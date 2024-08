Mallorca - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.24

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 12:00 Uhr Mallorca - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Starten die Königlichen auch in die Liga mit einem Mbappé-Tor?

Unser Mallorca - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 18.08.2024 lautet: Die vergangene Saison können die Königlichen eigentlich nur schwer toppen. Doch im Wett Tipp heute legen die Männer von Carlo Ancelotti gleich wieder mit einem Sieg los.

Real Madrid hat zum Auftakt der neuen Saison mal wieder das getan, was der Verein am besten kann. Mit dem 2:0-Erfolg am Mittwoch im UEFA Super Cup Finale gegen Atalanta Bergamo gewannen die Königlichen gleich mal wieder einen Pokal. Am Sonntag starten die Männer von Coach Carlo Ancelotti nun auch in die La-Liga-Spielzeit. “Los Blancos” sind zu Gast beim RCD Mallorca und gehen laut den Wettquoten als klare Favoriten ins Spiel.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen den Mallorca Real Madrid Wett Tipp heute “Sieg Real & Über 1.5 Tore” mit einer Quote von 1.80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Real Madrid auf “Sieg Real & Über 1.5 Tore”:

Real ist seit 32 La-Liga-Spielen ungeschlagen.

Madrid hat seit 15 Spielzeiten keine Auftaktpartie mehr verloren.

Der RCD konnte nur 2 der letzten 11 Heimspiele gegen die Königlichen für sich entscheiden.



Mallorca vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Einschätzung der Buchmacher, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, zur Mallorca Real Madrid Prognose sorgt für keine großen Überraschungen.

Die Gäste aus der Hauptstadt sind mit durchschnittlichen Quoten von 1.50 die klaren Favoriten. Wenn ihr den Hausherren einen Dreier zutraut, bekommt ihr dafür Mallorca Real Madrid Quoten zwischen 6.50 und 7.50.

Mallorca vs Real Madrid Prognose: Die Piraten hoffen auf ihre Heimstärke

Der Mexikaner Javier Aguirre hatte den RCD Mallorca im März 2022 in großer Not übernommen und im ersten Jahr vor dem Abstieg bewahrt. Danach landeten die Bermellones unter dem ehemaligen Nationaltrainer Mexikos auf einem tollen 9. Platz und in der Vorsaison auf dem 15. Rang. Zudem zogen die “Piratas” 2023/24 zum ersten Mal seit 19 Jahren ins Copa-del-Rey-Endspiel ein. Dort verlor man allerdings nach Elfmeterschießen gegen Athletic Bilbao.

Da der defensive Stil von Aguirre, der in der Vorsaison nur für 33 Tore in 38 Liga-Partien sorgte, auch nicht überall gut ankam, trennten sich die Wege des Coaches und des Vereins im Mai. Nun soll Jago Arrasate die Geschicke der Mannschaft leiten. Arrasate hatte von 2018 bis 2024 mit Erfolg den CA Osasuna betreut und sogar in die UEFA Conference League geführt. In der Vorbereitung legte Mallorca unter dem neuen Coach mit fünf Siegen in sechs Spielen ganz gut los. Doch hier kreuzte man eher mit mittelmäßigen Gegnern die Klingen. Sechs der acht Siege in der vergangenen Saison hatte der RCD daheim geholt.

In der vergangenen Saison wurde Real Madrid mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf den Erzrivalen Barcelona Meister. Zudem gewannen die Königlichen mal wieder in der Königsklasse den Henkelpott. Ähnliche Ziele hat sich der Verein auch in diesem Jahr gesteckt und das, obwohl man in dieser Spielzeit ohne Spieler wie Toni Kroos oder Nacho auskommen muss. Dafür wurde die Offensive aber mit Kylian Mbappé, der in den letzten sechs Spielzeiten jeweils Torschützenkönig in der Ligue 1 wurde, mehr als nur prominent verstärkt.

Mit einer Angriffsreihe aus Spielern wie Vinicius Junior, Mbappé und Bellingham werden “Los Blancos” auch in diesem Jahr schwer zu schlagen sein. In der kompletten Vorsaison setzte es nur zwei Pflichtspielpleiten (beide gegen Atletico Madrid). Einen ersten Eindruck hinterließ Madrid im Supercup gegen Bergamo. Hier feierte Kylian Mbappé mit dem Treffer zum 2:0-Endstand gleich den perfekten Einstand. Man of the Match war aber ein extrem starker Jude Bellingham. In der Vorbereitung hatte Real ohne zahlreiche Nationalspieler noch zwei Pleiten gegen Milan (0:1) und Barca (1:2) kassiert.

Mallorca - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 1:1 Bologna (H), 2:0 Mirandes (A), 2:0 Burgos (A), 5:0 Poblense (A), 1:0 West Brom Albion (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Chelsea (H), 1:2 Barcelona (H), 0:1 AC Milan (A), 2:0 BVB (A)

Letzte 5 Spiele Mallorca vs Real Madrid: 0:1 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 1:4 (A), 0:3 (H)



In den Fußball-Datenbanken finden sich 72 Pflichtspiele zwischen Madrid und Mallorca. Real führt die Bilanz mit 44 Siegen und 12 Unentschieden klar an. Demgegenüber stehen 16 Erfolge für den RCD.

Elf dieser Siege feierten die Bermellones auf der heimischen Insel. Dabei konnten die “Piratas” aber nur zwei der letzten elf Heimspiele gegen die Königlichen für sich entscheiden (2U, 7N). Im Oktober 2019 und im Februar 2023 reichte es jeweils zum 1:0-Heimerfolg.

In sechs der letzten acht Aufeinandertreffen ging ein Team mit einer “Weißen Weste” vom Feld. Zudem spielte Real in fünf der letzten sechs Pflichtspiele zu null. So könnte auch am Sonntag der Tipp “Beide Teams treffen - Nein” eine gute Option sein.

Dafür bekommt ihr bei Merkur Bets eine Mallorca Real Madrid Wettquote von 1.76. Wer noch kein Kunde bei dem Anbieter ist, sollte sich nach der Anmeldung natürlich den Merkur Bets Bonus sichern.

Unser Mallorca - Real Madrid Tipp: “Sieg Real & Über 1.5 Tore”

Natürlich müssen “Los Blancos” gewarnt sein. Zwei der letzten vier Gastspiele auf der Baleareninsel hat man verloren. Doch grundsätzlich spricht die Bilanz bei dieser Paarung immer noch klar für Real.

Mallorca konnte in der Vorsaison auch nur 6 von 19 Heimspielen gewinnen, während Madrid lediglich eine Auswärtspleite hinnehmen musste. Zudem sind die Königlichen seit 32 La-Liga-Partien ungeschlagen (24S, 8U) und haben auch schon seit 15 Jahren keine Auftaktpartie in eine neue Saison mehr verloren (11S, 4U).

Auch konnte RCD-Coach Jagoba Arrasate lediglich in einem von 13 Duellen mit den Madrilenen als Sieger vom Feld gehen (3U, 9N), während Carlo Ancelotti fünf seiner sechs Vergleiche mit den Bermellones gewonnen hat. Dabei dürfen sich die Zuschauer über einige Tore freuen, womöglich auch von Neuzugang Mbappé.