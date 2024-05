Manchester City - Manchester United Tipp, Prognose, Quote

Unser Manchester City - Manchester United Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 25.05.2024 lautet: Die Red Devils können ihre Saison nur noch im Pokal einigermaßen retten. Doch im Wett Tipp heute dürfte ihnen auch dieses Erfolgserlebnis verwehrt bleiben.

Am Wochenende gewann Manchester City am letzten Spieltag der Premier-League-Saison 2023/24 mit 3:1 gegen West Ham. Damit holten sich die Skyblues die vierte Meisterschaft in Serie und stellten einen neuen Rekord auf. Am Samstag kann im FA-Cup-Finale ein weiterer Titel hinzukommen. Wie im Vorjahr treffen die Citizens im Kampf um den Verbandspokal im Wembley Stadium auf den Stadtrivalen Manchester United. Nach einer sehr schwachen Spielzeit gehen die Red Devils als klarer Außenseiter ins Endspiel.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten auf “Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Manchester United auf “Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore”:

Man City ist seit 35 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Skyblues gewannen 7 der letzten 9 Derbys gegen die Red Devils

Man United spielte 2023/24 die schwächste PL-Saison seiner Geschichte



Manchester City vs Manchester United Quoten Analyse:

In der Premier-League-Abschlusstabelle haben die Skyblues als frischgebackener Meister sieben Plätze und 31 Punkte Vorsprung auf die Red Devils. Dementsprechend haben sich die besten Buchmacher auch eine klare Meinung gebildet.

Bei der Manchester City vs Manchester United Prognose sind die Hausherren mit Siegquoten zwischen 1,33 und 1,35 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg von Man United in der regulären Spielzeit den achtfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Manchester United Prognose: Können die Red Devils den Nachbarn ärgern?

Schon im Vorjahr hatte City im Endspurt der Saison eine große Konstanz an den Tag gelegt. Dieses Mal konnte sich die Mannschaft nach dem Aus gegen Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale noch besser auf die Liga konzentrieren. So ist das Team von Coach Pep Guardiola seit 23 PL-Partien ungeschlagen. Zudem überstand man die komplette Spielzeit ohne Heimniederlage. Alle drei Saisonpleiten setzte es demnach in der Hinrunde und in der Fremde. Trotzdem war City auch das beste Auswärtsteam.

Nimmt man alle Wettbewerbe hinzu, sind die Skyblues schon seit 35 Partien ohne Niederlage (29S, 6U). Am Ende hatten die Citizens mit 96 Treffern wieder die beste Offensive im englischen Oberhaus. Erling Haaland sicherte sich mit 27 Treffern erneut die Torjägerkrone. Bei der Abwehr konnte nur Arsenal (29) die 34 Gegentore von Man City unterbieten. Am Samstag soll der achte Titel im FA Cup hinzukommen. Zwei Erfolge in Serie im Verbandspokal hat man aber noch nie geschafft.

In der vergangenen Saison hatte die Amtszeit von Erik ten Hag bei Manchester United mit einem dritten Platz und dem Sieg im Ligapokal sehr vielversprechend begonnen. Doch die Spielzeit 2023/24 muss als Enttäuschung verbucht werden. Der achte Rang bedeutet das schlechteste Ergebnis des Vereins in der Premier League und die schwächste Platzierung in der höchsten Spielklasse seit dem Jahr 1989/90. Zum ersten Mal haben die Red Devils auch eine PL-Saison mit einer negativen Torbilanz (-1) beendet.

Nur mit einem Sieg am Samstag kann United doch noch in den Europapokal einziehen. Über die Liga hatte man ein Ticket fürs internationale Geschäft um drei Zähler verpasst. Vor allem das Old Trafford war mit nur zehn Siegen in 19 Partien (3U, 6N) bei einem Torverhältnis von 31:28 nicht wirklich eine Festung. Somit ist der Job des Trainers, selbst bei einem FA-Cup-Triumph, in Gefahr. United konnte den Verbandspokal schon zwölf Mal gewinnen. Der letzte Erfolg stammt aus der Saison 2015/16.

Manchester City - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 West Ham (H), 2:0 Tottenham (A), 4:0 Fulham (A), 5:1 Wolverhampton (H), 2:0 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 Brighton (A), 3:2 Newcastle United (H), 0:1 Arsenal (H), 0:4 Crystal Palace (A), 1:1 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Manchester United: 3:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 6:3 (H)



Das Manchester-Derby wurde bisher 192 Mal ausgetragen. Das erste Spiel geht auf November 1881 zurück. United führt die Bilanz noch mit 78 Siegen zu 61 Niederlagen an. Allerdings haben die Citizens sieben der letzten neun Kräftemessen gegen den Nachbarn gewonnen. Auch in der Liga gingen beide Aufeinandertreffen 2023/24 an die Skyblues. Nach einem 3:0 im Old Trafford folgte ein 3:1 im Etihad.

Erzielt City auch dieses Mal wieder mindestens drei Tore, wird dies von Merkur Bets mit einer Quote von 2,00 belohnt. Alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung findet ihr bei uns. Im Vorjahr gewann die Truppe von Coach Pep Guardiola das FA-Cup-Finale mit 2:1. Für die Himmelblauen hatte Ilkay Gündogan zweimal getroffen. Bruno Fernandes hatte zwischenzeitlich für die “Roten Teufel” per Elfmeter ausgleichen können.

Unser Manchester City - Manchester United Tipp: Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore

Am Samstag steigt für die Red Devils ein wichtiges Spiel. Zudem will United Revanche für die Finalniederlage im Vorjahr nehmen. Doch die Maschinerie der Skyblues läuft rechtzeitig zum Endspurt auf Hochtouren. Nur im Elfmeterschießen gegen Real Madrid wurde gepatzt.

In Endspielen waren die Citizens zuletzt extrem stark und brachten ihre Qualität fast immer auf den Rasen. Zudem sprechen auch diverse Faktoren wie der direkte Vergleich oder die Formkurve für den Meister.

Die Unterschiede zwischen beiden Teams in der Saison 2023/24 waren einfach zu groß, deshalb dürfte sich United keine wirklich ernsthaften Hoffnungen auf eine Überraschung machen. Die Zuschauer dürfen sich aber auf ein paar Treffer freuen.