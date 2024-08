Magdeburg - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.24

von SPORT1 Betting 02.08.2024 • 14:00 Uhr Magdeburg - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt die SVE gegen den FCM weiter ungeschlagen?

Unser Magdeburg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Eine nicht leicht einzuschätzende Begegnung erwartet uns an der Elbe. Wir tendieren daher in unserem Wett Tipp heute zu einer Torwette.

Der 1. FC Magdeburg empfängt zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison die Gäste von der SV Elversberg. In der letzten Spielzeit trafen die beiden Klubs erstmals aufeinander und die SVE konnte in beiden Duellen ungeschlagen bleiben. In der Endabrechnung fand man beide Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte. Zum Abschluss der letzten Saison stimmten die Ergebnisse bei beiden Teams nicht und auch für das direkte Duell am ersten Spieltag gestaltet sich die Magdeburg Elversberg Prognose als schwierig.

Wir tendieren letztlich zu einer Torwette und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,57 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Elversberg auf „Beide Teams treffen“:

Magdeburg gewann zum Abschluss der Vorsaison nur eines der letzten 11 Spiele.

Elversberg musste in der letzten Zweitliga-Rückrunde die meisten Gegentreffer hinnehmen.

Insgesamt kassierte der FCM in der letzten Spielzeit 54 Gegentore und die SVE 63 Gegentreffer.



Magdeburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Verhältnismäßig deutlich sehen die Wettanbieter die Gastgeber in diesem Duell vorne. Wer sich für einen Tipp auf Heimsieg entscheidet, der darf entsprechende Magdeburg Elversberg Wettquoten von höchstens 1,98 erwarten. Wetten auf einen Auswärtssieg werfen dagegen Quoten von bis zu 3,60 ab.

Bei solchen Quoten sind auch Wetten auf die „Doppelte Chance“ immer noch interessant. So erhält man für die „Doppelte Chance X2″ immer noch interessante Wettquoten um 1,84. Für uns wäre das am ersten Spieltag definitiv eine Option, allen voran dann, wenn man diesen Tipp als Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Elversberg Prognose: Wird die SVE unterschätzt?

Hätte die Konkurrenz besser gepunktet, dann wäre es für den 1. FC Magdeburg wohl ziemlich eng geworden mit dem Klassenerhalt. Auch so beendeten die Elbstädter die letzte Saison mit nur sechs Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Von den letzten elf Ligaspielen hatten sie nur ein einziges gewonnen (5U, 5N).

In der Tabelle dieser letzten elf Spieltage belegte der FCM mit gerade einmal acht Punkten den vorletzten Platz. Nur der spätere Absteiger Wehen Wiesbaden war in diesem Zeitraum noch schlechter (5 Punkte).

Schuld an der insgesamt schwachen Rückrunde waren unter anderem die gerade mal 16 Treffer, die Magdeburg in der kompletten Rückserie erzielte. In der Hinrunde kam der Klub noch auf 30 Tore. Zum Auftakt könnte mit Baris Atik der beste Vorlagengeber des FCM (10 Assists in der letzten Spielzeit) ausfallen, der sich im Testspiel gegen Norwich City (1:0) verletzte.

Zudem fehlten vier weitere potentielle Stammkräfte am Donnerstag im Training. Insgesamt kann Magdeburg bislang elf Neuzugänge verzeichnen. Auf der anderen Seite verließen mit Daniel Elfadli und Leon Bell Bell zwei wichtige Stützen den Verein. Die Vorbereitung war mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage insgesamt positiv.

Magdeburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:4 Sampdoria Genua (N), 1:0 Norwich City (N), 1:1 Bochum (H), 4:0 FC Zürich (N), 1:1 FC Bayern II (N)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Viktoria Köln (H), 1:3 Hoffenheim (N), 4:1 KAS Eupen (N), 0:1 Fortuna Sittard (N), 3:1 Eintracht Trier (N)

Letzte Spiele Magdeburg vs Elversberg: 0:0 (A), 1:2 (H)

Die Vorbereitung der SV Elversberg war mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen weniger erfolgreich. Die schlechteste Nachricht mussten die SVE-Fans aber mit dem Abgang von Stammspieler Jannik Rochelt verkraften, der per gezogener Ausstiegsklausel kurz vor dem Saisonstart noch nach Hannover wechselte und damit eine große Lücke riss.

Neben ihm haben weitere Leistungsträger wie Paul Wanner oder Hugo Vandermersch den Verein verlassen. Ob die insgesamt sechs Neuzugänge, von denen der Großteil 21 Jahre oder jünger ist, die Abgänge kompensieren können, bleibt abzuwarten. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr in Liga Zwei ist auch dieses Mal der Klassenerhalt das Ziel.

Dafür müssen sich die Saarländer gegenüber der Rückrunde der letzten Spielzeit aber vor allem in der Defensive verbessern. Denn in dieser kassierte die SVE mit 34 Gegentreffern ligaweit die meisten. Allein in den letzten vier Auswärtspartien der Vorsaison hatte es trotz eines Sieges bei Meister St. Pauli (4:3) insgesamt 14 Gegentreffer gegeben.

Die beiden direkten Duelle mit dem FCM endeten mit einem torlosen Remis im Saarland und einem 2:1-Auswärtserfolg für die Elversberger an der Elbe. Drei Treffer halten wir auch am Samstag für recht wahrscheinlich. Für „Über 3,5 Tore“ gibt es aber zum Beispiel bei Intertops viel lukrativere Wettquoten von 2,57. Mit dem Intertops Gutschein könnt ihr euer Risiko minimieren.

Unser Magdeburg - Elversberg Tipp: „Beide Teams treffen“

Der Heimvorteil spricht sicherlich für den FCM. Allerdings wird mit Atik aller Voraussicht nach ein Schlüsselspieler ausfallen. Die Elversberger galten bereits in der letzten Saison als heißer Abstiegskandidat, spielten dann aber eine starke Runde, die auf Platz elf endete. In der Auswärtstabelle stand die SVE zum Abschluss sogar auf Rang acht und blieb außerdem in beiden Duellen mit Magdeburg ungeschlagen. Wir trauen daher den Gästen einen Punkt durchaus, mindestens einen Treffer aber mehr als nur zu. Den sollte allerdings auch der Gastgeber zustande bringen, weshalb wir uns am Ende für die vermeintlich sicherere Torwette entscheiden.