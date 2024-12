Manchester City - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2024

SPORT1 Betting 24.12.2024 • 23:00 Uhr Manchester City - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Findet Guardiola einen Ausweg?

Unser Manchester City - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.12.2024 lautet: Die Krise bei den Skyblues wird immer schlimmer. Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Dementsprechend sieht auch unser Wett Tipp heute aus.

In den vergangenen sieben Spielzeiten der Premier League wurde Manchester City sechsmal Meister, zuletzt viermal in Serie. Die Truppe von Coach Pep Guardiola hatte sich die Titel meistens mit einer großen Dominanz gesichert und war nur sehr schwer zu schlagen. Doch in diesen Tagen erlebt der Verein einen beispiellosen Absturz, der nicht aufzuhalten scheint. Am Samstag bei Aston Villa setzte es die neunte Pleite in den letzten 12 Pflichtspielen.

Mit dieser Serie sind die Skyblues vorerst komplett aus den Europapokalrängen herausgefallen. Am Boxing Day gegen die Toffees wollen die Citizens den Bock umstoßen. Wir haben in unserer Manchester City Everton Prognose aber große Zweifel am Erfolg dieses Vorhabens. Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets den Manchester City Everton Wett Tipp heute “Sieg Everton HC +2”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Everton auf “Sieg Everton HC +2”:

Everton hat nur 1 der letzten 6 PL-Spiele verloren

Die Toffees konnten an den vergangenen beiden Spieltagen Niederlagen gegen Arsenal und Chelsea vermeiden

City hat nur eines der jüngsten 12 Pflichtspiele gewonnen - bei 9 Niederlagen

Manchester City vs Everton Quoten Analyse:

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen natürlich für die Citizens. Zudem hat der Meister acht Plätze und elf Punkte Vorsprung auf die Toffees. Diese Fakten spiegeln sich auch in den Manchester City vs Everton Quoten wider.

Für einen Heimsieg bekommt ihr trotz der Krise der Skyblues maximal eine Quote von 1,35. Auf der anderen Seite gibt es bei den Bookies, die auch Wetten ohne Einzahlung anbieten, für einen Dreier der Gäste Manchester City gegen Everton Wettquoten zwischen 7,50 und 8,70.

Manchester City vs Everton Prognose: Wann endet der Albtraum?

Von Woche zu Woche stellt Manchester City neue Negativrekorde auf und eilt von einem Tiefpunkt zum nächsten. Das 1:2 am Wochenende bei Aston Villa war das fünfte sieglose Liga-Auswärtsspiel hintereinander. Wie gewohnt hatten die Skyblues auch gegen die Villans viel Ballbesitz. Doch in der aktuellen Phase wissen die Spieler nichts mit dem Ball anzufangen. Auch war ein Aufbäumen nach dem Rückstand nicht zu erkennen. Trotz einem Stürmer wie Erling Haaland sind die Citizens zurzeit offensiv maximal harmlos.

Die große Verunsicherung ist vor allem in der Abwehr zu spüren. Hier leistet sich die Mannschaft unfassbar viele Patzer. Zudem hat der Verein mit Verletzungssorgen und einer mentalen Müdigkeit zu kämpfen. Des weiteren sind viele Schlüsselspieler außer Form. Schaut man auf eine PL-Tabelle seit dem 10. Spieltag ist City mit vier Punkten (1S, 1U, 6N) und 9:16 Toren das Schlusslicht. Sogar das Liga-Schlusslicht Southampton hat in diesem Zeitraum mehr Zähler gesammelt (5). Das Torverhältnis steht nur noch bei plus vier.

Coach Sean Dyche hatte Everton im Januar 2023 übernommen und am Ende der Saison denkbar knapp zum Klassenerhalt geführt. In der vergangenen Spielzeit musste der Verein mit einem Punktabzug von sechs Zählern klarkommen und schaffte es so in der Endabrechnung auch nur auf Rang 15. In dieser Spielzeit sollte es für die Toffees endlich wieder in höhere Regionen gehen. Doch die Liverpooler kamen nur sehr schwer in die Saison und feierten erst am 6. Spieltag den ersten Dreier. Seit dem ersten Saisonsieg zeigt die Formkurve der Mannschaft allerdings deutlich nach oben.

Von den letzten elf Ligaspielen konnte man zwar nur drei gewinnen. Allerdings kassierte die Mannschaft in diesem Zeitraum auch lediglich zwei Pleiten. Vor allem konnte Coach Dyche die Abwehr stabilisieren. Sieben Gegentore seit Spieltag 6 sind der klare Bestwert in der Liga. Das zweitbeste Team kommt hier auf 13 Gegentreffer. Auch in den letzten beiden Partien gegen Top-Teams Arsenal und Chelsea verteidigte Everton konsequent sowie engagiert und ging jeweils mit einem 0:0 vom Feld. Die stabile Defensive des EFC unterstützt auch unseren Manchester City Everton Tipp.

Manchester City - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Aston Villa (A), 1:2 Manchester United (H), 0:2 Juventus Turin (A), 2:2 Crystal Palace (A), 3:0 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Everton: 0:0 Chelsea (H), 0:0 Arsenal (A), 4:0 Wolverhampton (H), 0:4 Manchester United (A), 0:0 Brentford

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Everton: 2:0 (H), 3:1 (A), 3:0 (A), 1:1 (H), 1:0 (A)

Bei unserer Manchester City Everton Prognose spielt der direkte Vergleich natürlich auch eine wichtige Rolle. Manchester führt die Bilanz gegen Everton mit 81 Siegen zu 68 Niederlagen an (48U). Bei den Skyblues konnten die Toffees nur in 19 von 96 Versuchen den Platz als Sieger verlassen (23U, 54N).

Seit Januar 2017 (4:0 daheim) wartet der Verein aus Liverpool auf einen Sieg gegen City. Aus den 15 Vergleichen seit diesem 4:0-Heimsieg holte der EFC nur zwei Remis gegen den MUFC (13N). Der letzte Erfolg in Manchester datiert sogar vom Dezember 2010 und einem 2:1-Erfolg.

In den letzten zehn Partien mit Beteiligung von Everton ging in neun Fällen mindestens ein Team mit einer weißen Weste vom Feld. Und da die Defensive aktuell das Prunkstück der Toffees ist, können wir uns den Manchester City Everton Tipp “Beide Teams treffen - Nein” auch gut vorstellen.

Für diese Manchester City Everton Prognose bekommen wir bei Bwin eine Quote von 1,88. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann dürft ihr euch den Bwin Willkommensbonus natürlich nicht entgehen lassen. Hier wartet ein 100-Prozent-Einzahlungsbonus bis 100 Euro auf euch.

So seht ihr Manchester City - Everton im TV oder Stream:

26. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Premier League gibt es in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele aus der ersten englischen Liga, davon über 250 Partien live. Dazu gehört auch das Duell zwischen Manchester City und Everton.

Der Ball rollt am zweiten Weihnachtsfeiertag im Etihad Stadium von Manchester ab 13:30 Uhr.

Manchester City vs Everton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega Moreno - Lewis, Akanji, Stones, Gvardiol - Gündogan, Kovacic, Bernardo Silva, Foden, Grealish - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson (Tor), Aké, Simpson-Pusey, De Bruyne, McAtee, O’Reilly, Walker, Savinho, Doku

Startelf Everton: Pickford - Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Mangala, Gueye, Doucouré - Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye

Ersatzbank Everton: Joao Virginia (Tor), M. Keane, O’Brien, Patterson, Armstrong, Chermiti, Coleman, Beto, Lindström

Bei den Hausherren fehlen Spieler wie Stones, Matheus Nunes, Ederson, Ruben Dias und Bobb. Vor allem der Sechser Rodri kann nicht ersetzt werden. Bei Everton fallen die verletzten Garner und Iroegbunam sowie der gesperrte Young aus.

Unser Manchester City - Everton Tipp: Sieg Everton HC +2

City kann aus den letzten Jahren eine tollen direkten Vergleich gegen Everton vorweisen. Doch trotz dieser Bilanz fällt uns in der aktuellen Situation ein Tipp auf die Skyblues schwer. Pep Guardiola ist ratlos und findet keine Lösungen.

Auf der Gegenseite hat Everton seine Abwehr stabilisiert und ist schwer zu schlagen. Natürlich müssen wir trotzdem die Qualität und den Heimvorteil mit einrechnen. Aber mehr als einen knappen Sieg trauen wir den Hausherren trotzdem nicht zu.