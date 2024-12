Mallorca - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2024

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 12:11 Uhr Mallorca - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Geht die Krise der Katalanen weiter?

Unser Mallorca - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.12.2024 lautet: Eigentlich ist der RCD von der Ferieninsel ein Lieblingsgegner der Blaugrana. Aber im Wett Tipp heute kommen Zweifel bezüglich der Form von Barca auf.

Zwischenzeitlich lag Barcelona in La Liga schon klar auf Meisterkurs und hatte den Erzrivalen Real Madrid deutlich distanziert. Doch nach der 1:2-Heimniederlage der Blaugrana am Samstag gegen Las Palmas liegen die Katalanen nur noch einen bzw. zwei Punkte vor den Verfolgern Real und Atletico Madrid. Die Königlichen haben zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Hansi Flick und seine Männer wollen die kleine Krise mit drei Liga-Spielen ohne Sieg schnell wieder beenden.

Schon an diesem Dienstag steigt die aufgrund des spanischen Supercups im Januar vorgezogene Liga-Partie zu Gast bei RCD Mallorca. Die Quoten setzen bei der Mallorca Barcelona Prognose recht klar auf die Gäste.

Wir haben aber Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Merkur Bets den Mallorca Barcelona Wett Tipp heute “Sieg Mallorca HC +2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Barcelona auf “Sieg Mallorca HC +2 & Unter 4,5 Tore”:

Barca ist seit 3 Liga-Spielen ohne Sieg

Mallorca hat die drittbeste Defensive in La Liga

RCD hat nur eines der letzten 5 Liga-Heimspiele verloren - mit 0:1 gegen Atletico (3S, 1U)

Mallorca vs Barcelona Quoten Analyse:

Barca geht am Dienstag immer noch als Tabellenführer ins Rennen und kann auch eine sehr gute Bilanz gegen RCD vorweisen. Aus diesen Gründen schlagen sich die Mallorca vs Barcelona Quoten klar auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,65. Auf der Gegenseite warten bei den Wettanbietern ohne Steuer für einen Erfolg der Hausherren Mallorca gegen Barcelona Wettquoten zwischen 5,25 und 5,75 auf euch.

Mallorca vs Barcelona Prognose: Hält die RCD-Abwehr auch gegen Barca dicht?

Unter Coach Javier Aguirre zog RCD Mallorca in der vergangenen Saison zwar ins Pokalfinale ein, enttäuschte aber in der Liga mit einem 15. Platz. So wurde im Sommer mit Jagoba Arrasate ein neuer Trainer verpflichtet, der zuvor in Osasuna sechs Jahre gute Arbeit geleistet hatte. Nach einem etwas holprigen Start kamen die Männer von der Baleareninsel immer besser in Form. Seit dem 4. Spieltag haben die “Piraten” 22 Punkte gesammelt. Nur die großen Drei in La Liga konnten in diesem Zeitraum mehr Zähler aufweisen.

Der neue Coach setzt vor allem auf eine gute Defensive. 13 Gegentore sind der drittbeste Wert hinter Atletico (8) und Real Madrid (11). Das geht allerdings etwas zulasten der Offensive. 15 Treffer sind der schwächste Wert in den Top 8 der Tabelle. Die letzten beiden Spiele, zu Gast bei Las Palmas (3:2) und daheim gegen Valencia (2:1), konnte Mallorca gewinnen. Durch den guten Lauf liegt RCD aktuell auf Platz 6, nur zwei Zähler hinter dem ersten Champions-League-Rang.

Innerhalb weniger Tage hatte der FC Barcelona die beiden Erzrivalen Bayern München (4:1) und Real Madrid (4:0) jeweils mit vier eigenen Treffern geschlagen. Bei den Katalanen herrschte eitel Sonnenschein. Trainer Hansi Flick wurde über den grünen Klee hinweg gelobt. Doch irgendwann lief es bei den Blaugrana auf einmal nicht mehr. Niemand weiß wirklich warum. Sicherlich wurde Lamine Yamal zuletzt verletzungsbedingt schmerzlich vermisst, doch am Samstag im Heimspiel gegen Las Palmas war der Jungstar nach seiner dreiwöchigen Knöchelverletzung wieder dabei.

Die Hausherren waren trotzdem kaum torgefährlich. Auch Robert Lewandowski, der mit 15 Treffern einsam die Torjägerliste anführt, blieb harmlos. Da sich die Mannschaft von Coach Hansi Flick zudem wieder schwerwiegende Fehler in der Verteidigung leistete, setzte es am Ende eine 1:2-Heimpleite. Damit hat Barca aus den letzten drei Liga-Spielen nur einen Punkt geholt und den bereits großen Vorsprung auf Real verspielt. Mit 34 Punkten nach 15 Spieltagen hat die Mannschaft jetzt exakt so viele Zähler auf dem Konto wie vor einem Jahr unter Xavi. Nachwuchsspieler wie Hector Fort, Gerard Martin oder Pau Victor scheinen aktuell nicht konstant genug zu sein, auch nicht im Mallorca Barcelona Tipp.

Mallorca - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 2:1 Valencia (H), 3:2 Las Palmas (A), 0:1 Atletico Madrid (H), 0:1 Deportivo Alaves (A), 0:0 Athletic Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:2 Las Palmas (H), 3:0 Stade Brest (H), 2:2 Celta Vigo (A), 0:1 Real Sociedad (A), 5:2 Roter Stern Belgrad (A)

Letzte 5 Spiele Mallorca vs Barcelona: 0:1 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 0:1 (H), 1:2 (A)

Von 71 Duellen gegen Barcelona konnte Mallorca nur 16 für sich entscheiden. Demgegenüber stehen 13 Remis und 42 Niederlagen. Zwölf der 16 Erfolge gegen die Katalanen feierte RCD daheim.

Der letzte Sieg der “Bermellones” gegen die Blaugrana stammt aus dem Mai 2009 und einem 2:1 im eigenen Stadion. Aus den letzten 16 Vergleichen mit Barca holten die “Piraten” gerade mal zwei Punkte (14N).

In der Barca-Offensive ist aktuell einzig auf Raphinha, der am Wochenende im Heimspiel gegen Las Palmas sein neuntes Saisontor erzielte, Verlass. Auch in der Mallorca Barcelona Prognose muss man den Brasilianer auf dem Zettel haben.

Netzt der Angreifer der Katalanen auch am Dienstag ein, bekommt ihr dafür bei Betway eine Quote von 2,87.

So seht ihr Mallorca - Barcelona im TV oder Stream:

03. Dezember 2024, 19:00 Uhr, Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auch La Liga gehört zum festen Portfolio von DAZN. Der Streaming-Anbieter zeigt die Spiele der Primera Division live und exklusiv.

Dazu gehört auch das Duell am Dienstagabend für den Mallorca Barcelona Tipp. Anstoß auf der Baleareninsel ist um 19 Uhr.

Mallorca vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mallorca: Greif - Morey, Valjent, Raillo, Mojica - Manu Morlanes, Samuel Costa, Navarro, Dani Rodriguez, Darder - Larin

Ersatzbank Mallorca: P. Garcia, Leo (Tor), van der Heyden, Luna, Chiquinho, Domenech, Javi Llabres, Antonio Sanchez, Valery, Pablo Maffeo, Abdon, Mascarell

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Gavi, Pedri, Raphinha, Fermin, Pablo Torre - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny (Tor), Dominguez, Eric, Dani Olmo, Fernandez, G. Martin, Lamine Yamal, Fort, de Jong, Ferran Torres, Pau Victor

Die Hausherren können Profis wie Copete, Lato, Cuellar und Asano nicht auf den Spielberichtsbogen schreiben.

Die Hausherren reisen laut Mallorca gegen Barcelona Prognose ohne Spieler wie Araujo, Fati, Christensen, Bernal und ter Stegen auf die Baleareninsel.

Unser Mallorca - Barcelona Tipp: Sieg Mallorca HC +2 & Unter 4,5 Tore

Wir tun uns diesmal recht schwer. Irgendetwas funktioniert bei der Mannschaft von Hansi Flick nicht mehr. So lange der deutsche Trainer die Lösung nicht gefunden hat, ist ein Tipp auf Barca riskant.

Auf der Gegenseite war RCD zuletzt recht heimstark und kann sich dabei auf seine gute Defensive verlassen. So trauen wir am Ende den Gästen nicht mehr als einen knappen Sieg zu und rechnen mit einem Spiel, bei dem nicht allzu viele Tore fallen.