Manchester United - Fulham Tipp, Prognose, Quoten 16.8.24

SPORT1 Betting 15.08.2024 • 12:00 Uhr Manchester United - Fulham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wie läuft der Neustart bei Man United?

Unser Manchester United - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.08.2024 lautet: Coach Erik ten Hag steht bei den Red Devils in dieser Saison unter großem Druck. Im Wett Tipp heute dürften die Hausherren zum Auftakt der neuen Saison aber mindestens mit einem Remis vom Feld gehen.

Nach einer enttäuschenden Saison, die für Manchester United nur auf dem 8. Platz der Premier League geendet hatte, rechneten viele Fans und Experten mit der Entlassung von Trainer Erik ten Hag. Da die Red Devils unter ihrem niederländischen Coach aber den FA Cup im Finale gegen den Stadtrivalen Manchester City gewinnen konnten, darf ten Hag auf Bewährung weitermachen. Der Übungsleiter braucht in der Manchester United Fulham Prognose allerdings einen guten Start in die neue Spielzeit.

Zum Auftakt der neuen PL-Saison empfängt man im Old Trafford den Fulham FC. Wir spielen den Manchester United Fulham Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Fulham auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Qualität und Heimvorteil sprechen klar für die Red Devils

Die Cottagers entschieden nur 4 der letzten 34 Liga-Duelle gegen Man United für sich

Fulham gewann in der Vorsaison lediglich 4 von 19 PL-Gastspielen

Manchester United vs Fulham Quoten Analyse:

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen bei der Manchester United vs. Fulham Prognose wenig überraschend für die Red Devils.

So bekommt ihr bei den Buchmachern, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit Startguthaben befinden, für einen Heimsieg im besten Fall Manchester United vs. Fulham Quoten von 1,57. Auf der Gegenseite wartet mehr als der fünffache Wetteinsatz für einen Auswärts-Dreier auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Fulham Prognose: Kann ten Hag die Abwehr stabilisieren?

In der vergangenen Saison hatte United vor allem mit seiner Defensive große Probleme. Manchester ließ die zweitmeisten Schüsse aller Premier-League-Teams (667) zu und musste mit 58 Gegentoren den schlechtesten Wert seit der Saison 1978/79 (63) hinnehmen. Der Expected-Goals-Against-Wert von 70,1 ließ sogar noch Schlimmeres befürchten. Trotz aller Probleme soll Erik ten Hag den Kader umbauen. Für über 160 Millionen Euro wurden Spieler wie Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui und Joshua Zirkzee geholt.

Drei der vier Neuen sollen die Abwehr verstärken. In der Vorbereitung gab es Siege gegen die Glasgow Rangers, Arsenal und Betis Sevilla, aber auch Niederlagen gegen Rosenborg (0:1) und Liverpool (0:3). Das erste Pflichtspiel der neuen Saison haben die Red Devils ebenfalls schon bestritten. Im Community Shield gegen Meister Manchester City stand es nach 90 Minuten 1:1. Im Elfmeterschießen sicherte sich dann der Stadtrivale mit 7:6 den Titel. In der Vorsaison glückten Man United nur zehn Heimsiege in 19 Partien.

Marco Silva übernahm den Fulham FC zur Saison 2021/22 und führte den Verein aus London gleich in seinem ersten Jahr zurück in die Premier League. Als Aufsteiger landeten die Cottagers dann mit 52 Punkten aus 38 Partien im gesicherten Mittelfeld. Auch im Vorjahr hatten die Männer aus dem Westen der Hauptstadt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun und gingen trotz des Abgangs von Top-Stürmer Aleksandar Mitrovic auf Rang 13 über die Ziellinie. Zudem zog man im Carabao Cup erstmals ins Halbfinale ein.

In der Fremde hatte der FFC aber nur vier von 19 Partien gewinnen können. Auch in diesem Sommer musste der Verein mit Joao Palhinha (Bayern München) einen wichtigen Spieler ziehen lassen. Der portugiesische Coach möchte den Verein aber trotzdem weiterhin in der höchsten englischen Liga etablieren. Königstransfer wurde Emile Smith Rowe, der von Arsenal für über 30 Millionen Euro verpflichtet wurde. In der Vorbereitung gab es zwei Siege gegen Benfica und Hoffenheim, sowie eine Niederlage gegen Sevilla.

Manchester United - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 6:7 n.E. Manchester City (A), 0:3 Liverpool (H), 3:2 Betis Sevilla (H), 1:2 Arsenal (A), 2:0 Glasgow Rangers (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:0 TSG Hoffenheim (A), 1:2 FC Sevilla (H), 1:0 Benfica Lissabon (A), 4:2 Luton Town (A), 0:4 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Fulham: 1:2 (H), 1:0 (A), 2:1 (H), 3:1 (H), 2:1 (A)

Von den letzten 34 Liga-Duellen mit Manchester United konnte Fulham lediglich vier für sich entscheiden (6U, 24N). Diesen Erfolg feierten die Cottagers aber im letzten Aufeinandertreffen.

Im Februar 2024 siegte der FFC mit 2:1 im Old Trafford. Noch nie konnte der Verein aus dem Westen von London zwei Gastspiele in Folge bei den Red Devils gewinnen. In vier der letzten sechs Gastspiele beim MUFC ging Fulham allerdings in Führung.

Setzt sich dieser Trend in der Manchester United Fulham Prognose fort, könnt ihr euch über die CrazyBuzzer App für den Tipp „1. Tor Fulham“ Wettquoten von 2,99 sichern.

Unser Manchester United - Fulham Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Mit der knappen Niederlage nach Elfmeterschießen im Community Shield gegen Manchester City konnte man bei den Red Devils noch leben. Doch jetzt zählt es. Coach ten Hag und sein Team brauchen einen guten Start.

Die Bilanz der letzten Jahre gegen Fulham und die Ergebnisse der Cottagers in der vergangenen Saison in der Fremde lassen zum Auftakt auch auf ein Erfolgserlebnis hoffen. Zudem wurde der Kader von Man United nochmal deutlich verstärkt.

Sicher wird die Mannschaft noch etwas Zeit brauchen, bis sie eingespielt ist. Doch für mindestens einen Punkt gegen den FFC sollte es reichen. Allerdings ist die Abwehr noch nicht ganz sattelfest. So klingelt es wohl auf beiden Seiten.