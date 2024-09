Malmö - Glasgow Rangers Tipp, Prognose, Quoten | 26.09.24

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 09:00 Uhr Malmö - Glasgow Rangers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Werden die Schotten unterschätzt?

Unser Malmö - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.09.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein munteres Hin und Her, bei dem es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen.

Nachdem in der vergangenen Woche die Champions League mit ihrem neuen Modus in die Saison 2024/25 gestartet ist, ist in dieser Woche nun auch die Europa League dran. In unserer Malmö Glasgow Rangers Prognose bekommt es der schwedische Meister mit dem schottischen Vizemeister zu tun.

Beide Klubs lieferten in den vergangenen Wochen vorwiegend positive Ergebnisse ab und kassierten nur selten Gegentore. Im direkten Duell erwarten wir allerdings Tore auf beiden Seiten und entscheiden uns für den Malmö Glasgow Rangers Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Malmö vs Glasgow Rangers auf „Beide Teams treffen“:

Malmö erzielte in den letzten beiden Heimspielen 8 Tore.

Die Rangers schossen in ihren letzten 5 Pflichtspielen 12 Tore.

In den letzten 3 direkten Duellen gab es Treffer auf beiden Seiten.

Malmö vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Dass die Gäste aus Schottland hier nicht als haushoher Favorit anreisen würden, war auch schon im Vorfeld klar. Dass die Malmö Glasgow Rangers Quoten allerdings zugunsten der Schweden ausschlagen würden, hätten wir auch nicht unbedingt erwartet. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten bis 2,40. Für einen Tipp auf die Gers gibt es Quoten bis 3,00.

Diese sind zwar nicht übermäßig höher, übersteigen die Siegquoten für den schwedischen Meisters aber nunmal dennoch. Insofern würden wir auch Wetten auf die „Doppelte Chance X2″ anvisieren. Die diesbezüglichen Malmö Glasgow Rangers Wettquoten liegen bei circa 1,58. Mehr rausholen könnt ihr, wenn ihr den Tipp bei einem Wettanbieter ohne Steuer platziert.

Malmö vs Glasgow Rangers Prognose: Munteres Hin und Her

Zugegebenermaßen hat auch Malmö einige Argumente im Malmö Glasgow Rangers Tipp auf seiner Seite. Der schwedische Meister, der sich in der Vorsaison auf dramatische Weise erst am letzten Spieltag den Titel gesichert hatte, steht in dieser Saison kurz vor der Titelverteidigung. Mit 53 Punkten nach 24 von 30 Spielen führen die Blauen die Tabelle in der Allsvenskan souverän an.

Verfolger Djurgardens kommt aktuell, bei allerdings einem Spiel weniger, auf lediglich 42 Zähler. Am Wochenende hat Malmö sein Heimspiel gegen den BK Häcken klar mit 4:0 für sich entschieden und ist damit zumindest auf nationaler Ebene im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben (4S, 3U).

Zudem war es das vierte Liga-Spiel in Serie, in dem der schwedische Meister kein Gegentor bekommen hat. Die letzten Gegentreffer in einem Pflichtspiel gab es in den Champions-League-Playoffs bei Sparta Prag. Das Auswärtsmatch beim tschechischen Vertreter ging wie bereits das Hinspiel zu Hause mit 0:2 verloren.

Dabei bauen die Schweden eigentlich auf ihre Heimstärke. In der laufenden Saison der Allsvenskan gab es in elf Heimpartien zehn Siege und nur eine Niederlage. Auf internationalem Parkett konnte man aber auch das Heimspiel gegen PAOK aus Griechenland in der dritten Runde der CL-Quali nicht gewinnen (2:2).

Malmö - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malmö: 4:0 BK Häcken (H), 0:0 GAIS (A), 0:0 Stockholm (H), 4:0 Djurgardens (H), 0:2 Sparta Prag (A)

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 3:0 Dundee FC (H), 1:0 Dundee United (A), 0:3 Celtic (A), 6:0 Ross County (H), 2:0 St. Johnstone (H)

Letzte Spiele Malmö vs Glasgow Rangers: 2:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 1:0 (A)

Insofern ist der bereits angesprochene Tipp „Doppelte Chance X2″ in der Malmö Glasgow Rangers Prognose alles andere als abwegig. Die zugegebenermaßen nicht allzu hohe Quote lässt sich durch einen zusätzlichen Tipp auf ein ordentliches Maß kombinieren. Die Schotten haben jedenfalls nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele verloren (4S).

Die Niederlage gab es gegen den Stadtrivalen Celtic, an dem es für die Gers aktuell offensichtlich kein Vorbeikommen gibt. Nur eines der letzten 13 Old Firm Derbys konnten die Rangers gewinnen (3U, 9N). Die letzte 0:3-Pleite Anfang September ausgenommen, konnten die Rangers selbst ihre letzten vier Pflichtspiele ohne Gegentor für sich entscheiden.

Auch der schottische Vizemeister hat die Königsklasse verpasst. Nach einem 1:1 im polnischen Lublin gegen Dynamo Kiew wurde das Rückspiel zu Hause mit 0:2 verloren. Es war eine von nur zwei Niederlagen in insgesamt neun Pflichtspielen in dieser Saison (5S, 2U).

Mit einem Sieg am Donnerstag könnten die Schotten gleich zwei Negativserien beenden. Denn noch nie konnten sie ein Europapokal-Spiel gegen eine schwedische Mannschaft gewinnen. In sechs Partien gab es zwei Remis und vier Niederlagen. Allein vier solcher Duelle gab es gegen den kommenden Gegner Malmö (1U, 3N).

Die letzten drei Aufeinandertreffen, allesamt in der Champions-League-Quali, gingen an die Schweden. Sie datieren allerdings aus den Jahren 2011 bzw. 2021 und haben deshalb keinen wirklichen Einfluss auf unseren Malmö Glasgow Rangers Tipp.

Malmö vs Glasgow Rangers: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Malmö: Dahlin; Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Rieks, Pena, Johnsen, Christiansen; Botheim, Kiese Thelin

Ersatzbank Malmö: Ricardo Friedrich, Ali, Berg, Bolin, Loukili, Rosengren, Skogmar, Makolli, Zatterstrom

Startelf Glasgow Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Barron, Diomande; Cerny, Lawrence, Bajrami; Desser

Ersatzbank Glasgow Rangers: Kelly, Balogun, Sterling, Cortes, Igamane, Dowell, McCausland, Raskin

Auch wenn die Europapokal-Bilanz der Rangers gegen schwedische Mannschaften katastrophal ist und die Schotten zudem vier ihrer letzten sieben Auswärtspartien in der Europa League verloren haben (1S, 2U), bleiben wir dabei, dass die Gers in der Malmö Glasgow Rangers Prognose keinesfalls chancenlos sind.

Malmö selbst hat nämlich neun der letzten zwölf Partien in allen europäischen Wettbewerben verloren. Von den nur zwei Siegen in diesem Zeitraum gab es einen im Heimspiel gegen Klaksvik von den Färöern im Rahmen der Champions League-Quali in dieser Saison.

Unser Malmö - Glasgow Rangers Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Klubs sind auf nationaler Ebene zuletzt oftmals ohne Gegentor geblieben. In der Champions-League-Qualifikation ist dies den Schweden aber in keiner der sechs Partien gelungen. Auch die Gers kassierten in beiden Vergleichen mit Dynamo Kiew im Rahmen der CL-Quali Gegentreffer. Da beide Mannschaften zuletzt aber auch selbst sehr gerne trafen, erachten wir eine Torwette für die beste Alternative.