Mainz - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

Mainz - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holt der BVB seinen ersten Auswärtssieg?

Unser Mainz - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Die Schwarz-Gelben aus dem Ruhrpott sind in der Fremde auf nationaler Ebene als Totalausfall zu bewerten, werden in unserem Wett Tipp heute in Mainz aber nichts unversucht lassen, drei Punkte mitzunehmen.

Dortmund mühte sich unter der Woche in der Königsklasse gegen Sturm Graz zu einem knappen 1:0-Erfolg und holte somit den dritten Sieg im vierten CL-Duell. Auf nationaler Ebene will der BVB in Mainz an diesen Erfolg anknüpfen und den dritten Pflichtspielsieg in Serie einfahren. Der FSV Mainz 05 wartet seit nunmehr drei Liga-Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis und wird trotz Heimvorteils in unserer Mainz Dortmund Prognose keinen leichten Stand haben.

Die Schwarz-Gelben haben gehörig Rückenwind und werden den Schwung aus der Königsklasse mit in die Bundesliga nehmen. Unser Mainz Dortmund Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Mainz vs Dortmund auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Mainz hat keines seiner 5 BL-Heimspiele gewonnen.

Der BVB liegt in der Tabelle 8 Ränge vor Mainz und holte 6 Punkte mehr.

6 der letzten 7 Gastauftritte in der Mewa-Arena gingen an Schwarz-Gelb.

Mainz vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Wettanbieter legen sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf keinen klaren Favoriten fest. Dennoch ist die spielerische Überlegenheit des BVB den Bookies nicht entgangen. Der Auswärtssieg bringt bei den Mainz Dortmund Quoten den durchschnittlich doppelten Wetteinsatz mit sich. Ein verlockendes Angebot, da die Recken aus dem Ruhrpott sechs der letzten sieben Duelle auf Mainzer Boden gewonnen haben.

Unabhängig vom Austragungsort endeten fünf der letzten sieben Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter, darunter einige mit zusätzlichem Sportwetten Bonus, zu einem offensiv geführten Kräftemessen, das drei oder mehr Tore mit sich bringt. Für diesen Spielausgang werden durchschnittliche Mainz Dortmund Wettquoten von 1,60 serviert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Dortmund Prognose: Klettert der BVB in der Tabelle weiter nach oben?

Mit nur einem Sieg an den vergangenen fünf Liga-Spieltagen kriselt es bei den Recken aus Rheinland-Pfalz derzeit gewaltig. Dem 3:0 bei Aufsteiger St. Pauli stehen auf der anderen Seite zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

Zuletzt wurden die Punkte mit Gladbach (1:1) und Freiburg (0:0) geteilt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf nur zwei Punkte geschrumpft und nun steht auch noch der Mainz gegen Dortmund Tipp bevor.

Im eigenen Stadion sind die Leistungen schlichtweg als enttäuschend zu bezeichnen. Nach fünf Heimspielen muss die Elf von Trainer Bo Henriksen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis warten (2U, 3N). Defensiv ist noch deutlich Luft nach oben.

In keinem einzigen Match auf heimischem Boden wurde hinten die Null gehalten. In zwei der bisherigen Heimspiele im deutschen Oberhaus wurde ein eigener Treffer verpasst. In unserer Mainz Dortmund Prognose ist mit keinem Erfolgserlebnis der 05er zu rechnen.

Mainz - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:0 Freiburg (A), 0:4 Bayern München (H), 1:1 Gladbach (H), 0:2 RB Leipzig (H), 3:0 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Sturm Graz (H), 2:1 RB Leipzig (H), 0:1 n.V. Wolfsburg (A), 1:2 FC Augsburg (A), 2:5 Real Madrid (A).

Letzte Spiele Mainz vs. Dortmund: 3:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (A), 1:2 (H), 0:1 (H).

In der vergangenen Saison rutschten die Schwarz-Gelben aus Dortmund als Tabellen-Fünfter nur mit viel Mühe in die Königsklasse. Auch diesmal sieht es für die Borussen nicht wirklich besser aus. Derzeit ist der BVB auf Rang 5 anzutreffen und spielt eine sehr durchwachsene Saison. Der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Bayern beträgt mittlerweile sieben Punkte.

Die bisherigen Saison-Ergebnisse lesen sich wie ein stetiges Auf und Ab. Mal gewinnen die Recken aus dem Ruhrpott, um am kommenden Spieltag prompt eine Pleite zu kassieren. Zuletzt stand im heimischen Signal Iduna Park ein starker 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig zu Buche. Auswärts sahen die Schwarz-Gelben jedoch keine Sonne und holten bisher nur einen Punkt in vier Fernduellen.

Satte neun Gegentore musste die Elf von Trainer Nuri Sahin in der Fremde hinnehmen. Die Offensive erzielte auf der anderen Seite lediglich drei Tore. Drei der vier Auswärtsspiele brachten im deutschen Oberhaus beiderseitige Tore mit sich.

So seht ihr Mainz - Dortmund im TV oder Stream:

09. November 2024, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz (Deutschland)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Da es sich um ein Samstagsspiel handelt, liegen die Übertragungsrechte für diese Begegnung bei Sky.

Um das Match zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender erforderlich.

Mainz vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, Bell, Leitsch - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Nebel, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, da Costa, Veratschnig, Widmer, Barkok, Hong, Onisiwo, Sieb, Vidovic, Weiper

Startelf Dortmund: A. Meyer - P. Groß, Can, Anton, N. Schlotterbeck - F. Nmecha - Sabitzer, Brandt - Beier, Malen - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Kobel, Lotka, Ostrzinski, Kabar, Lührs, Mané, Ryerson, Yan Couto, Azhil, Campbell, Jessen, Reyna, Elongo-Yombo, Gittens, Paulina

Bei den Mainzer feierte Jonathan Burkardt nach seiner Verletzungspause für 45 Minuten gegen Freiburg seine Rückkehr, konnte aber keinen Treffer erzielen. Dennoch ist der Mittelstürmer mit fünf Toren nach wie vor der beste Angreifer bei den 05ern.

Bei den Dortmundern lichtet sich langsam aber stetig das Lazarett in der Mainz Dortmund Prognose. Mit Waldemar Anton, Yan Couto, Julian Ryerson sowie Gregor Kobel könnten vier verletzte Spieler zurückkehren. Als Mann für die wichtigen Tore gilt beim BVB Serhou Guirassy. Der Neuzugang ist mit fünf Treffern der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Unser Mainz - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Dortmund verfügt über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen, konnte diese aber in der aktuellen Bundesliga-Saison auswärts noch nicht auf den Platz bringen. Dennoch geben die letzten beiden Heimsiege gegen RB Leipzig und Sturm Graz Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, zumal die 05er auf heimischem Boden weiterhin sieglos sind und auch gegen den BVB keinen leichten Stand haben werden. Ein Remis ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Aufgrund der defensiven Probleme beider Bundesligisten rechnen wir mit einem engen Spiel, das Tore auf beiden Seiten sowie Vorteile für die Gäste mit sich bringt.