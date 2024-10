Mainz - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2024

SPORT1 Betting 24.10.2024 • 11:00 Uhr Mainz - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Serie der Fohlen weiter?

Unser Mainz - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.10.2024 lautet: Die 05er sind 2024/25 noch ohne Heimsieg. Ob es am Freitag mit dem ersehnten Heim-Dreier klappt, ist noch unklar. Ein Punkt sollte im Wett Tipp heute aber mindestens möglich sein.

Mönchengladbach feierte am vergangenen Spieltag einen 3:2-Heimsieg gegen Heidenheim. Am Freitagabend sind die Fohlen in Mainz zu Gast und wollen beim FSV endlich eine quälend lange Serie beenden. Denn seit über zweieinhalb Jahren und insgesamt 21 Versuchen konnten die Borussen innerhalb einer Saison keine zwei Dreier mehr in Folge holen.

In diesem Zeitraum steht die Bilanz im Anschluss an einen Sieg bei zwölf Niederlagen und neun Unentschieden. Doch auch dieses Mal sieht die Mainz Gladbach Prognose die Hausherren knapp vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,66 bei Betway den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Mainz vs Gladbach auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Mönchengladbach hat nur 4 der letzten 39 BL-Auswärtsspiele gewonnen

Mainz 05 ist gegen die Fohlen seit 7 Liga-Duellen ungeschlagen

Seit über zweieinhalb Jahren wartet die Borussia innerhalb einer Saison auf 2 Siege hintereinander

Mainz vs Gladbach Quoten Analyse:

Eine große Hilfe sind die Mainz vs Gladbach Quoten nicht. Denn die besten Buchmacher, die für ihre Kunden auch immer wieder Gratiswetten im Angebot haben, können sich bei der Partie für keinen klaren Favoriten entscheiden.

Für einen Heimsieg bewegen sich die Quoten zwischen Werten von 2,20 und 2,27. Doch auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier des Auswärtsteams auch nur Mainz gegen Gladbach Wettquoten im Schnitt von etwa 3,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Gladbach Prognose: Holen die 05er den ersten Heim-Dreier?

Vergangene Saison hatte der FSV kein Heimspiel unter Trainer Bo Henriksen verloren. 2024/25 stehen die Mainzer nach vier Partien in der Mewa-Arena aber nur bei einem Punkt. Lediglich 2020/21 blieb man zum Auftakt einer neuen Saison länger ohne Heimsieg (9 Partien). Das 0:2 am vergangenen Wochenende gegen Leipzig war die dritte Heimpleite in Serie. Die personell veränderte Dreierkette ließ gegen RB wenig zu. Allerdings fehlte den Rheinhessen gegen das Bollwerk der Gäste die Durchschlagskraft in der Offensive. So hat man drei der letzten fünf BL-Spiele verloren (2S) und will im Mainz Gladbach Tipp zurück auf die Siegerstraße.

Das sind mehr Pleiten als in den ersten 15 Partien unter Coach Henriksen (2). Trotzdem ist bei den Nullfünfern noch alles im grünen Bereich. Das liegt vor allem daran, dass man sieben von insgesamt acht Punkten in der Fremde holte. So hat man vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Zudem hat man den xG-Wert von 7,9 um 3,1 Tore übertroffen. Lediglich die Bayern (+6.8) und Wolfsburg (+4.1) können hier bessere Zahlen vorweisen. Unter Henriksen gab es noch keine zwei Pleiten in Serie. Die Abwehr macht aber ein paar Sorgen. Nur Frankfurt (135) hat bisher mehr Schüsse zugelassen als Mainz (130).

Mit dem 3:2-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Heidenheim verschaffte sich Gladbach-Trainer Gerardo Seoane nach einem schwachen Saisonstart wieder etwas Luft. Gegen den FCH hatte das Spiel der Fohlen durch die Rückkehr von Honorat und Hack deutlich mehr Tiefe, wodurch auch Neo-Nationalspieler Tim Kleindienst besser eingebunden war und zwei Treffer beisteuern konnte. Damit steht die Borussia in dieser Saison bei drei Siegen. Das sind jetzt schon mehr als in der kompletten Rückrunde 2023/24 (2). Es bleiben aber genug Baustellen.

Neun Punkte reichen nur für Rang 11. Die Abschluss-Effizienz der Fohlen ist die schwächste in der Bundesliga. Bei einem xG-Wert von 13,0 kommt man lediglich auf zehn Treffer. Auch in der Fremde tut sich das Team schwer und konnte nur vier der letzten 39 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen. An einem Freitag reichte es in den jüngsten sieben Partien gerade mal für einen Sieg (3U, 3N). In einer Tabelle der ersten Hälfte steht Gladbach mit vier Punkten auf dem vorletzten Rang. In einem Ranking nach dem Seitenwechsel reichen 13 Zähler dagegen für Platz 3.

Mainz - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:2 RB Leipzig (H), 3:0 St. Pauli (A), 0:2 Heidenheim (H), 3:2 Augsburg (A), 1:2 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:2 Heidenheim (H), 5:0 SC Verl (A), 1:2 Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H), 0:2 Eintracht Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Gladbach: 1:1 (H), 2:2 (A), 4:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A)

Nach 43 Duellen führt Gladbach die Bilanz gegen Mainz mit 17 Erfolgen zu zwölf Niederlagen an (14U).

Zu Gast bei den Rheinhessen ist die Statistik mit jeweils sieben Siegen und sieben Unentschieden komplett ausgeglichen. Die Nullfünfer sind allerdings laut Mainz vs. Gladbach Prognose seit sieben Bundesliga-Spielen gegen die Fohlen ungeschlagen (3S, 4U).

Mainz-Profi Nadiem Amiri spielt besonders gerne gegen Mönchengladbach. Gegen keinen anderen Verein erzielte der Mittelfeldmann mehr Tore (5).

Dieses Wissen nutzen wir für den Mainz Gladbach Tipp „Amiri trifft“ und bekommen dafür in der Winamax App eine Quote von 4,70.

So seht ihr Mainz - Gladbach im TV oder Stream:

25. Oktober 2024, 20:30 Uhr, Mewa-Arena, Mainz

Übertragung Stream: DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN wird das Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream zeigen. Die Übertragung der Partie beginnt schon um 20 Uhr mit den Vorberichten.

Der Anpfiff in der Mewa-Arena von Mainz erfolgt dann am Freitag um 20:30 Uhr.

Mainz vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Jenz, Leitsch - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Sieb, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Bell, Barkok, Gleiber, Hong, Nebel, Weiper, Vidovic, Widmer

Startelf Gladbach: Nicolas - Lainer, Friedrich, Itakura, Scally - Reitz, Weigl, Honorat, Plea, Hack - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel (Tor), Ullrich, Fukuda, Ranos, Stöger, Cvancara, Sander, Neuhaus, Chiarodia

Gladbach muss am Freitag laut Mainz gegen Gladbach Prognose ohne Profis wie Elvedi, Netz, Ngoumou und Omlin auskommen.

Bei den Hausherren fehlen verletzungsbedingt Spieler wie Hanche-Olsen, Veratschnig und Onisiwo.

Unser Mainz - Gladbach Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Leistung der Fohlen am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim macht eigentlich Hoffnung. Vor allem die Offensive sah deutlich besser aus. Doch was der Mannschaft seit über zweieinhalb Jahren komplett abgeht, ist die Konstanz.

Zudem taten sich die Gladbacher zuletzt in der Fremde auch immer wieder schwer. Die Mainzer können dagegen in der jüngsten Vergangenheit auf eine gute Bilanz gegen die Borussia zurückblicken. So trauen wir den Gästen am Freitag nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.