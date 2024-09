Manchester City - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 17.09.2024 • 11:00 Uhr Manchester City - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer holt die Final-Neuauflage von 2023?

Unser Manchester City - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2024 lautet: Der amtierende italienische Meister kam zuletzt in Monza nicht über ein Remis hinaus und wird in unserem Wett Tipp heute auch bei den Skyblues keinen leichten Stand haben.

Manchester City schied in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale der Königsklasse gegen den späteren Titelträger Real Madrid aus. Im neuen Modus der Champions League soll bestenfalls der Titel errungen werden oder zumindest der Weg bis ins Endspiel führen. Bereits zum Auftakt in der Manchester City Inter Mailand Prognose keine leichte Aufgabe.

Aufgrund des Heimrechts und der größeren spielerischen Qualität räumen wir den Skyblues Vorteile ein. Wir spielen den Manchester City Inter Mailand Wett Tipp heute “Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore” bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,82.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Inter Mailand auf “Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore”:

Man City hat bisher alle 4 Liga-Spieltage erfolgreich bestritten.

Die Nerazzurri überzeugten auf nationaler Ebene nur bedingt und setzten sich lediglich in 2 von 4 Serie-A-Spielen durch.

Mit 1,26 Milliarden Euro zeichnet sich der Premier-League-Klub durch beinahe den doppelten Kader-Marktwert der Gäste (672,3 Millionen Euro) aus.



Manchester City vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Anhand der Manchester City Inter Mailand Quoten lässt sich auf einen Heimsieg schließen. Durchaus nachvollziehbar, da die Gastgeber aus Manchester bisher die bessere Saison spielten und darüber hinaus über den wertigeren Kader verfügen. Eine Wettquote von durchschnittlich 1,55 für den Sieg von City hat somit ihre Daseinsberechtigung.

Das Champions-League-Finale von 2023 brachte nur das Tor von Rodri zum Vorschein. Beim erneuten Kräftemessen tendiert ODDSET zu drei oder mehr Toren. Dies bestätigen Manchester City Inter Mailand Wettquoten in Höhe von 1,58. Neukunden von ODDSET haben zudem die Möglichkeit, sich einen 100 Prozent Bonus bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus zu sichern. Der ODDSET Wettbonus ist an weitere Umsatzbedingungen gebunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Inter Mailand Prognose: Setzen die Skyblues ihre CL-Siegesserie fort?

Auch in dieser Spielzeit ist die Elf von Trainer Pep Guardiola heiß auf Titel. Die nationale Meisterschaft wurde zuletzt viermal in Folge gewonnen und somit streben die Citizens nach Größerem und wollen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Henkelpott holen. Das ist aber gewiss kein leichtes Unterfangen bei der zahlreichen Konkurrenz.

Die bisherigen Leistungen auf nationaler Ebene machen Mut. Aus den vergangenen vier Duellen resultierten nämlich vier Siege. Bereits am ersten Spieltag wartete mit Chelsea ein dicker Brocken. Dieser wurde mit 2:0 beiseite geschoben. Im Anschluss kamen drei Erfolge gegen Ipswich Town (4:1), West Ham (3:1) und zuletzt Brentford (2:1) zum Vorschein.

Elf Tore haben die Citizens in der laufenden Saison erzielt. Neun Treffer gehen alleine auf das Konto von Superstar Erling Haaland. In unserer Manchester City Inter Mailand Prognose dürfte mit einem weiteren Tor des Norwegers zu rechnen sein.

In der vergangenen Saison blieb Man City in der Königsklasse auf heimischem Boden ungeschlagen (4S, 1U). Alle fünf Heimspiele brachten mehr als 1,5 Tore mit sich, viermal sogar mehr als 2,5 Treffer. Die Abwehr hielt auf heimischem Boden zudem nur einmal die Null.

Manchester City - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 FC Brentford (H), 3:1 West Ham (A), 4:1 Ipswich Town (H), 2:0 FC Chelsea (A), 7:6 n.E. Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 AC Monza (A), 4:0 Atalanta Bergamo (H), 2:0 US Lecce (H), 2:2 FC Genua (A), 2:2 Hellas Verona (A).

Letzte Spiele Manchester City vs. Inter Mailand: 1:0 (H).



Inter Mailand stellte in der vergangenen Spielzeit mit satten 19 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan die 20. nationale Meisterschaft sicher und zog somit direkt in die Königsklasse ein.

Auf nationaler Ebene konnten die Nerazzurri bereits zum Auftakt gegen Genua nicht überzeugen und kamen trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Im Anschluss folgten zwei souveräne Heimspiele gegen US Lecce (2:0) und Atalanta Bergamo (4:0). Der letzte Spieltag offenbarte jedoch einmal mehr die Auswärtsschwäche und führte in Monza zu einem 1:1.

Ob es Trainer Simone Inzaghi gelingt, eben jene durchwachsenen Auswärtsleistungen im Etihad Stadium abzustellen, ist mehr als fraglich, zumal die Lombarden in der vergangenen Champions-League-Saison nur einen Sieg auf gegnerischem Boden holten. Dem 1:0 in Salzburg standen zudem zwei Remis und eine Niederlage gegenüber. Drei der vier Auswärtsspiele brachten in der Königsklasse zwei oder mehr Tore mit sich.

Wer mit seinem Manchester City Inter Mailand Tipp einen Gewinn erwirtschaftet, strebt eine schnelle Wettanbieter Auszahlung an. Diese ist in erster Linie bei einem Buchmacher mit deutscher Wettlizenz gewährleistet.

So seht ihr Manchester City - Inter Mailand im TV oder Stream:

18. September 2024, 21:00 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Die Neuauflage des 2023er-Champions-League-Finales können deutsche Tipp-Freunde bei DAZN verfolgen.

Wer somit seine Manchester City Inter Mailand Prognose anhand der passenden Live-Bilder in die korrekte Richtung lenken möchte, kommt um ein Abo beim Streaming-Dienstleister nicht herum.

Manchester City vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Akanji, Lewis - Kovacic, Gündogan, Savinho, De Bruyne, Grealish - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno, Dias, Gvardiol, Rodri, Nunes, Doku, Foden, McAtee, Silva

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, de Vrij, Carlos Augusto - Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, La. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez, Acerbi, Dumfries, Bastoni, Bisseck, Palacios, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic

Bei Manchester City sind einmal mehr alle Augen auf Superstar Erling Haaland gerichtet. Der Norweger zerlegt momentan mit neun Toren in vier Spielen die englische Premier League und will seine Duftmarke ebenfalls in der Königsklasse setzen.

Inter-Trainer Simone Inzaghi wechselte zuletzt gegen Monza sämtliche Offensivkräfte ein. Letztlich sorgte aber mit Denzel Dumfries ein Rechtsverteidiger für den Ausgleich. Gegen Manchester City dürfte in jedem Fall mehr offensive Durchschlagskraft gefragt sein, um zu bestehen. Dennoch gilt es keineswegs, die Defensive zu vernachlässigen.

Unser Manchester City - Inter Mailand Tipp: Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore

Die Skyblues genießen das Heimrecht und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Wir schließen uns in unserer Manchester City Inter Mailand Prognose der Meinung der Wettanbieter an und tendieren zu einem Heimsieg. Trotzdem gehen wir von keinem ähnlichen Ergebnis wie im Champions-League-Finale von 2023 aus und rechnen mit zwei oder mehr Toren. Da die Citizens im englischen Oberhaus nur eines von vier Spielen mit Weißer Weste absolvierten, sind sogar beiderseitige Tore nicht gänzlich ausgeschlossen.