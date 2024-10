Mainz - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 11:00 Uhr Mainz - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Was macht Mainz ohne Jonathan Burkardt?

Unser Mainz - Bayern Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 30.10.2024 lautet: Das letzte Aufeinandertreffen entschied Bayern mit 8:1 für sich. Im Wett Tipp heute wird es ebenfalls ein klarer Sieg der Münchner.

Die Gefahr gegnerischer Konter ist FCB-Trainer Vincent Kompany bewusst. Ein Gegentor nimmt der Belgier gerne in Kauf, wenn dafür die Offensive weiterhin auf ihrem bisherigen Niveau abliefert. Zumindest in unserer Mainz Bayern Prognose wird den Münchnern ihre favorisierte Herangehensweise nicht schaden.

M05-Coach Bo Henriksen muss vorerst auf Jonathan Burkardt verzichten. Ohne ihren besten Angreifer fehlt den Mainzern die wichtigste Komponente für die offensive Spielidee. Wir erwarten im Mainz Bayern Wett Tipp heute einen unaufgeregten deutschen Rekordmeister und spielen bei Betano eine Quote von 1,70 für „Sieg Bayern (HC -1)“.

Darum tippen wir bei Mainz vs Bayern auf „Sieg Bayern (HC -1)“:

Bayern gewann 4 der letzten 5 direkten Duelle mit mindestens 2 Toren Differenz.

Die Münchner erzielten in den ersten 12 Pflichtspielen 43 Tore.

Mainz gewann in dieser Saison noch kein Heimspiel (2U, 3N).

Mainz vs Bayern Quoten Analyse:

Vertraut ihr den Einschätzungen der deutschen Wettanbieter, kommt ihr beim Blick auf die Mainz Bayern Wettquoten nicht um ein Weiterkommen der Münchner herum. Bayern bringt euch bei einem Auswärtssieg Quoten von unter 1,30 ein.

Im Gegensatz dazu schießen die Mainz Bayern Quoten für Wetten in Richtung der Gastgeber durch die Decke. Der FSV wartet noch auf den ersten Heimsieg der Saison (2U, 3N) und jagt mit Siegquoten von knapp unter 10,0 einem unrealistischen Ziel in dieser Paarung hinterher.

Mainz vs Bayern Prognose: FCB mit besten Erinnerungen ans letzte Duell

Mainz bekam in den meisten der letzten Duelle mit Bayern einen auf den Deckel. Die höchste Klatsche gab es im jüngsten Aufeinandertreffen. Am 25. Spieltag der Vorsaison unterlag der FSV mit 1:8 gegen den deutschen Rekordmeister.

Harry Kane erzielte damals einen Dreierpack und nutzte ausnahmslos jede Lücke, die ihm von der M05-Verteidigung geboten wurde. Seine aktuelle Form sollte die Gastgeber auf jeden Fall beunruhigen.

Der englische Nationalstürmer erzielte bisher 15 Treffer in zwölf Pflichtspielen. Trotzdem ist er nur eines von vielen Puzzlestücken im FCB-Angriff, das von Vincent Kompany an der richtigen Stelle eingesetzt wird.

Bayern gewann bislang acht von zwölf Pflichtspielen unter dem belgischen Trainer und war vor dem gegnerischen Tor nicht zu bremsen. Insgesamt erzielte die FCB-Offensive 43 Treffer bei 12 Auftritten.

Mainz - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Gladbach (H), 0:2 RB Leipzig (H), 3:0 St. Pauli (A), 0:2 Heidenheim (H), 3:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:0 Bochum (A), 1:4 Barcelona (A), 4:0 VfB Stuttgart (H), 3:3 Frankfurt (A), 0:1 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Bayern: 1:8 (A), 1:3 (H), 3:1 (H), 0:4 (H), 2:6 (A)

Viele Gegentore durch die Bayern ist der FSV zuletzt leider gewohnt gewesen. Mainz verlor vier der fünf vorangegangenen Vergleiche mit mindestens zwei Tore Unterschied. Insgesamt erlaubten die Gastgeber 22 Gegentreffer in diesen fünf Paarungen.

M05-Trainer Bo Henriksen hat ein wenig von seiner Energie an der Seitenlinie verloren - zumindest in der Mewa Arena. Mainz wartet in dieser Spielzeit noch auf den ersten Heimsieg (2U, 3N) und hat ein deutlich negatives Torverhältnis (3:8).

Top-Stürmer Jonathan Burkardt (5 Saisontore) war bis jetzt für knapp 42 Prozent der Bundesliga-Tore des FSV verantwortlich, wird die nächsten Wochen aber fehlen.

Seine Präsenz in der Sturmspitze wird gegen den FCB schmerzlich vermisst werden. Selbst mit dem neuen DFB-Angreifer erarbeitete sich Mainz erst 14 Großchancen in der Bundesliga (16.) und strahlte deutlich zu wenig Gefahr in der Offensive aus.

Im Vergleich zu Bayern (32 Großchancen) ist das ein gigantischer Unterschied, der sich ebenso in den erwartbaren Bundesliga-Treffern finden lässt.

So seht ihr Mainz - Bayern im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 20.45 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Vincent Kompany hat FCB-Neuzugang Michael Olise optimal in seine Offensiv-Ideen eingebaut und vom Franzosen bis jetzt 7 Scorer-Punkte im deutschen Oberhaus erhalten.

Die individuellen Qualitäten von Olise sind bei unserer Mainz Bayern Prognose ein Teil der Rechnung, zumal sie auch zu den meisten erwartbaren Treffern der Bundesliga (19,4 xG) geführt haben. Mainz erzielte nicht einmal die Hälfte von diesem Wert (9,6 xG).

Mainz vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner, Kohr, Jenz, Leitsch, Caci, Amiri, Sano, Mwene, Lee, Nebel, Sieb

Ersatzbank Mainz: Batz, Bell, Widmer, da Costa, Gleiber, Barkok, Hong, Weiper

Startelf Bayern: Ulreich, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Neuer, Dier, Guerreiro, Aznou, Goretzka, Gnabry, Tel, Sane, Müller

Schon in der ersten Runde wäre Mainz beinahe gescheitert. Zu Gast in Wiesbaden retteten sich die 05er nach einem 0:1-Rückstand noch in die Verlängerung und gewannen dort schließlich mit 3:1.

Die Münchner strahlten im ersten Pokal-Auftritt große Dominanz aus und zerlegten Ulm in seine Einzelteile (4:0). Insofern lässt sich auch über den Mainz Bayern Tipp „Sieg Bayern (HC -2)“ zu Quoten bis 2,50 nachdenken. Wem das zu riskant ist, der könnte dafür auf eine Gratiswette zurückgreifen.

Unser Mainz - Bayern Tipp: „Sieg Bayern (HC -1)“

Nicht in jedem Spiel konnte Bayern bis jetzt gewinnen, doch der spielerische Ansatz von Vincent Kompany sowie die neu entdeckte Intensität im Auftritt der Münchner werden ausreichen, um gegen Mainz einen souveränen Auswärtssieg einzufahren.