spanischen Oberhaus Reals bester Angreifer. In der Königsklasse schenkte der Linksaußen der Konkurrenz schon vier Buden ein. Für ihn wird in der Liverpool Real Madrid Prognose vermutlich Endrick ins Sturmzentrum rücken.

Unser Liverpool - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Beide Teams gehören zur Elite im europäischen Vereinsfußball, dennoch schätzen wir die Reds aktuell stärker ein. Ein Umstand, der in erster Linie im Heimvorteil begründet liegt. Darüber hinaus spielten die Engländer aber auch die bessere Saison und holten in der Königsklasse zwölf Punkte in vier Spielen. Bei den Spaniern waren es nur halb so viele.

Dennoch verfügen die Blancos über erstklassige Offensivspieler und sind immer für ein Tor zu haben.