Manchester United - Brighton Tipp, Prognose, Quoten 19.1.

Unser Manchester United - Brighton Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.01.2025 lautet: Die Red Devils haben sich daheim bisher schwergetan und finden generell in dieser Saison nicht zu ihrer Konstanz. Im Wett Tipp heute gehen die Gäste somit nicht als Verlierer vom Platz, da sie sich auswärts auch immer gut geschlagen haben.

Am 19. Januar 2025 erwartet uns im legendären Old Trafford ein spannendes Premier-League-Duell zwischen Manchester United und Brighton. Manchester United, derzeit auf Platz 12 mit 26 Punkten, hat es schwer, zu Hause zu überzeugen.

Brighton hingegen steht auf Platz 9 mit 31 Punkten und hat in den letzten Spielen auswärts brilliert, was die Manchester United Brighton Prognose natürlich beeinflusst. Referee Peter Bankes wird das Spiel leiten.

Daher lautet unser Manchester United Brighton Wett Tipp heute: „Doppelte Chance X2“ zu einer Quote von 1,75 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Brighton auf „Doppelte Chance X2“:

Manchester United vs Brighton Quoten Analyse: