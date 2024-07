Lyngby BK – FC Kopenhagen Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2024

von SPORT1 Betting 21.07.2024 • 11:00 Uhr Lyngby BK – FC Kopenhagen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Superliga Dänemark Wette | Startet der Rekordmeister siegreich?

Unser Lyngby BK - FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Superliga Dänemark Spiel am 22.07.2024 lautet: Bereits vor dem Kick-off unterliegt das Match einer klaren Rollenverteilung. Auch in unserem Wett Tipp heute schließen wir uns der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter an.

In der vergangenen Spielzeit reichte es für den dänischen Rekordmeister aus Kopenhagen nur für Rang 3 und somit wurde die Meisterschaft deutlich verpasst. Ein Umstand, der sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen soll. Mit einem Sieg zum Saisonauftakt wäre ein erster Schritt in Richtung Tabellenspitze vollzogen. In unserem Lyngby BK FC Kopenhagen Tipp sehen wir den FCK klar in der Favoritenrolle und tendieren zu weniger als 4,5 Toren.

Für „Sieg Kopenhagen & Unter 4,5 Tore“ gewährt Winamax eine Quote von 1.94.

Darum tippen wir bei Lyngby BK vs FC Kopenhagen auf „Sieg Kopenhagen & Unter 4,5 Tore“:

Die Blau-Weißen holten in der letzten Spielzeit 23 Punkte weniger als Kopenhagen.

Mit 75,45 Millionen Euro zeichnet sich der FCK durch mehr als den 7-fachen Kader-Marktwert der Hausherren (10,2 Mio.) aus.

Keines der letzten vier Heimspiele gegen den dänischen Rekordmeister gewann LBK (1U, 3N).

Lyngby BK vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Laut Bewertung der Wettanbieter ist alles andere als ein Sieg der Gäste als Überraschung einzustufen. Absolut nachvollziehbar, da Kopenhagen bereits seit Oktober 2017 nicht mehr in Lyngby-Hallen verloren hat. Drei der letzten vier Gastauftritte brachten Erfolgserlebnisse mit sich.

Entgegen unserer Einschätzung tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Match und gehen von drei oder mehr Toren aus. Winamax gewährt für diesen Spielausgang eine Lyngby BK FC Kopenhagen Wettquote von 1,58.

Lyngby BK vs. FC Kopenhagen Prognose: Sorgt der Underdog für eine Überraschung?

Nach dem Aufstieg 2022 galt es, für das Team aus Lyngby in erster Linie die Klasse zu halten. Eine Aufgabe, die in jedem Fall gemeistert wurde. Nach 32 Spielen stand am Ende der vierte Platz in der Relegationsrunde zu Buche. Der Vorsprung zur Abstiegszone betrug vier Punkte.

Dennoch zeigte sich der zweimalige dänische Meister vor allem defensiv sehr anfällig und kassierte satte 53 Gegentore in 32 Spielen. Mehr als 80 Prozent der Liga-Ansetzungen brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.

Dass letztlich die Klasse gehalten werden konnte, war in erster Linie der Heimstärke zu verdanken. Sechs der neun Saisonerfolge kamen nämlich vor heimischer Kulisse zustande. Dennoch zeigte sich die Defensive zu Hause ebenfalls anfällig und kassierte 20 Gegentore in 16 Partien. Für den neuen Übungsleiter Morten Karlsen, der sein Amt Anfang Juli antrat, gilt es für defensive Stabilität zu sorgen.

Lyngby BK - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyngby BK: 0:0 Hvidovre IF (A), 3:1 Viborg FF (H), 0:1 Vejle BK (A), 2:1 Odense BK (A), 2:1 Randers FC (H).

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 2:1 Randers FC (H), 1:1 FC Nordsjaelland (H), 2:3 Aarhus GF (A), 1:2 FC Midtjylland (H), 3:1 Bröndby IF (A).

Letzte Spiele Lyngby BK vs. FC Kopenhagen: 0:4 (A), 1:2 (H), 0:3 (A), 0:3 (H), 1:3 (A).

Nachdem Kopenhagen zweimal in Folge die nationale Meisterschaft geholt hatte, reichte es in der letzten Saison hinter Bröndby und Midtjylland „nur“ für den dritten Platz. Vor allem zum Ende der Saison war mit nur einem Zähler aus drei Spielen ein deutlicher Leistungsabfall zu vernehmen.

Die Mission für die aktuelle Spielzeit ist zweifelsohne klar: die 16. dänische Meisterschaft soll her. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu gelangen, ist ein erfolgreicher Einstieg in die neue Saison als fundamental zu betrachten. Auswärts ist der FCK keineswegs zu unterschätzen.

In der vergangenen Saison wurden neun der 16 Fernduelle in der Superliga siegreich gestaltet. Darüber hinaus standen drei Remis und vier Niederlagen zu Buche. Nur Bröndby war auswärts erfolgreicher. Mit 34 Treffern stellte der Rekordmeister die beste Offensive in den gegnerischen Stadien. 75 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Terrain brachten weniger als 4,5 Tore mit sich. In vier der insgesamt 16 Auswärtsspielen sollte die Null gehalten werden. In 20 der insgesamt 33 Liga-Paarungen erzielte Kopenhagen den ersten Treffer.

Mit 75,45 Millionen Euro zeichnet sich Kopenhagen durch den mit Abstand wertvollsten Kader im dänischen Oberhaus aus und wird bereits vor dem Start der Saison als heißer Kandidat auf den Titel bei den zahlreichen Wettanbietern gehandelt.

Unser Lyngby BK – FC Kopenhagen Tipp: Sieg Kopenhagen & Unter 4,5 Tore

Spielerisch ist der dänische Rekordmeister den Hausherren spürbar überlegen und verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Nach einer durchwachsenen Saison gilt es, diese zum Auftakt der neuen Spielzeit auf den Platz zu bringen.

Wir gehen davon aus, dass Trainer Jacob Neestrup dieses Unterfangen gelingt. Alles andere als ein Auswärtssieg würde bei uns für eine Überraschung sorgen.