Mainz - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 06:00 Uhr Mainz - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Gewinnt Svensson bei seiner Rückkehr nach Mainz?

Unser Mainz - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Der FSV war zu Hause zuletzt stark, allerdings gab es gegen die Eisernen in der Vergangenheit nicht viel zu holen. In unserem Wett Tipp heute kombinieren wir diese Aspekte zu einer Torwette.

Von Januar 2021 bis Anfang November 2023 war Bo Svensson Trainer des FSV Mainz 05. Jetzt kehrt der Übungsleiter zurück an den Bruchweg - allerdings in anderer Funktion. Svensson trainiert nämlich seit dieser Spielzeit Union Berlin und ist mit den Eisernen zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu Gast bei seinem alten Klub. Für unsere Mainz Union Berlin Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die letzten direkten Duelle und die brachten in der Regel immer Tore für beide Klubs mit sich.

Das greifen wir auf und entscheiden uns für den Mainz Union Berlin Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Mainz vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend konnte Mainz in 8 Pflichtspielen in Folge treffen.

Union Berlin ist seit 6 direkten Aufeinandertreffen ungeschlagen.

In 5 der letzten 6 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Mainz vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter aus Deutschland schlägt zu Gunsten der Nullfünfer aus. Während sich die Mainz Union Berlin Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bei einer 2,00 einpendeln, erreichten die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg ziemlich genau die doppelten Werte.

Ein torreiches Spiel erwarten die Buchmacher nicht. Die Mainz Union Berlin Wettquoten für die Option „Über 2,5 Tore“ knacken bereits die Marke von 2,00. Die Gegenwette ist mit Werten um 1,65 quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Union Berlin Prognose: Duell auf Augenhöhe

Keines der letzten neun Liga-Spiele in der vergangenen Saison hatten die Mainzer verloren. In dieser Spielzeit machten sie erstmal so weiter, auch wenn es schwieriger war als gedacht. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann der FSV bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden erst in der Verlängerung mit 3:1.

Dabei hätte es gar nicht so weit kommen müssen, denn bereits in der regulären Spielzeit waren die Nullfünfer angesichts eines Chancen-Verhältnisses von 14:2 und fast 70 Prozent Ballbesitz das spielbestimmende Team. Doch erst in der Verlängerung zeigten sie sich effizient, als beide Schüsse auf den Kasten des SVWW auch hinein gingen.

Saisonübergreifend blieb der der Verein aus der Karnevalsstadt damit auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Zieht man die Partien aus der Vorbereitung ebenfalls noch hinzu, dann haben die Mainzer sechs ihrer letzten sieben Begegnungen gewonnen. In elf ihrer letzten zwölf Spiele erzielten sie zudem mindestens ein eigenes Tor.

Zu Hause blieb der FSV in den letzten acht Liga-Spielen der Saison 2023/24 ungeschlagen und kam dabei auf fünf Siege und drei Remis. Dennoch würden wir einen Mainz Union Berlin Tipp in Richtung der Gastgeber nicht anspielen. Denn auf der Trainerbank der Gäste sitzt ein Mann, der den Klub noch bestens kennen dürfte.

Mainz - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1, 3:1 n.V. Wehen Wiesbaden (A), 3:1 Montpellier (H), 3:1 Preußen Münster (H), 0:3 Trier (A), 8:0 Basara Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:0 Greifswalder FC (A), 1:1 Real Sociedad (H), 0:4 Lyon (H), 4:4 Glasgow Rangers (H), 3:2 Dynamo Kiew (N)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Union Berlin: 1:1 (H), 1:4 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:3 (A)

Die Rede ist von Bo Svensson, der nach einigen Misserfolgen im November 2023 am Bruchweg entlassen wurde. Nach einer etwa achtmonatigen Pause hat der Däne nun das Ruder bei Union Berlin übernommen. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt war noch viel Luft nach oben.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzten sich die Eisernen beim Regionalligisten Greifswalder FC nur knapp mit 1:0 durch. Der Sieg war hochverdient, allerdings hat man gesehen, dass noch nicht alles rund läuft bei den Berlinern. Alles andere als rund lief es bekanntlich auch in der letzten Bundesliga-Saison.

Da retteten die Köpenicker erst am letzten Spieltag und dank eines Tores in der Nachspielzeit die Klasse. Davor war Union siebenmal in Folge sieglos geblieben und hatte fünf dieser Partien verloren. Mit Svensson an der Seitenlinie könnten die Gäste zum Auftakt nun aber einen kleinen Vorteil haben.

Insofern erachten wir den Mainz Union Berlin Tipp „Doppelte Chance X2″ als spannend, zumal er Quoten um 1,80 abwirft. Bei Betano haben wir mit einer 1,85 die aktuelle Höchstquote hierfür ausfindig gemacht. Wer sich dann noch den Betano Bonus sichert, der kann hier zusätzlich noch absahnen.

So seht ihr Mainz - Union Berlin im TV oder Stream:

24. August 2024, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Auch in dieser Saison seht ihr alle Samstagsspiele der Bundesliga bei Sky im TV oder im Stream in einem jeweils kostenpflichtigen Abo.

Alternativ könnt ihr die Begegnung auch bei WOW streamen, für das ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Mainz vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner; Kohr, Leitsch, Hanche-Olsen; Caci, Sano, Amiri, Mwene, Sieb, Lee; Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, Bell, da Costa, Fernandes, Veratschnig, Widmer, Barkok, Nebel, Onisiwo, Richter, Weiper

Startelf Union Berlin: Rönnow; Doekhi, Vogt, Diogo Leite; Trimmel, Khedira, Schäfer, Gosens; Vertessen, Hollerbach; Jordan

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Jaeckel, Querfeld, Rothe, Benes, Haberer, Kemlein, Tousart, Prtajin, Skarke

Wir gehen davon aus, dass beide Trainer weitestgehend auf dieselbe Startelf wie im DFB-Pokal vertrauen. In der vergangenen Saison verlor Mainz das Auswärtsspiel in Berlin mit Bo Svensson auf der Bank mit 1:4.

Aktuell sind die Köpenicker seit sechs direkten Duellen mit dem FSV ungeschlagen, was noch einmal unsere Mainz Union Berlin Prognose unterstreicht, nämlich dass für die Gäste hier durchaus etwas drin ist.

Unser Mainz - Union Berlin Tipp: „Beide Teams treffen“

In fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gab es Tore auf beiden Seiten. Zudem gab es in vier dieser letzten sechs Duelle auch mindestens drei Treffer im Spiel. Außerdem endete nur eine von 16 Begegnungen in diesem Jahrtausend torlos. Insofern ist diese Paarung durchaus für Treffer gut.

Die Köpenicker sind seit sechs direkten Duellen ungeschlagen und haben mit Svensson den Mainzer Ex-Trainer an der Seite. Die Nullfünfer dagegen sind seit acht Heimspielen ungeschlagen und konnten sowohl in diesen als auch in den letzten acht Pflichtspielen überhaupt stets treffen. Wir erwarten daher einen munteren Auftakt in der Mewa Arena und Tore für beide Klubs.